El secretario de Comercio de Estados Unidos se reunirá con Sheinbaum por revisión del T-MEC

Howard Lutnick tiene programada una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su estancia en Ciudad de México. (Archivo Infobae)

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este 8 de agosto que Howard Lutnick, titular de Comercio de Estados Unidos, tiene prevista una visita a la Ciudad de México mañana para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y con él.

En un tuit, Ebrard escribió: “Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el Secretario Howard Lutnick , Secretario de Comercio de EU , para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países”.

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Trump descarta frenar el comercio con México por su relación con Claudia Sheinbaum

El mandatario de Estados Unidos dijo desde el Despacho Oval que con “una sola firma” podría cortar el intercambio, pero matizó su postura y afirmó que respeta a la presidenta mexicana en plena tensión por el T-MEC. (Europa Press)

Donald Trump afirmó el pasado 4 de septiembre que México solo exporta a Estados Unidos “tamales picantes y tomates”, pero descartó romper el comercio bilateral por su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento de tensión por la renovación del T-MEC y por el endurecimiento del conflicto comercial entre Washington y Canadá.

El presidente estadounidense sostuvo desde el Despacho Oval que su país pierde 195 mil millones de dólares al año con México y que bastaría “una sola firma” para cortar el intercambio. En la misma intervención, también aseguró que Estados Unidos ahorraría entre 60 mil millones y 90 mil millones de dólares al año si dejara de comerciar con Canadá.

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Trump vinculó esas declaraciones con su amenaza de frenar el comercio con los países que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos. Aun así, matizó su postura hacia México al referirse a Sheinbaum: “No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta y la respetamos mucho”.

Trump mantiene el comercio con México mientras endurece el choque con Canadá

Trump vinculó su amenaza de frenar el comercio con países con superávit comercial con Estados Unidos, aunque matizó el caso de México. REUTERS/Nathan Howard

La descalificación de Trump hacia las exportaciones mexicanas quedó concentrada en una frase: “Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos con México 195 mil millones de dólares al año... Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir, (ellos tienen) tamales calientes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tienen nada que necesitemos. Nosotros tenemos petróleo, tenemos de todo”.

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Ese posicionamiento ocurrió mientras el gobierno de Estados Unidos mantiene abierta la discusión sobre el futuro del T-MEC. Washington se ha negado a renovar el acuerdo hasta 2042 y que sigue negociando por separado con México y con Canadá.

Con Canadá, el conflicto avanzó más. Hace algunas semanas, ambos países rompieron el diálogo comercial bilateral y el pasado 4 de septiembre Trump volvió a subrayar la fractura.

Sobre ese frente, dijo: “Pero si no quisiéramos comerciar con México, si no quisiéramos comerciar con Canadá, ahorraríamos de 60 mil a 90 mil millones de dólares al año con solo no comerciar con Canadá. Ahora, Canadá estaría en un gran problema”.

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La disputa ya incluye aranceles recíprocos. Trump anunció un aumento al 50% sobre 20 mil millones de dólares en productos canadienses, mientras el primer ministro Mark Carney respondió con gravámenes similares que entrarán en vigor próximamente.

Frente a ese escenario, Sheinbaum y Carney han coincidido en defender la permanencia del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ambos gobiernos consideran que su continuidad da certidumbre a empresas y trabajadores de América del Norte.

Revisión del T-MEC apunta a cerrar en diciembre de 2026, con presión por el choque Canadá-Estados Unidos

El calendario de ajuste comercial se acelera mientras Ottawa y Washington escalan las agresiones, un factor que, según el sector privado, puede entorpecer el cierre trilateral en los términos previstos. (Infoabe-Itzallana)

La revisión del T-MEC podría concluir en diciembre de 2026, pero el frente más delicado para México no está hoy en la relación con Estados Unidos, sino en el choque comercial entre Canadá y Washington, que ya derivó en aranceles recíprocos y amenaza con complicar la firma del acuerdo en los términos previstos.

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El punto de partida de esa presión es la decisión de Estados Unidos de no renovar el tratado en su forma actual. El pasado 1 de julio, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, confirmó que Washington plantea revisiones anuales cada vez más acotadas hasta 2036, en lugar de extender la vigencia hasta 2042 con evaluaciones sexenales.

En ese escenario, Larry Rubin, presidente de la American Society México, sostuvo que la negociación entre México y Estados Unidos avanza de manera favorable. Según explicó durante una convención binacional, la preocupación del sector empresarial se concentra en Canadá, después de que la última mesa de negociación con Estados Unidos terminara en la imposición de aranceles recíprocos.

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Rubin dijo que espera que el gobierno canadiense, encabezado por el primer ministro Mark Carney, se concentre en la negociación de la asociación plena dentro del T-MEC para que el acuerdo llegue a buen puerto antes de que termine el año. También afirmó que México puede empujar ese cierre por la relación que ha construido con Washington.

“México jugará un papel importantísimo para asegurar que Canadá termine las negociaciones que le corresponden y se pueda firmar un tratado, a fin de cuentas, se puede firmar el T-MEC como se tenía contemplado”, declaró Rubin.