México

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Julio César Domínguez regresará a la Máquina Celeste después de anunciar su retiro: será parte del cuerpo técnico de la sub-21

Cata Dominguez - Julio Cesar Domínguez - cata domínguez
Cata Domínguez volverá a Cruz Azul tras anunciar su retiro (Instagram/ @catadominguez04)
Guardar

El exfutbolista mexicano, Julio César Domínguez, mayormente conocido como Cata Domínguez en el Club de Futbol Cruz Azul, podría regresar a su tierra santa, La Noria, a petición expresa del director técnico, Joel Huiqui, para que se integre al cuerpo técnico celeste.

De acuerdo a la información del reportero César Caballero, de la cadena deportiva ESPN, al estratega de la Máquina le agrada el perfil del Cata Domínguez para que se convierta en auxiliar técnico de la categoría sub-21 que dirige el profesor Marco Calvillo.

PUBLICIDAD

Julio César Domínguez y Joel Huiqui fueron compañeros en Cruz Azul y los dos se conocen muy bien al estar cerca uno del otro en la línea defensiva. El DT del primer equipo busca que en la institución haya gente que sienta los colores del club como el Cata Domínguez.

Cabe recordar que el mexicano debutó con el equipo cementero en el año 2006 a los 18 años. Su capacidad para defender el área de su guardameta ofrecieron a Julio César Domínguez el gafete de capitán y posteriormente compartió ese rol con el exportero José de Jesús Corona.

PUBLICIDAD

Subcampeonatos en Cruz Azul

Huiqui junto a Cata Domínguez y Chelito Delgado entrenando en La Noria
Huiqui junto a Cata Domínguez y Chelito Delgado entrenando en La Noria

Para su mala fortuna, el zaguero central, en 17 años, le tocó vivir la mala racha de subcampeonatos que convirtieron a Cruz Azul en uno de los equipos mexicanos con más títulos de segundo lugar; Cata sufrió la derrota en cinco finales consecutivas.

La primera final perdida acaeció en el Clausura 2008 contra el Club Santos Laguna. Un torneo después no pudo festejar el campeonato al caer en penaltis contra Toluca FC, y un año posterior, en el Apertura 2009, tocó perder contra el Club de Futbol Monterrey Rayados en el viejo estadio Azul.

cata dominguez cruz azul Cata Domínguez - Julio César Domínguez cruz azul
El mexicano anunció su retiro pero volverá a Cruz Azul como auxiliar técnico. (Instagram/ @catadominguez04)

Cinco años después, en el Clausura 2013, Domínguez estuvo a segundos de coronarse por primera vez con Cruz Azul pero vino la épica remontada del Club América, con el gol de Moisés Muñoz para dejar tendido al cuadro cementero en el Monumental estadio Azteca.

Tras un lustro sin llegar a la final de la Liga Mexicana, el Club de Futbol Cruz Azul quiso la revancha frente a las Águilas pero, de nueva cuenta, el Club América le repitió la dosis en el Coloso de Santa Úrsula y por quinta vez al hilo el equipo de La Noria quedó subcampeón.

Llegó el ansiado título para Cata Domínguez

Cata y Corona finalmente levantan el título de campeón en Cruz Azul. REUTERS/Henry Romero
Cata y Corona finalmente levantan el título de campeón en Cruz Azul. REUTERS/Henry Romero

Después de una era marcada por escalofriantes caídas en el duelo por la corona, finalmente el Club de Futbol Cruz Azul y Julio César Domínguez celebraron la novena, en el Guard1anes Clausura 2021 al vencer a Santos Laguna, rompiendo una sequía de 23 años con 5 meses y 23 días sin ser campeones en la Liga Mx.

Esa noche en el estadio Azteca, el Cata subió al pódium con el arquero, José de Jesús Corona, para que juntos alzaran el título que tanto tiempo se les negó como integrantes de la Máquina de Cruz Azul antes de anunciar su retiro de las canchas.

