Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Cata Domínguez volverá a Cruz Azul tras anunciar su retiro (Instagram/ @catadominguez04)

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El exfutbolista mexicano, Julio César Domínguez, mayormente conocido como Cata Domínguez en el Club de Futbol Cruz Azul, podría regresar a su tierra santa, La Noria, a petición expresa del director técnico, Joel Huiqui, para que se integre al cuerpo técnico celeste.

De acuerdo a la información del reportero César Caballero, de la cadena deportiva ESPN, al estratega de la Máquina le agrada el perfil del Cata Domínguez para que se convierta en auxiliar técnico de la categoría sub-21 que dirige el profesor Marco Calvillo.

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Julio César Domínguez y Joel Huiqui fueron compañeros en Cruz Azul y los dos se conocen muy bien al estar cerca uno del otro en la línea defensiva. El DT del primer equipo busca que en la institución haya gente que sienta los colores del club como el Cata Domínguez.

Cabe recordar que el mexicano debutó con el equipo cementero en el año 2006 a los 18 años. Su capacidad para defender el área de su guardameta ofrecieron a Julio César Domínguez el gafete de capitán y posteriormente compartió ese rol con el exportero José de Jesús Corona.

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Subcampeonatos en Cruz Azul

Huiqui junto a Cata Domínguez y Chelito Delgado entrenando en La Noria

Para su mala fortuna, el zaguero central, en 17 años, le tocó vivir la mala racha de subcampeonatos que convirtieron a Cruz Azul en uno de los equipos mexicanos con más títulos de segundo lugar; Cata sufrió la derrota en cinco finales consecutivas.

La primera final perdida acaeció en el Clausura 2008 contra el Club Santos Laguna. Un torneo después no pudo festejar el campeonato al caer en penaltis contra Toluca FC, y un año posterior, en el Apertura 2009, tocó perder contra el Club de Futbol Monterrey Rayados en el viejo estadio Azul.

El mexicano anunció su retiro pero volverá a Cruz Azul como auxiliar técnico. (Instagram/ @catadominguez04)

Cinco años después, en el Clausura 2013, Domínguez estuvo a segundos de coronarse por primera vez con Cruz Azul pero vino la épica remontada del Club América, con el gol de Moisés Muñoz para dejar tendido al cuadro cementero en el Monumental estadio Azteca.

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Tras un lustro sin llegar a la final de la Liga Mexicana, el Club de Futbol Cruz Azul quiso la revancha frente a las Águilas pero, de nueva cuenta, el Club América le repitió la dosis en el Coloso de Santa Úrsula y por quinta vez al hilo el equipo de La Noria quedó subcampeón.

Llegó el ansiado título para Cata Domínguez

Cata y Corona finalmente levantan el título de campeón en Cruz Azul. REUTERS/Henry Romero

Después de una era marcada por escalofriantes caídas en el duelo por la corona, finalmente el Club de Futbol Cruz Azul y Julio César Domínguez celebraron la novena, en el Guard1anes Clausura 2021 al vencer a Santos Laguna, rompiendo una sequía de 23 años con 5 meses y 23 días sin ser campeones en la Liga Mx.

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Esa noche en el estadio Azteca, el Cata subió al pódium con el arquero, José de Jesús Corona, para que juntos alzaran el título que tanto tiempo se les negó como integrantes de la Máquina de Cruz Azul antes de anunciar su retiro de las canchas.

Cata Domínguez pone fin a su carrera como futbolista

El jugador mexicano se retira oficialmente del futbol profesional. (Twitter/ @CruzAzul)

A través de un largo y sentimental mensaje en sus redes sociales, Julio César Domínguez Juárez anunció su retiro del futbol profesional, después de cumplir un sueño hace más de 30 años cuando recibió su primera oportunidad con el Club de Futbol Cruz Azul en Primera División y cerrar en las filas del Club Atlético San Luis.

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“Hoy le doy gracias a Dios por permitirme cumplir un sueño que comenzó hace más de 30 años, cuando apenas era un niño. Un sueño que le prometí a mi padre y a mi familia: debutar, jugar en Primera División, ser campeón con el equipo de mis amores, Cruz Azul, y tener el honor de representar a mi país, México, con la Selección Mexicana”, compartió el Cata.

“Hoy llega ese momento que nunca quise que llegara, pero entiendo que todo en la vida tiene un ciclo. Por eso, con el corazón lleno de emociones, he decidido anunciar mi retiro del fútbol”, confirmó el mexicano.

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“Me voy con alegría, felicidad, nostalgia y también tristeza, pero, sobre todo, con una enorme paz y la satisfacción de saber que entregué todo por este hermoso deporte que siempre he amado”.

“Después de 20 años jugando en Primera División, quiero decir GRACIAS a Cruz Azul y Atlético San Luis por abrirme las puertas y permitirme cumplir tantos sueños dentro de una cancha”. Gracias, futbol. Gracias por tanto. Gracias por todo", concluyó Julio César Cata Domínguez.