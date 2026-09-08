Gala Montes busca eliminar a los hombres de La Casa de los Famosos México 2026

Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y planteó una nueva estrategia de juego. (Captura de pantalla )

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La actriz Gala Montes reconfiguró la estrategia dentro de La Casa de los Famosos México tras ser asignada a la habitación Malibú por votación de la audiencia.

La competidora planteó una alianza entre las integrantes femeninas del programa con el objetivo de eliminar a los participantes masculinos de la competencia de manera gradual.

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La incorporación de la intérprete al elenco de la cuarta temporada ocurrió tras la salida de Aldo Rendón por complicaciones de salud.

El público decidió mediante votación digital el espacio donde pernoctaría la nueva habitante del programa.

Las dinámicas internas registraron cambios inmediatos debido al conocimiento previo que la concursante posee sobre el formato televisivo, lo cual generó un ambiente de cautela entre los participantes originarios de la emisión.

La asignación de la habitación y la primera maniobra estratégica

La votación de los espectadores ubicó a la concursante en la habitación Malibú, espacio que comparte con Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa, Yahir, Massad Altamimi y Ernesto Laguardia.

Durante sus primeras horas en el dormitorio, la actriz expuso su plan de juego a Klitbo con el propósito de formar un frente femenino consolidado dentro del encierro.

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“Hay que sacarlos uno por uno, para llegar a la final puras mujeres”, declaró la concursante durante una conversación con Cynthia Klitbo.

La propuesta plantea ganar la confianza de los hombres de la casa mediante interacciones cotidianas para ejecutar votaciones coordinadas en las siguientes galas de nominación.

La respuesta de sus compañeras de habitación se mantuvo discreta, observando los movimientos de la nueva integrante antes de comprometer sus votos en las futuras votaciones.

La actriz fue asignada al cuarto Malibú tras la votación del público, donde propuso una alianza entre las mujeres del reality. (Captura de pantalla )

El juego de alianzas con los integrantes de Tulum

La participante visitó el dormitorio Tulum, donde duermen Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Brianda Deyanara, para evaluar la postura del grupo rival.

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Durante un diálogo con Ese Pérez sobre la eliminación de Flor Vigna, la actriz manifestó tener una opinión favorable respecto al creador de contenido.

Minutos después de abandonar el cuarto, la concursante miró directamente a las cámaras de transmisión continua para revelar su verdadera postura dentro del juego.

“Acabo de mentir”, confesó la participante frente a las cámaras de la casa.

La competidora aseguró a la audiencia del programa que mantendrá una postura calculadora para avanzar en las etapas decisivas del concurso.

Durante su visita a la habitación Tulum, la participante sostuvo conversaciones estratégicas con los integrantes del cuarto rival. (Captura de pantalla )

El impacto en la convivencia interna del programa

Los habitantes del reality show reaccionaron con reserva ante el ingreso de la actriz, adaptando sus conversaciones grupales ante la presencia de la nueva competidora.

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El ambiente dentro de las instalaciones registró momentos de tensión debido a la incertidumbre sobre las intenciones de voto que mostrará la concursante en la siguiente gala.

La llegada de un elemento externo modificó los acuerdos previos establecidos entre los bloques de votación de las distintas habitaciones.

Los competidores evitan confrontaciones directas con la actriz mientras analizan la respuesta del público en redes sociales ante las primeras maniobras de la participante.

La distribución de los cuartos Malibú y Tulum enfrenta su primer periodo de reestructuración estratégica ante la cercanía del proceso de nominación semanal.

Las transmisiones de 24 horas continúan registrando las conversaciones entre los habitantes, quienes buscan descifrar las alianzas reales formadas tras la reconfiguración del elenco.

La producción del programa mantiene la vigilancia sobre la convivencia interna mientras los participantes definen sus posturas individuales para las siguientes etapas del juego.

Los habitantes de la casa mantienen una postura de reserva ante los primeros movimientos estratégicos de la nueva participante. (Captura de pantalla )

La encrucijada del musical Malinche durante el encierro televisivo

La participación de la cantante en la cuarta temporada coincide con su compromiso profesional para encabezar la obra Malinche, el Musical, con fecha de estreno programada para el 22 de septiembre en la Ciudad de México.

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La coincidencia de fechas genera incertidumbre debido a que la final del reality show está prevista para el 4 de octubre.

La actriz declaró dentro de la casa que solicitó el papel estelar al productor Nacho Cano y planea asumir las funciones teatrales en cuanto concluya su permanencia en el programa televisivo.

La producción del montaje teatral y Televisa no han emitido pronunciamientos para aclarar si existe un acuerdo especial respecto a las fechas de presentación de la obra.

La actriz tiene programado el estreno protagónico de Malinche, el Musical durante el periodo de transmisión del reality.(@malinchethemusical/Instagram)

Las muestras de respeto interno y las críticas del exterior

El ingreso de la participante generó reacciones contrapuestas entre sus compañeros de encierro y personalidades del medio del espectáculo en México.

El conductor Memo Schutz expresó su respeto por la actriz tras escuchar los relatos sobre las dificultades personales que la concursante superó a lo largo de su carrera.

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Memo Schutz expresó su respeto hacia Gala Montes tras conocer aspectos de la trayectoria personal y familiar de la participante. Memo Schutz - (X)

Por otro lado, figuras del entretenimiento como Poncho de Nigris y la madre de la concursante, Crista Montes de Oca, cuestionaron la decisión de la producción al considerar que la exposición mediática expone la estabilidad emocional de la intérprete.

La productora Rosa María Noguerón justificó la reincorporación de la participante como un movimiento estratégico para dinamizar la competencia tras la salida de Aldo Rendón.