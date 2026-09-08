Qué hacer en septiembre: cuatro Pueblos Mágicos con tours de tequila, cerveza, sidra y vino

Tequila, cerveza, vino y sidra: cuatro Pueblos Mágicos para recorrer México durante septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro Pueblos Mágicos de México ofrecen alternativas para recorrer durante septiembre a partir de sus bebidas, su gastronomía y sus paisajes.

Tequila, Tecate, Tequisquiapan y Zacatlán permiten conocer destilerías, cervecerías, vinícolas, queserías y sidreras, junto con sitios históricos y atractivos naturales.

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Cada Pueblo Mágico propone una forma distinta de acercarse a bebidas regionales: desde los campos de agave y las destilerías hasta las cavas, las rutas del vino y los espacios dedicados a la producción sidrera.

Tequila reúne destilerías, agave y tradiciones locales

Tequila, en Jalisco, es un Pueblo Mágico situado entre paisajes de cultivos de agave, antiguas haciendas y destilerías. La Secretaría de Turismo señala que el nombre de la localidad proviene de la voz náhuatl “Tecuilan”, que significa “lugar de tributos”.

El municipio se encuentra a las faldas del volcán de Tequila y del cañón del Río Grande e ingresó al programa Pueblos Mágicos en 2003. El destino está a una hora de Guadalajara, a una hora y 50 minutos de Tepic y a dos horas y 45 minutos de Colima.

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La historia local está unida al agave desde antes de la conquista. La información oficial indica que pueblos chichimecas, otomíes, toltecas y nahuatlacas ya consumían sus jugos antes de la llegada de los españoles en 1530.

La primera destilería se estableció en 1600. La producción adquirió carácter industrial hacia finales del siglo XVIII y convirtió a la zona en una referencia de la bebida distintiva de México.

Los cultivos de agave, las haciendas y las destilerías forman parte del paisaje y de la oferta turística del municipio para quienes buscan conocer el origen y la elaboración del tequila.

El Museo Nacional del Tequila es uno de los puntos para acercarse a esa historia. El recinto exhibe información sobre la técnica de producción de la bebida y conserva una colección de botellas.

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Jimador cortando agave en Tequila, Jalisco. (SECTUR)

Las artesanías producidas en el municipio también reflejan esa actividad. Los objetos aluden al agave y a la elaboración de tequila, aunque la producción local incluye piezas de barro.

Entre los atractivos vinculados con este turismo aparecen la hacienda y destilería José Cuervo La Rojeña, Quinta Sauza, Mundo Cuervo y otras destilerías. El listado de la Secretaría de Turismo incorpora además los trenes Tequila Express y José Cuervo Express.

La oferta incluye un Tour de Antros, Bares y Tabernas. Esa alternativa se suma a las visitas a espacios históricos, productivos y culturales, como el Palacio Municipal, la Parroquia de Santiago Apóstol, el Templo de la Purísima Concepción y el Santuario de la Santa Cruz.

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El municipio también cuenta con atractivos naturales y poblaciones cercanas. La cascada Los Azules, el volcán de Tequila, Amatitán y El Arenal integran el entorno que puede recorrerse durante una estancia en la región.

La gastronomía local acompaña la producción de bebidas. La birria figura entre los platillos típicos y, según la información gubernamental, algunos habitantes la acompañan con tejuino, tequila solo o preparado en cóctel.

Las tostadas y el pozole aparecen como opciones habituales para la cena. Además del agave, en el municipio se cultivan ciruelas, mangos y plátanos.

Tecate combina cerveza, vino y paisajes de montaña

Tecate, en Baja California, es el único Pueblo Mágico de México ubicado en una frontera. El municipio limita al norte con Estados Unidos y se encuentra rodeado de montañas, acantilados de piedra, campos ganaderos y formaciones rocosas que definen su paisaje.

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La Secretaría de Turismo señala que la localidad formó parte de la Misión de San Diego desde el siglo XVIII. Su cabecera es la ciudad de Tecate y el municipio es uno de los cinco que integran el estado de Baja California.

El destino se incorporó al programa Pueblos Mágicos en 2012. Fue fundado en 1892 y cuenta con más de 50 ranchos y balnearios, según la información oficial.

El clima semicálido seco registra temperaturas de entre 10 y 22 °C. La ciudad mantiene una arquitectura de estilo colonial y ofrece espacios para pasear, entre ellos el Parque Miguel Hidalgo, además de la Casa de Artesanías.

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En ese espacio se pueden adquirir piezas de barro, vidrio soplado, cerámica y mimbre. La oferta local también incluye panadería, una de las especialidades gastronómicas mencionadas por la Secretaría de Turismo.

Tecate es reconocido como el lugar donde nació la cerveza que lleva el nombre del municipio. La Cervecería Tecate figura entre sus principales atractivos, ya que permite conocer el proceso de elaboración de esta bebida mexicana.

