Aldo Rendón no es el único: estos son todos los participantes que han abandonado prematuramente La Casa de los Famosos

Estos son los participantes que han abandonado prematuramente La Casa de los Famosos en las diferentes versiones del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026 por un problema de salud que requiere tratamiento inmediato, se suma a una lista de participantes que dejaron el reality antes de ser eliminados por el público, tanto en la edición mexicana producida por Televisa como en la versión de Telemundo.

Rendón explicó entre lágrimas: “Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya y no puedo estar saliendo y regresando a hacérmelo”.

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El stylist, originario de Culiacán, Sinaloa, había mostrado un color amarillento en los ojos días antes de su salida.

Dentro de la casa habló de antecedentes de daño hepático y vesicular derivados de un consumo excesivo de alcohol hace más de una década, además de queratocono, anemia, sordera en el oído izquierdo y crisis de gota.

Se convirtió en el segundo habitante de la versión mexicana en abandonar voluntariamente, después de Adrián Marcelo.

El stylist abandono la competencia por problemas de salud. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Adrián Marcelo dejó la casa tras el escándalo con Gala Montes

En la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo abandonó el reality la madrugada del 4 de septiembre de 2024, después de una discusión con Gala Montes y de ser cuestionado en una gala por sus comentarios hacia la actriz.

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La Jefa reunió a los habitantes para anunciar que el conductor regiomontano había decidido terminar su participación.

Adrián Marcelo ya había solicitado su salida días antes de que se concretara, su presencia derivó en el retiro de varios patrocinios comerciales del programa, antecedente que ahora circula entre los seguidores del reality para especular sobre el trasfondo real de la salida de Rendón.

Adrián Marcelo abandonó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. (@mrdoctor)

Kimberly Flores fue la primera en irse por presión familiar

En la primera temporada de la edición de Telemundo y del formato La Casa de los Famosos, Kimberly Flores abandonó el programa después de que su esposo, el cantante Edwin Luna, la visitara y le pidiera volver a casa.

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La petición surgió en medio de rumores sobre una cercanía entre Flores y otro participante, Roberto Romano, la modelo guatemalteca aceptó salir y dejó el foro sin despedirse de sus compañeros.

La modelo abandonó La Casa de los Famosos por petición de su pareja. Foto: IG@kimfloresgz

Tres bajas voluntarias durante la tercera temporada de Telemundo

La tercera temporada de Telemundo tuvo tres bajas voluntarias. Monique Sánchez salió para cuidar su salud mental, al reconocer que la presión del encierro comenzaba a afectarla emocionalmente.

Aristeo Cázares dejó la competencia por diferencias contractuales con TV Azteca, su empleador previo, y solo mencionó “razones personales” ante el resto de los habitantes.

Juan Rivera, hermano de Jenni y Lupillo Rivera, abandonó tras 42 días de encierro por motivos relacionados con el bienestar de su esposa, Brenda.

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Aristeo Cázares dejó la competencia por diferencias contractuales con TV Azteca. (Instagram/@ariscazares)

Thalí García rompió el reglamento al huir por una puerta

En la cuarta temporada de Telemundo, Thalí García protagonizó una de las salidas más polémicas: abrió una puerta de la casa y escapó sin autorización de la producción, apenas días después de que el público la salvara de una nominación.

La actriz explicó que temía que su cercanía con Lupillo Rivera se presentara como un romance y afectara a su familia, al romper el reglamento, quedó descalificada de inmediato y tuvo que pagar una multa de 50,000 dólares, equivalentes a 850,000 pesos aproximadamente.

Thalí García protagonizó una de las salidas más polémicas, abrió una puerta de la casa y escapó sin autorización. (Instagram: @thaligarcia)

Esa misma temporada registró otras dos salidas, Gregorio Pernía dejó el programa por el desgaste emocional del encierro, aunque otras versiones apuntan a que la decisión llegó tras una pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera.

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La Divaza, creador de contenido venezolano, salió pese a ser uno de los concursantes más populares; a su cansancio se sumó que su madre enfrentaba una lucha contra el cáncer.

Lupillo Rivera dejó la edición All-Stars por motivos médicos

En 2025, Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos All-Stars de Telemundo por una situación médica que requería atención especializada, según confirmó la producción.

Su hija, Lupita Rivera, pidió oraciones para su recuperación sin dar detalles sobre el padecimiento.

Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos All-Stars por una situación médica que requería atención especializada.

Sobre las penalizaciones económicas por abandono, no existe una cifra oficial única aplicable a todos los casos.

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada en México, ha comentado que la sanción para quien se retira sin ser eliminado consiste en regresar el dinero que el reality le pagó semana a semana durante su estancia en la casa.

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