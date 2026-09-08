Qué pasó con la esposa mexicana de Ryan Wedding, su novia colombiana y la ‘madame’ que mató por él

Red criminal señalada por la OFAC como colaboradores de Ryan Wedding, exatleta canadiense Crédito: OFAC

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El ex olímpico canadiense e integrante del Cártel de Sinaloa, Ryan Wedding, enfrenta un nuevo giro judicial cuando una corte federal de California aplazó hasta el 26 de octubre de 2027 el inicio del juicio en su contra, un proceso que lo colocó en el centro de una red de narcotráfico, lavado de dinero, homicidios y vínculos sentimentales con mujeres señaladas por autoridades de Estados Unidos como parte de su círculo de operación, quiénes se encuentran prófugas.

La audiencia quedó fijada para las 8:30 de la mañana, luego de que la jueza federal Sherilyn Peace Garnett autorizó posponer por un año el arranque del juicio, que antes estaba previsto para el 27 de octubre. La resolución se basó en que el expediente reunía múltiples acusaciones y varios coacusados, condiciones que llevaron a la juzgadora a considerar el caso como particularmente complejo.

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Wedding, exatleta olímpico canadiense, fue identificado por autoridades estadounidenses como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína y vinculada con el Cártel de Sinaloa. Su captura fue confirmada el jueves por la noche por Kash Patel, director del FBI, y por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

La estructura criminal que se le atribuyó obtuvo ganancias ilícitas de más de USD 1,000 millones al año por la venta de droga. Las investigaciones también señalaban que Wedding se refugió en México durante al menos 10 años bajo protección de esa organización criminal.

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El nombre de Ryan Wedding saltó a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones) FBI tras una serie de acusaciones que involucran liderazgo en una red internacional de narcotráfico violento y la vinculación con el asesinato de un testigo colombo-canadiense en una zona exclusiva de Medellín - crédito redes sociales/X

La esposa mexicana quedó bajo sospecha por lavado de dinero y violencia

Mientras vivió en México, Wedding conoció a Miryam Andrea Castillo Moreno, una mujer nacida en Nuevo León en 1991. La diferencia de edad entre ambos era de alrededor de 10 años: ella tendría 34 o 35 años, y él 44.

Castillo pasó, en poco más de una década, de ser identificada como una joven de San Nicolás conocida por su trabajo como edecán, a aparecer en el radar de autoridades de Estados Unidos por su matrimonio con el exdeportista canadiense. Además de ser señalada como su esposa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la acusó de blanquear dinero del narcotráfico y de participar en actos de violencia.

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La dimensión de esa red también alcanzó a otros presuntos colaboradores. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, señaló el 19 de noviembre a nueve personas presuntamente ligadas a Wedding y a la organización que, según las acusaciones, operaba como facilitadora de actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

De esas nueve personas, tres eran mujeres y seis hombres. La medida implicó el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de los señalados, en una acción que buscó aislar financieramente a la presunta red de apoyo del exsnowboarder canadiense.

Red criminal señalada por la OFAC como colaboradores de Ryan Wedding, exatleta canadiense Crédito: OFAC

La novia colombiana y la madame fueron ubicadas como parte del círculo operativo

Entre las mujeres mencionadas en los señalamientos estuvo Carmen Yelinet Valoyes Flórez, descrita como una colombiana que dirigía una red de prostitución de lujo en México. Las autoridades estadounidenses la vincularon con Wedding en el asesinato de un testigo federal ocurrido en enero de 2025.

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Valoyes también fue identificada como la mujer que presentó a Wedding con su novia colombiana, Daniela Alejandra Acuña Macías. De acuerdo con los señalamientos oficiales, Acuña cobró a Wedding cientos de miles de dólares y sostuvo desde el inicio de la relación una vida financiada con recursos del narcotráfico violento.

Las acusaciones añadieron que Acuña ayudó a Wedding a obtener información sobre sus rivales. En esa lógica, las relaciones sentimentales alrededor del exolímpico no aparecieron descritas solo como vínculos personales, sino como piezas presuntamente insertadas en el funcionamiento de la organización.

