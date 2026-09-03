Arresto de Luis de Llano: cronología del caso con Sasha Sokol, desde la relación cuando ella era menor hasta su detención en 2026

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Guardar

La detención de Luis de Llano este 2 de septiembre de 2026 representa el capítulo más reciente de un caso que se remonta a una relación ocurrida hace más de cuatro décadas y que volvió al centro de la discusión pública en 2022, cuando Sasha Sokol denunció lo ocurrido.

A continuación, la cronología del proceso que pasó de una revelación en redes sociales a una sentencia civil, una revisión de la Suprema Corte y, finalmente, dos órdenes de arresto por presunto incumplimiento.

PUBLICIDAD

El inicio de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano: una historia ocurrida hace más de 40 años

La historia entre Sasha Sokol y Luis de Llano se remonta a la primera mitad de la década de 1980.

De acuerdo con el relato posterior de la cantante, la relación comenzó cuando ella tenía 14 años y era integrante de Timbiriche, mientras que el productor tenía 39 años y ocupaba una posición de autoridad dentro de su carrera artística.

Sokol explicó años después que en ese periodo también participaba en la obra musical Vaselina y que De Llano era su representante y productor. Según su testimonio, la relación se prolongó durante casi cuatro años.

Así comenzó la relación entre la exTimbiriche y el productor hace más de 40 años. (Archivo)

La cantante sostuvo que la diferencia de edad y la relación jerárquica entre ambos fueron elementos centrales para entender lo ocurrido.

También relató que su familia se opuso a la relación cuando tuvo conocimiento de ella y que su madre decidió sacarla de Timbiriche y enviarla a estudiar fuera del país.

PUBLICIDAD

Durante décadas, el tema permaneció fuera del debate público. De acuerdo con los datos proporcionados, la relación terminó cuando Sokol tenía alrededor de 17 años, por lo que, entre el inicio de los hechos y el arresto ocurrido este miércoles, han transcurrido aproximadamente 42 años, dependiendo del momento exacto en que comenzó la relación.

Marzo de 2022: Sasha Sokol rompe el silencio y acusa abuso sexual

El caso volvió a la discusión pública el 8 de marzo de 2022, cuando Sasha Sokol publicó un mensaje en redes sociales en respuesta a declaraciones que Luis de Llano había realizado días antes durante una entrevista con Yordi Rosado.

En esa conversación, el productor habló sobre su relación con la cantante y reconoció que existió un romance. Sin embargo, su versión sobre la duración y características de la relación fue distinta a la presentada posteriormente por Sokol.

PUBLICIDAD

Luis de LLano confiensa relación con Sasha Sokol.

La cantante respondió públicamente y afirmó que la relación comenzó cuando ella tenía 14 años y De Llano 39. También señaló que durante toda la relación permaneció siendo menor de edad y describió el vínculo como una situación marcada por una diferencia de edad y una desigualdad de poder.

Sokol explicó que durante años había guardado silencio y que en algún momento llegó a pensar que tenía responsabilidad sobre lo sucedido. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo comprendió de otra manera los hechos y decidió hacer pública su experiencia.

Un mes después de la denuncia pública, anunció que emprendería acciones legales contra el productor.

Los momentos clave de la cronología del caso Sasha Sokol y Luis de Llano

A lo largo de cuatro décadas, el caso pasó por distintas etapas, desde la relación ocurrida en los años 80 hasta las medidas judiciales ejecutadas en septiembre de 2026:

PUBLICIDAD

Inicios de los años 80: comienza la relación cuando Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39.

Marzo de 2022: Sokol denuncia públicamente los hechos tras declaraciones del productor en una entrevista.

Abril de 2022: la cantante anuncia que iniciará acciones legales.

Julio de 2022: ratifica su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México , mientras el caso también avanza por la vía civil.

10 de mayo de 2023: un juzgado condena a Luis de Llano por daño moral .

2023 y 2024: el productor impugna la resolución mediante recursos legales y posteriormente promueve un amparo .

Octubre de 2024: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrae el caso para analizar los expedientes relacionados con el juicio civil.

25 de junio de 2025: la Primera Sala de la SCJN niega el amparo y mantiene la condena civil.

9 de enero de 2026: vence el plazo señalado para que el productor cumpliera con la disculpa pública , de acuerdo con la información difundida por Sokol.

8 de marzo de 2026: la cantante denuncia que la sentencia continúa sin cumplirse completamente.

2 de septiembre de 2026: Luis de Llano es arrestado en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza civil.

