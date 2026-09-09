Causa en Común alerta que cifras oficiales de delitos podrían subestimar la violencia en México

Causa en Común analiza las cifras de la violencia en México. Crédito: EFE

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La organización Causa en Común advirtió que las cifras oficiales de delitos pueden no mostrar toda la violencia que ocurre en México, al identificar variaciones atípicas, posibles reclasificaciones y discrepancias entre registros de distintas autoridades.

Para llevar a cabo este análisis, Causa en Común consultó al periodista Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, quien explicó el seguimiento que su medio lleva a cabo sobre la violencia en Sinaloa, y compartió algunas de las diferencias encontradas entre sus registros y las cifras oficiales.

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Causa en Común encuentra discrepancias en los registros de delitos

De acuerdo con la organización, analizó 10 delitos considerados relevantes para la población y la discusión pública. En todos halló alertas relacionadas con variaciones estadísticas atípicas.

También identificó señales de posible reclasificación en homicidio, feminicidio y secuestro, así como posibles casos de subregistro en estos delitos:

Extorsión,

Trata de personas

Robo de vehículos con violencia

Robo a transportistas

Estados presentan cambios atípicos de un año al otro

Tan solo en el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, algunos estados de la República presentaron cambios superiores al 50 por ciento.

Extraoficialmente se habla de que tres personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el ataque. EFE/Iván Villanueva/Archivo

Un ejemplo de lo anterior es Aguascalientes, que reportó 94 por ciento menos extorsiones, mientras Chihuahua registró un aumento de dos mil 325 por ciento. En feminicidio, Nayarit tuvo una reducción de 82 por ciento frente a un incremento de 600 por ciento en Zacatecas.

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Causa en Común también encontró diferencias en homicidio y narcomenudeo. En estos casos, San Luis Potosí reportó 82 por ciento menos homicidios, mientras que Guanajuato registró 50 por ciento menos casos de narcomenudeo y Veracruz tuvo un aumento de 132 por ciento.

La organización aclaró que las variaciones antes descritas no significan por sí mismas que las cifras sean falsas, pero consideró que cambios de esa magnitud requieren una explicación por parte de las autoridades.

Hallan inconsistencias en la reclasificación de delitos y feminicidios

Otro datos que generaron dudas durante el análisis fue la manera en que algunos delitos han sido clasificados. Como el caso de Morelos, donde reportaron 514 víctimas de homicidio durante el primer semestre de 2026, nueve por ciento menos que en el mismo periodo de 2025.

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Sin embargo, en esa entidad, en la categoría de “otros delitos contra la vida” registró 659 víctimas, un aumento del 114 por ciento.

(Foto: Cuartoscuro)

A su vez, en la Ciudad de México se reportaron cinco víctimas de secuestro, pero mil 737 víctimas fueron clasificadas dentro de “otros delitos contra la libertad”.

Campeche e Hidalgo muestran patrones similares.

En Campeche, los feminicidios cayeron 40 por ciento, pero los homicidios dolosos contra mujeres subieron 100 por ciento. En Hidalgo, los feminicidios bajaron 82 por ciento, mientras los homicidios dolosos de mujeres crecieron 33 por ciento.

Causa en Común señaló que estas cifras no prueban por sí solas una reclasificación deliberada. La organización planteó, sin embargo, una pregunta central: ¿qué explica que una categoría de delito baje justo cuando otra, relacionada con ella, sube?

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Reportes oficiales no coinciden con cifras periodísticas en Sinaloa

Un caso que uso como referencia Causa en Común para este análisis fue lo que ocurre en Sinaloa, ya que el diario Noroeste mantiene un registro diario de la violencia en la entidad mediante información oficial, fuentes periodísticas y datos de colectivos.

En ese sentido, un ejemplo de las inconsistencias ocurrió en junio, donde el medio documentó 159 homicidios, mientras que la Fiscalía General del Estado reportó 116. De acuerdo con el director de Noroeste, Adrián López, el principal problema se encuentra en la clasificación de los casos.

CIUDAD DE MÉXICO, 29FEBRERO2020.- Tres personas mueren por impactos de arma de fuego frente al # 604 de la calle Balboa casi esquina con Emperadores, colonia portales. Una mas muere en el hospital. Autoridades continúan investigando los hechos. FOTO: ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO.COM

¿Qué ocurre con las desapariciones?

Respecto a las desapariciones, Causa en Común planteó que la reducción de homicidios debe analizarse junto con las cifras de personas desaparecidas y no localizadas.

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Otro ejemplo es el de Nuevo León, donde durante el primer semestre de 2026 se registraron 225 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 49 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, se contabilizaron 338 desapariciones, un aumento del 56 por ciento.

Sobre estos casos, la organización aclaró que una persona desaparecida no puede considerarse automáticamente víctima de homicidio, y tampoco se debe asumir que detrás de cada desaparición existe una muerte violenta.

¿Cifras son capaces de medir la violencia?

Causa en Común identificó tres etapas donde las estadísticas pueden fallar: el registro del delito, su clasificación y su comunicación.

La organización aclaró que una alerta estadística no equivale a una prueba de manipulación. Advierte, sin embargo, que cuando estas señales aparecen en casi todos los delitos analizados, las autoridades tienen la obligación de explicar su origen y garantizar que los datos puedan verificarse.

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GUADALUPE, ZACATECAS, 18AGOSTO2021.- Elementos de Guardia Nacional y Policía municipal, resguardan a peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado mientras realizan las primeras investigaciones en la esquina de calle Del Angel y callejón de Arvide, en donde fueron asesinados tres personas, padre, madre e hijo de 13 años de edad. Reportes vecinales refirieron que se realizaba un convivio familiar cuando fueron atacados por hombres armados. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Estas soluciones propone Causa en Común

Causa en Común propone tres medidas concretas: auditorías independientes y periódicas a los registros delictivos, la homologación de criterios entre fiscalías para que los delitos se registren y clasifiquen de manera uniforme, y mayor transparencia ante variaciones extraordinarias o discrepancias entre fuentes.

La discusión, según la organización, trasciende lo estadístico. Detrás de cada registro hay víctimas y familias. Conocer cómo se construyen las cifras es indispensable para evaluar tanto la violencia como las políticas de seguridad.

Ante una autoridad que se ha caracterizado por la opacidad, Causa en Común, por medio de un análisis, advirtió que las cifras de los delitos podrían no medir el nivel de la violencia en México.

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