Hacienda entrega el Paquete Económico 2027, ajusta a la baja el pronóstico de crecimiento del PIB

Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, hizo entrega en la Cámara de Diputados del Paquete Económico para el Presupuesto Federal (PEF) 2027, el cual llega en un contexto de presión creciente sobre las finanzas públicas.

El documento se presentó este martes 8 de septiembre a las 18:00 horas en San Lázaro, con Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Cámara de Diputados, al frente del acto.

PUBLICIDAD

Edgar Amador detalló los rubros prioritarios del Paquete Económico 2027

Edgar Amador emitió un discursó donde destacó que México ha mantenido una inflación estable y con finanzas sanas, donde la economía mexicana presentará un crecimiento entre 1.55 y 2.5 en términos reales durante 2027. La solidez de la economía mexicana descansa en cuatro fortalezas principales:

Un mercado laboral sólido

Un sector externo más dinámico y diversificado

Fortalecimiento de la inversión

Inflación controlada

Aseguró que el gasto público se enfocará a “preservar el bienestar de las familias” y fortalecer el crecimiento económico, el financiamiento a programas sociales será de 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), otro de los temas prioritarios se enfocan en educación, salud e infraestructura.

En salud se destinarán 1.1 billones de pesos, lo que equivale a un aumento de más del 10 por ciento que en 2026. Se prevé mayor avance en el Sistema Universal de Salud, con la implementación de consultorios, impulsando la expansión de infraestructura en este sector.

PUBLICIDAD

Este 8 de septiembre, Edgar Amador entregó en la Cámara de Diputados el Paquete Económico de 2027. REUTERS/Raquel Cunha

En materia educativa el gobierno de Sheinbaum dirigirá 1.3 billones de pesos, con lo que se busca continuar con la construcción y mejora en infraestructura de planteles, tanto en educación básica como en la media superior y superior.

El Plan de Inversión para Infraestructura con Bienestar será uno de los temas prioritarios, por lo que tendrá una partida del 2.6 por ciento del PIB, al gasto en inversión física presupuestaria, por lo que se impulsarán proyectos que permitirán la conexión de regiones, mejorar los servicios y ampliar la capacidad productiva del país.

El secretario de Hacienda también detalló que la política de ingresos tiene prevista una recaudación similar a la de 2026, es decir, que los ingresos tributarios alcancen el 15.4 por ciento del PIB; para el próximo año se pretende que las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta fortalezca la equidad tributaria, “a través de que la tributación de las empresas sea más consistente”.

PUBLICIDAD

La consolidación fiscal seguirá en marcha en 2027, por lo que la administración busca no “comprometer los recursos de programas sociales”, proyectando un déficit de 3.9% del PIB, “manteniéndola por debajo de otras economías emergentes de Latinoamérica al tiempo que preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal”.

El Paquete Económico será analizado por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública. REUTERS/Raquel Cunha

Puntos centrales que contiene el Paquete Económico 2027

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el Paquete Económico incluirá medidas adicionales contra la evasión y la elusión fiscal. Entre los puntos mencionados destaca el combate a las empresas que todavía se dedican a la facturación falsa.

“Vienen medidas antievasión fiscal, antielusión fiscal, mecanismos que la ley prevé o preverá, una vez que se apruebe por el Congreso, para evitar que se siga la práctica de evadir, eludir o quebrantar al fisco a través de factureras. Todo eso seguramente vendrá en la Miscelánea Fiscal o en la Ley de Ingresos”, precisó el legislador.

PUBLICIDAD

El documento fue entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública. Monreal puntualizó que hasta el momento no se tiene contemplado la incorporación de nuevos impuestos, “es especulación, son posiciones políticas de los grupos parlamentarios que respetamos, pero apenas iniciaremos la discusión”.

Cabe destacar que, el próximo 9 de septiembre, el Paquete se presentará en Palacio Nacional, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum: “Vamos a presentar el Paquete Económico que se presenta el 8 de septiembre, y aquí lo vamos a presentar el 9, un día después de que se presente en el Congreso”.

PUBLICIDAD

Estas son las fechas que determinan la ruta de aprobación del PEF 2027

El sistema legislativo precisa distintas fechas que llevarán a la aprobación de lo enviado por Sheinbaum, las cuales se presentan a continuación:

8 de septiembre , como límite: el Ejecutivo federal presenta los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), además de los Criterios Generales de Política Económica .

20 de octubre : fecha borde para que la Cámara de Diputados avale la LIF.

31 de octubre : fecha límite para que la Cámara de Senadores apruebe la LIF.

15 de noviembre , a más tardar: la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, aprueba el PEF.

20 días naturales después de aprobados : el Ejecutivo debe publicar en el DOF la LIF y el PEF.

20 días naturales después de publicado el PEF: el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados los tomos y anexos del PEF.