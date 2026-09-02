Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

La edición de este año se definirá entre cuatro clubes de la Liga MX, con semifinales el 2 de septiembre y el juego por el título el domingo 6. (X/ @LeaguesCup)

Por primera vez, un club mexicano saldrá campeón de la Leagues Cup, torneo binacional donde los equipos de la MLS se miden ante los de la Liga MX. Este miércoles 2 de septiembre se jugarán las semifinales, los primeros en definir el camino a la gran final serán Toluca y León.

Antonio Turco Mohamed buscará levantar un título más con los Diablos, mientras que Javier Gandolfi peleará por sumar el primer campeonato de la institución desde que tomó el cargo de director técnico. Recientemente, Gandolfi recordó su amistad con Mohamed y lo que representa para él este enfrentamiento.

“Este es un partido aparte, así que la amistad seguirá siendo la misma, pero desde mi lado voy a querer ganar y por eso es un juego especial”.

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