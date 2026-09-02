Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Por primera vez, un club mexicano saldrá campeón de la Leagues Cup, torneo binacional donde los equipos de la MLS se miden ante los de la Liga MX. Este miércoles 2 de septiembre se jugarán las semifinales, los primeros en definir el camino a la gran final serán Toluca y León.
Antonio Turco Mohamed buscará levantar un título más con los Diablos, mientras que Javier Gandolfi peleará por sumar el primer campeonato de la institución desde que tomó el cargo de director técnico. Recientemente, Gandolfi recordó su amistad con Mohamed y lo que representa para él este enfrentamiento.
“Este es un partido aparte, así que la amistad seguirá siendo la misma, pero desde mi lado voy a querer ganar y por eso es un juego especial”.
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Cómo llega Toluca a la semifinal de la Leagues Cup
Del otro lado aparece un Toluca que llega respaldado por una etapa de crecimiento desde la llegada de Antonio Mohamed al banquillo. El técnico argentino armó un plantel competitivo, con variantes en todas las zonas del campo y una identidad que mezcla orden defensivo con vocación ofensiva.
La estructura del equipo le permite controlar partidos desde la defensa y también generar peligro con distintos jugadores y esquemas. Ese equilibrio llevó a los Diablos Rojos al bicampeonato de liga y después al título más reciente de la Concacaf Champions Cup.
Ese campeonato continental abrió la puerta para que el club dispute la Copa Intercontinental al cierre del año. Toluca también tiene asegurada su participación en el Mundial de Clubes de 2029.
El equipo escarlata llega a esta semifinal con la posibilidad de sumar otro trofeo a su vitrina y de sostener el nivel que lo colocó entre los clubes mexicanos con mayor presencia fuera del país.
Cómo llega el club León a la semifinal de Leagues Cup
El cuadro esmeralda necesita terminar entre los primeros tres lugares de la Leagues Cup 2026 para obtener el pase a la Concacaf Champions Cup. Esa condición coloca al equipo en un escenario distinto al de sus rivales directos en esta fase.
El rendimiento de los Panzas Verdes ha superado lo que esperaban incluso sus propios aficionados. León no aparecía entre los principales candidatos de la Liga MX, pero firmó una ruta sólida en el torneo y ese nivel también se reflejó en la competencia local.
Durante la primera fase, el club fue el único equipo mexicano que avanzó con paso perfecto de nueve puntos. En ese tramo venció a Nashville, Orlando City e Inter de Miami.
En cuartos de final, León derrotó 3-0 al Real Salt Lake. En la liga mexicana ocupa la séptima posición con 10 puntos, resultado que por ahora lo mantiene en zona de liguilla.
Toluca y León pelearán el pase a la final de la Leagues Cup 2026
Toluca y León protagonizarán la primer semifinal de la Leagues Cup 2026, será este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas (centro de México). Además, en el caso de los esmeraldas, también mantiene abierta la pelea por un boleto a la próxima Concacaf Champions Cup.
- Fecha: miércoles 2 de septiembre
- Horario: 19:00 hrs (centro de México)
- Sede: Shell Energy Stadium, Houston, Texas
- Transmisión: Imagen TV, Apple TV