México

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro

El futbolista es señalado por el productor Juan José López Ordóñez de ser cómplice de secuestro por parte del padre de Sofía Toache

Jun 14, 2025; Inglewood, California, USA; Mexico midfielder Edson Alvarez (4) walks downfield during the second half against the Dominican Republic at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
Jun 14, 2025; Inglewood, California, USA; Mexico midfielder Edson Alvarez (4) walks downfield during the second half against the Dominican Republic at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
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El futbolista Edson Álvarez y su pareja, Sofía Toache, fueron señalados por el productor Juan José López Ordóñez, quien lo acusa de conocer un presunto secuestro exprés ocurrido en su contra en noviembre de 2024, derivado de un conflicto por una deuda de 3.5 millones de pesos y un inmueble en la colonia San Rafael. El entorno del jugador ya prepara un comunicado para desmentir la acusación, según Récord.

El origen del conflicto se remonta a hace cuatro años, cuando Álvarez le encargó a López Ordóñez la filmación en formato Súper 8 de un documental sobre su trayectoria, con miras al Mundial de 2022. El costo pactado por la producción fue de 3.5 millones de pesos, dinero que el productor asegura nunca recibió, según relató a la revista TV Notas.

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El productor dice que sufrió un secuestro el 3 de noviembre de 2024

Juan José López Ordóñez afirmó que la tensión con el entorno de Álvarez escaló cuando reclamó el pago pendiente y un inmueble que, según su versión, le facilitó a Jonathan Toache, suegro del futbolista. “Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos”, declaró a TV Notas.

Edson Álvarez regresa al West Ham de Inglaterra (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Edson Álvarez regresa al West Ham de Inglaterra (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El productor detalló que, tras reclamar el pago, fue interceptado en su automóvil en la esquina de Moliere y Homero, en la Ciudad de México. “Jonathan mandó a personas a que me compraran el inmueble: Una de origen cubano y otra mexicana. En la calle de Moliere, esquina Homero, se da el secuestro. Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron las dos mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco. Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día”, relató a la publicación.

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Los presuntos captores mencionaron el nombre del suegro de Edson Álvarez

Según el testimonio recogido por TV Notas, los captores le habrían inyectado una sustancia en el cuello mientras lo amenazaban. “Recibimos órdenes, te vamos a chingar, te vas a morir, ¡ya te cargó la ching*da! Recibimos instrucciones de Jonathan, el suegro de Edson”, citó José López Ordóñez.

El productor aseguró haber logrado liberarse cuando el vehículo se detuvo cerca de avenida Viaducto y Tlalpan, donde transeúntes comenzaron a grabar la escena y los presuntos secuestradores huyeron. Tras el hecho, presentó una denuncia formal en el Ministerio Público de Lomas de Chapultepec, donde señaló como cómplices al “yerno” y a la “hija”.

Soccer Football - International Friendly - Mexico press conference - Pasadena, California, U.S. - May 29, 2026 Mexico's Edson Alvarez during press conference. REUTERS/Arafat Barbakh
Soccer Football - International Friendly - Mexico press conference - Pasadena, California, U.S. - May 29, 2026 Mexico's Edson Alvarez during press conference. REUTERS/Arafat Barbakh

Álvarez y su entorno se deslindan de las acusaciones

El entorno del futbolista, exjugador del América y actual mediocampista del West Ham, explicó a Récord que el trato referido por López Ordóñez no fue un encargo del jugador, sino una iniciativa de su suegro, quien habría buscado gestionar patrocinios a cambio de comisión sin autorización directa de Álvarez.

López Ordóñez sostuvo que, después de conocerse que sobrevivió al secuestro y presentó la denuncia, Jonathan Toache dio dinero para detener la investigación. El productor afirmó además que continúa recibiendo amenazas de muerte, lo que lo obliga a cambiar de domicilio en reiteradas ocasiones.

Hasta el momento, ni Edson Álvarez ni su representación legal se han pronunciado de manera oficial, aunque su entorno adelantó a Récord que prepara un comunicado para aclarar tanto el conflicto de la deuda como las acusaciones vinculadas al secuestro.

Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Edson Alvarez (4) stands for the Mexico national anthem during prematch introductions before a match against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images
Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Edson Alvarez (4) stands for the Mexico national anthem during prematch introductions before a match against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

¿Quién es Juan José López Ordóñez, productor que acusa a Edson Álvarez?

Juan José López Ordóñez es un periodista deportivo con más de 20 años de experiencia en prensa escrita, medios digitales, radio y televisión. Se dedica también a la producción audiovisual, actividad que lo vincula con el entorno de Edson Álvarez.

Según su propio testimonio, López Ordóñez conoció al futbolista a través de los padres de Sofía Toache, Jessi Jonathan Toache Bedolla y Margarita Caffarel. Con Toache Bedolla, además, aseguró haber mantenido negocios inmobiliarios antes de que surgiera el conflicto por el pago del documental.

El productor sostiene que trabajó cerca de dos años en una producción audiovisual sobre la trayectoria de Álvarez, proyecto que habría iniciado alrededor del Mundial de Qatar 2022, con jornadas de grabación de entre cuatro y ocho horas diarias. El material incluyó momentos familiares del futbolista, como el baby shower de su segunda hija en 2024.

Edson Álvarez y su pareja Sofía Toache (Redes Sociales)
Edson Álvarez y su pareja Sofía Toache (Redes Sociales)

López Ordóñez afirma contar con videos, fotografías, archivos digitales y testigos para respaldar su relato, tanto del adeudo de 3.5 millones de pesos como del presunto secuestro que dice haber sufrido en noviembre de 2024.

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