Cata Domínguez pone fin a su carrera como futbolista

Mensaje de Cata Domínguez por fiesta temática alusiva al Narco
El jugador mexicano se retira oficialmente del futbol profesional. (Twitter/ @CruzAzul)

A través de un largo y sentimental mensaje en sus redes sociales, Julio César Domínguez Juárez anunció su retiro del futbol profesional, después de cumplir un sueño hace más de 30 años cuando recibió su primera oportunidad con el Club de Futbol Cruz Azul en Primera División y cerrar en las filas del Club Atlético San Luis.

“Hoy le doy gracias a Dios por permitirme cumplir un sueño que comenzó hace más de 30 años, cuando apenas era un niño. Un sueño que le prometí a mi padre y a mi familia: debutar, jugar en Primera División, ser campeón con el equipo de mis amores, Cruz Azul, y tener el honor de representar a mi país, México, con la Selección Mexicana”, compartió el Cata.

“Hoy llega ese momento que nunca quise que llegara, pero entiendo que todo en la vida tiene un ciclo. Por eso, con el corazón lleno de emociones, he decidido anunciar mi retiro del fútbol”, confirmó el mexicano.

“Me voy con alegría, felicidad, nostalgia y también tristeza, pero, sobre todo, con una enorme paz y la satisfacción de saber que entregué todo por este hermoso deporte que siempre he amado”.

“Después de 20 años jugando en Primera División, quiero decir GRACIAS a Cruz Azul y Atlético San Luis por abrirme las puertas y permitirme cumplir tantos sueños dentro de una cancha”. Gracias, futbol. Gracias por tanto. Gracias por todo", concluyó Julio César Cata Domínguez.

Temas Relacionados

Cruz AzulLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Estrellita "M" acumula una segunda vinculación a proceso, ahora por violencia familiar equiparada

Un juez abrió una nueva causa contra Estrellita “M” por presuntas agresiones físicas y psicológicas reiteradas contra otra menor, mientras sigue presa en Altamira y avanza la indagatoria complementaria

Estrellita "M" acumula una segunda vinculación a proceso, ahora por violencia familiar equiparada

El mejor abono natural para mantener saludable tu cuna de Moisés

Un abono natural, aplicado con medida, puede darle nutrientes sin convertir la maceta en un experimento de laboratorio

El mejor abono natural para mantener saludable tu cuna de Moisés

Aldo Rendón no es el único: estos son todos los participantes que han abandonado prematuramente La Casa de los Famosos

Aldo Rendón no es el único, otros nueve participantes también abandonaron el reality antes de ser eliminados

Aldo Rendón no es el único: estos son todos los participantes que han abandonado prematuramente La Casa de los Famosos

Marina inhabilita narcolaboratorio clandestino en Sinaloa y asegura 750 kilos de metanfetamina en el sitio

Personal de la Armada de México localizó un reactor de destilación con capacidad de 500 litros dentro de una instalación ilegal en la entidad, en trabajos coordinados con la FGR y la SSPC

Marina inhabilita narcolaboratorio clandestino en Sinaloa y asegura 750 kilos de metanfetamina en el sitio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Marina inhabilita narcolaboratorio clandestino en Sinaloa y asegura 750 kilos de metanfetamina en el sitio

Autoridades golpean de nuevo a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca; detienen a tres y aseguran droga, armas y dinero en Valles Centrales

Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

ENTRETENIMIENTO

Arresto de Luis de Llano: cronología del caso con Sasha Sokol, desde la relación cuando ella era menor hasta su detención en 2026

Arresto de Luis de Llano: cronología del caso con Sasha Sokol, desde la relación cuando ella era menor hasta su detención en 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para la Gala de Nominación

Aldo Rendón no es el único: estos son todos los participantes que han abandonado prematuramente La Casa de los Famosos

Katia Gallegos da golpe de autoridad en Exatlón México: gana la medalla transferible y manda mensaje a sus rivales

Akira, el clásico de anime que marcó a una generación, vuelve al cine en 4K: cuándo y dónde verla

DEPORTES

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

Toluca es el primer finalista de la Leagues Cup tras vencer 2 - 0 a León

Así es el desafiante circuito con una curva de 70 metros de altura donde podría correr Checo Pérez

Es oficial, reprograman partidos de la Jornada 7 y 8 de Liga MX por la final de Leagues Cup

Mauricio Sulaimán responde a Emilio Azcárraga sobre una pelea de Canelo en el Azteca: “Sería algo espectacular”