Ese es el punto central del caso en torno al llamado harén de Ryan Wedding: su esposa mexicana, su novia colombiana y la mujer señalada como madame fueron mencionadas por autoridades de Estados Unidos no como figuras periféricas, sino como personas que habrían cumplido funciones de lavado, apoyo logístico, obtención de información y participación en hechos violentos.

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(@USEmbassyMEX)

La red incluyó protección policial, empresas fachada y lavado internacional

La OFAC también identificó a Edgar Aaron Vázquez Alvarado, conocido como “El General”, como un hombre que presuntamente brindaba protección a Wedding en México y utilizaba contactos policiales para ubicar objetivos. Las autoridades creían que se trataba de un exagente de la ley mexicano con nexos con altos mandos policiales.

Otro nombre fue el de Deepak Balwant Paradkar, abogado canadiense al que se le atribuyeron servicios ilegales para Wedding y su grupo. Según los señalamientos, lo habría presentado con narcotraficantes que distribuían su cocaína y también lo habría auxiliado con sobornos y asesinatos. Como pago, Wedding le habría entregado relojes de lujo y honorarios adicionales.

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Rolan Sokolovski, joyero canadiense, y Gianluca Tiepolo, exintegrante de fuerzas especiales italianas, fueron ubicados como responsables principales del blanqueo de grandes sumas de dinero obtenidas por la red. John Anthony Fallon, ciudadano británico y socio comercial de Tiepolo, fue señalado como director de varias firmas relacionadas con esa estructura.

La imagen del exsnowboarder olímpico canadiense Ryan Wedding —quien se encuentra prófugo y ha sido acusado de dirigir y participar presuntamente en una operación transnacional de narcotráfico— aparece en un monitor de video junto a paquetes de cocaína (en primer plano) durante una conferencia de prensa en las oficinas del FBI en Los Ángeles, el 17 de octubre de 2024. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Las investigaciones describieron un mecanismo basado en criptomonedas, empresas fachada y una red internacional de contactos para mover y lavar recursos procedentes del narcotráfico. La cocaína, según las acusaciones, era distribuida en Estados Unidos y Canadá desde Colombia y México.

Su exesposa inarí apareció en otra investigación por cannabis en Canadá

Antes de su relación con Castillo Moreno, Wedding se casó en 2011, mientras estaba encarcelado, con una mujer nacida en Irán. Después se divorciaron, pero el nombre de esa exesposa volvió a aparecer en una investigación policial realizada en Calgary en 2020 sobre venta ilegal de cannabis por internet.

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En ese expediente, agentes registraron dos propiedades en la Columbia Británica y decomisaron cerca de 18,000 plantas de marihuana. Una demanda presentada por el director de decomiso civil de esa provincia sostuvo que USD 109,000 de ganancias ilícitas de la operación fueron usados para pagar parte de una hipoteca vinculada con la exesposa de Wedding.

Los documentos judiciales indicaron que ella y los demás acusados eran sospechosos de lavado de dinero y de usar recursos ilícitos para adquirir inmuebles. Más tarde, dos procesos civiles fueron archivados sin que la mujer, entonces de 45 años, admitiera irregularidades.

Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en un capo del contrabando de cocaína vinculado a múltiples asesinatos relacionados con el narcotráfico, es escoltado por agentes del FBI mientras llega esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos. 23 de enero de 2026, en esta captura de pantalla tomada de video. FBI/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

La propia exesposa declaró: “Se resolvió. Ni siquiera tenía nada que ver con el blanqueo de dinero”. Los registros indicaron además que ella y dos empresas ligadas a su nombre entregaron USD 97,500 a la oficina de decomiso civil de la provincia por una propiedad en Abbotsford, mientras otra casa en Vancouver fue vendida y el tribunal ordenó confiscar más de USD 470,000. Un tercer asunto civil seguía pendiente.

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El juicio contra Ryan Wedding fue aplazado un año y comenzará el 26 de octubre de 2027 en una corte federal de California.

Su esposa mexicana Miryam Andrea Castillo Moreno, su novia colombiana Daniela Alejandra Acuña Macías y Carmen Yelinet Valoyes Flórez fueron señaladas por autoridades de Estados Unidos como parte de su círculo de operación.

La red atribuida al exolímpico canadiense habría movido más de USD 1,000 millones al año y utilizó criptomonedas, empresas fachada, contactos policiales y operadores internacionales para traficar cocaína y lavar dinero.