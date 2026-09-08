Checo Pérez ilusiona a la gente de Cadillac: “Algún día seremos el mejor equipo de la Fórmula 1”

El piloto mexicano envió poderoso mensaje al equipo estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El domingo 6 de septiembre Sergio Checo Pérez volvió a competir en el Gran Premio de Monza, donde arrancó detrás de su compañero, Valtteri Bottas, pero cruzó primero la línea de meta, reforzando su experiencia al volante del auto Cadillac,

Pese a no conseguir puntos en Italia, el mexicano Sergio Pérez se escucha contento por formar parte de un proyecto que visualiza de manera ambiciosa, por todo el desarrollo y avance que han tenido como equipo debutante en la Fórmula Uno.

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Tras su participación en el Gran Premio italiano, la escudería Cadillac difundió en sus redes sociales un video sobre la vigente reunión que hubo entre Checo Pérez y el personal del equipo, enfocado en convertir a Cadillac en “el mejor equipo de la Fórmula Uno”.

El piloto mexicano Checo Pérez cumple un año de su llegada a Cadillac F1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es increíble ver dónde estamos y todo lo que hemos avanzado. Me imagino lo difícil que ha sido empezar este equipo desde cero, pero es fantástico estar aquí representando al equipo Cadillac de Fórmula 1. Es algo realmente único”. expresó el tapatío.

“Es una oportunidad enorme para todos los que participamos en este proyecto, porque Cadillac llegará a ser un equipo puntero, llegará a ser el mejor equipo de la Fórmula 1, y todos queremos formar parte de ello”.

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“Quiero terminar agradeciéndoles de nuevo todo su esfuerzo y la motivación que han aportado; sigan así, porque será un gran desafío y un capítulo magnífico en nuestras carreras conjuntas. Muchas gracias”, compartió Sergio Checo Pérez a los trabajadores de Cadillac Fórmula 1 Team.

Cadillac apelaría el punto que le quitaron a Checo Pérez en Mónaco

Cadillac apelaría el punto de Checo Pérez en Montecarlo. (Sergio Pérez)

Checo Pérez logró un valor histórico para la escudería Cadillac en el Gran Premio de Montecarlo al finalizar P10. Sin embargo, al mexicano lo penalizaron 10 segundos por una mala posición de su monoplaza en la caja de salida y cayó hasta el lugar 15; el punto se lo otorgaron al Aston Martín de Fernando Alonso.

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Pese a lo sucedido, en Cadillac analizan la posibilidad de interponer un recurso ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA), debido a la sanción que perjudicó el resultado de Sergio Pérez y la oportunidad de sumar por primera vez en este 2026.

El motivo sería un posible criterio desigual tras una situación con Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Italia. Cadillac pediría una aclaración a la FIA y la revisión de las imágenes para determinar si es viable una apelación formal ante el máximo organismo del deporte motor.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

El piloto mexicano terminó P18 al competir con la escudería Cadillac F1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corredor azteca viene de cerrar la decimotercera ronda de esta campaña. Por lo pronto, los grandes premios de Barcelona-Cataluña y Silverstone marchan como las mejores presentaciones de Sergio Pérez con Cadillac F1 al terminar P14.

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Si bien es cierto, en Mónaco acabó la carrera en P10 pero la penalización impuesta por la FIA descendió cinco posiciones a Checo Pérez, quedando finalmente en P15 y sin el punto que se traduce en millones de dólares al cierre de la periodización.

Por lo pronto, así se visualizan los resultados oficiales de Sergio Checo Pérez en la temporada 2026:

Gran Premio de Australia : 16º lugar.

Gran Premio de China : 15º posición.

Gran Premio de Japón : 17º escalón.

Gran Premio de Miami : 16º sitio.

Gran Premio de Canadá : Abandonó la competencia.

Gran Premio de Mónaco : 15º escalón (por sanción de 10 segundos).

Gran Premio de Barcelona : 14º plaza .

Gran Premio de Austria : 21º nivel.

Gran Premio de Gran Bretaña : 14º ocupación.

Gran Premio de Bélgica : Abandonó la carrera.

Gran Premio de Hungría : Abandonó el gran premio.

Gran Premio de Países Bajos : 15º puesto.

Gran Premio de Italia: 18º lugar.