La sentencia por daño moral contra Luis de Llano en 2023

El 10 de mayo de 2023, Sasha Sokol informó que un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México había fallado a su favor en el juicio civil que promovió contra Luis de Llano.

La sentencia por daño moral contra Luis de Llano en 2023. (Infobae México)

La resolución estableció la responsabilidad civil del productor por daño moral. Entre las medidas ordenadas se encontraba una disculpa pública, la obligación de abstenerse de volver a hablar públicamente sobre Sasha Sokol y el caso, además del pago de una indemnización por reparación del daño.

La cantante había señalado que el dinero que recibiera como reparación sería destinado a una organización dedicada a atender y apoyar a víctimas de violencia sexual y abuso infantil.

PUBLICIDAD

La sentencia también incluyó otras obligaciones que, de acuerdo con la información proporcionada, contemplaban la realización de un curso especializado relacionado con la prevención del abuso sexual y la violencia.

Sin embargo, Luis de Llano impugnó la decisión y posteriormente recurrió al juicio de amparo con el objetivo de revertir la condena.

El caso llega a la Suprema Corte y la sentencia queda firme

En octubre de 2024, la SCJN decidió atraer el caso por su relevancia constitucional. La revisión estuvo relacionada con los recursos derivados del juicio civil promovido por Sasha Sokol.

El caso llega a la Suprema Corte, que mantiene la condena contra el productor. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Finalmente, el 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte negó por unanimidad el amparo promovido por Luis de Llano, por lo que se mantuvo la condena civil.

PUBLICIDAD

Además de resolver el caso particular, la determinación tuvo implicaciones relevantes en torno a la prescripción de acciones civiles relacionadas con abuso sexual infantil. De acuerdo con la información proporcionada, la Corte estableció un criterio que permite que este tipo de reclamaciones pueda ser llevada ante los tribunales incluso después de que hayan transcurrido muchos años desde los hechos.

Con la negativa del amparo, la resolución contra De Llano quedó firme y comenzaron a correr los plazos para cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades.

Marzo de 2026: Sasha Sokol denuncia que la sentencia seguía sin cumplirse

El 8 de marzo de 2026, cuatro años después de haber hecho pública su denuncia, Sasha Sokol volvió a pronunciarse sobre el caso.

La cantante aseguró que Luis de Llano todavía no había cumplido con todas las obligaciones derivadas de la sentencia. Según explicó, la fecha límite para realizar la disculpa pública había vencido el 9 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

(Instagram/@sashasokolva)

Sokol señaló que el productor había dejado de hablar públicamente sobre ella y que había tomado el curso ordenado dentro de las medidas establecidas. Sin embargo, sostuvo que seguían pendientes la disculpa pública y otros aspectos relacionados con el cumplimiento de la sentencia y la reparación del daño.

Por su parte, Luis de Llano explicó posteriormente, durante entrevistas realizadas en agosto de 2026, que consideraba que existían recursos legales pendientes y señaló que una disculpa pública estaba relacionada con el proceso de amparo.

El productor sostuvo entonces que se encontraba en disposición de actuar conforme a las vías legales, aunque evitó profundizar en el caso.

Detienen a Luis de Llano el 2 de septiembre de 2026 por incumplimiento de la sentencia

La noche de este miércoles 2 de septiembre de 2026, el caso registró un nuevo giro con la detención temporal de Luis de Llano Macedo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la representación legal de Sasha Sokol, el productor fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a las 18:13 horas, en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

(Foto: Twitter/@luisdellanomacedo)

Cada una de las órdenes establece una medida de apremio de 15 horas de arresto, por lo que ambas suman un total acumulado de 30 horas.

El arresto está relacionado con dos incumplimientos distintos: la falta de presentación de una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol y la ausencia de publicación de una síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil por daño moral.

Estas medidas no representan una nueva condena penal por los hechos denunciados por la cantante, sino acciones judiciales destinadas a obligar al cumplimiento de una sentencia civil que ya quedó firme.

La representación legal de Sokol señaló que las órdenes fueron emitidas después de meses de requerimientos y sanciones que, según su postura, no habían logrado que el productor cumpliera con las determinaciones judiciales.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados, De Llano fue remitido al Centro de Sanciones de San Fernando, en Tlalpan.

Así, el caso que Sasha Sokol llevó públicamente a la discusión en marzo de 2022 llega, cuatro años después de aquella denuncia y más de cuatro décadas después del inicio de la relación descrita por la cantante, a una nueva etapa judicial marcada por el arresto temporal del productor ante el presunto incumplimiento de una sentencia definitiva.