La ruta cervecera puede complementarse con la Ruta Puerta Norte del Vino. El Pueblo Mágico es presentado como punto de partida de ese circuito y concentra algunas de las vinícolas más antiguas de Baja California.

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La Cava de Don Juan aparece como una de las referencias para comenzar el recorrido vitivinícola. De esta forma, Tecate reúne dos propuestas ligadas a las bebidas: la visita a la cervecería y el acercamiento a la producción de vino de la región.

El municipio también ofrece actividades al aire libre en La Rumorosa y El Vallecito, donde es posible practicar senderismo. El Cuchumá, considerado una montaña sagrada para el pueblo kumiai, y la Zona Arqueológica Vallecitos completan los atractivos naturales y culturales.

Para quienes buscan descanso, el destino dispone de un spa reconocido a nivel mundial, además de temazcal, tratamientos corporales o medicinales, yoga, barroterapia y masajes.

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Cervecería Tecate. (Sectur)

Tequisquiapan combina vino, queso, pulque y cerveza artesanal

Tequisquiapan es uno de los seis Pueblos Mágicos de Querétaro y se incorporó al programa en 2012. La Secretaría de Turismo lo presenta como un destino de calles coloridas, plazas, artesanías y espacios dedicados al descanso, con una oferta que permite acercarse a la producción de vino, queso, pulque y cerveza artesanal.

El Museo del Queso y el Vino, ubicado detrás de la Parroquia de Santa María de la Asunción, propone conocer la cultura vinícola del estado a través de maridajes. La iglesia se encuentra junto a la plaza Miguel Hidalgo, rodeada de restaurantes, cafés y tiendas de artesanías.

La oferta vinculada con bebidas también incluye recorridos en Cava Bocanegra. El sitio permite conocer el proceso de elaboración y maduración de quesos, además de ofrecer degustaciones de vino o cerveza artesanal y paseos a caballo.

El pulque y los curados de tuna son otras bebidas características de Tequisquiapan, según la información oficial. Estos productos pueden acompañarse con platillos como la barbacoa de chivo, el consomé, el mole, las carnitas, las gorditas y las tostadas de maíz quebrado.

La visita puede extenderse hacia el Parque La Pila, la Vieja Estación de Bernal, las Termas del Rey y las Minas de Ópalo. Los paseos en globo completan las actividades disponibles en un Pueblo Mágico donde la gastronomía regional se combina con recorridos urbanos, descanso y experiencias al aire libre.

El Museo del Queso y el Vino, ubicado detrás de la Parroquia de Santa María de la Asunción, propone conocer la cultura vinícola del estado a través de maridajes. (Gobierno de México)

Zacatlán une la tradición sidrera con relojes, niebla y paisajes serranos

Zacatlán, en Puebla, es un Pueblo Mágico situado a 2.000 metros de altitud, con clima de montaña templado subhúmedo y una temperatura media de 14 °C.

El nombre del municipio deriva de las voces náhuatl zácatl, que significa zacate, y tlan, un sufijo de lugar. La expresión se traduce como “lugar donde abundan los zacates”.

El asentamiento fue habitado inicialmente por los zacatecas. Más tarde llegaron los misioneros franciscanos, quienes iniciaron la construcción del convento local.

Los españoles impulsaron el cultivo de manzana y esta actividad se convirtió en la principal producción agrícola de Zacatlán durante el siglo XVIII. De allí surgió el nombre con el que se conoce a la localidad: Zacatlán de las Manzanas.

La producción de sidra ocupa un lugar central en la identidad gastronómica del municipio. La Secretaría de Turismo informa que Zacatlán elabora alrededor de 320 mil botellas de sidra al año, en variedades rosada, gasificada, dulce, natural, de pera y de durazno.

La Sidrera de San Rafael figura entre los atractivos de Zacatlán, junto con una oferta de sidras, cremas y licores elaborados a partir de productos de manzana.

La cocina de Zacatlán incluye chalupas, chicharrón en salsa verde, huevo con chile, tamales y tlacoyos. Entre las especialidades de panadería aparecen el pan de queso y las acolchonadas.

El municipio integra el programa Pueblos Mágicos desde 2011. Sus actividades turísticas combinan el patrimonio gastronómico con recorridos por el centro histórico, espacios culturales y paisajes de la sierra.

El listado de atractivos también incluye las cascadas de San Pedro y Tulimán, el Ex Convento Templo Franciscano, el Museo de Relojería y Autómatas Alberto Olvera, el Palacio Municipal, la Plaza de Armas y la Parroquia de San Pedro y San Pablo.

La producción de sidra ocupa un lugar central en la identidad gastronómica del municipio. (INAH)

Las cuatro localidades permiten organizar recorridos que combinan bebidas regionales, cocina tradicional, artesanías y patrimonio natural o histórico.

Antes de viajar, conviene revisar horarios, disponibilidad y condiciones de acceso de cada espacio turístico.