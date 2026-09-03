Akira, el clásico de anime que marcó a una generación, vuelve al cine en 4K: cuándo y dónde verla

Akira, la película de anime estrenada en 1988, regresará a los cines en versión 4K. (crunchyroll)

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Akira vuelve a los cines en formato 4K con funciones programadas desde el 10 de septiembre en complejos seleccionados de Cinépolis, según la información difundida para México.

El largometraje de Katsuhiro Ôtomo recuperará la pantalla grande con una remasterización que busca acercar su animación y su sonido a nuevas generaciones de espectadores.

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La película, estrenada originalmente en 1988, relata la historia de Neo-Tokio, una ciudad levantada después de la Tercera Guerra Mundial. Allí, una pandilla de motociclistas queda involucrada en un proyecto militar secreto cuando Tetsuo entra en contacto con un niño con poderes mentales.

El regreso de Akira ocurrirá en un contexto de exhibiciones especiales y contenido alternativo de la cadena. La preventa de las entradas ya está habilitada en los canales digitales y en las taquillas de Cinépolis.

Cines de Ciudad de México donde podrás ver Akira en 4K

La fecha anunciada para la reexhibición en México es el 10 de septiembre. Las funciones estarán disponibles en salas seleccionadas, por lo que la cartelera puede variar según cada complejo.

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De acuerdo con la página oficial de Cinépolis, estos son los cines de Ciudad de México en donde se proyectará la cinta:

Cinépolis Satélite

Cinépolis Town Center El Rosario

Cinépolis Forum Buenavista

Cinépolis Puerta Tlatelolco

Cinépolis Ermita

Cinépolis Las Antenas

Cinépolis Parque Tepeyac

Cinépolis Plaza Central

Cinépolis Magno Centro Interlomas

Cinépolis Parque Toreo

Cinépolis Patio Santa Fe

Cinépolis Miramontes

Cinépolis Mitikah

Cinépolis Perisur

Cinépolis Universidad

Los boletos para las funciones de Akira en 4K ya están a la venta en la página oficial de Cinépolis y en las taquillas de los complejos participantes.

La compañía presenta el reestreno como parte de su oferta de eventos especiales.

El formato permitirá que la obra vuelva a proyectarse en condiciones distintas de las de su estreno original, cuando la distribución internacional del anime japonés todavía tenía un alcance limitado.

Katsuhiro Ôtomo dirigió la historia de Kaneda y Tetsuo

El director Katsuhiro Ôtomo llevó al cine una historia basada en su propia novela gráfica. La trama se sitúa en 2019, tres décadas después de una guerra que destruyó Tokio y dio paso a una metrópolis marcada por la violencia, la vigilancia estatal y el poder militar.

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El protagonista es Shōtarō Kaneda, líder de un grupo de jóvenes motociclistas que recorre la ciudad y se enfrenta con bandas rivales. Su amigo Tetsuo Shima queda herido tras un accidente que altera el rumbo de ambos.

La sinopsis de Cinépolis explica que un niño tratado como secreto de Estado escapa de la custodia oficial e involucra de forma accidental a la pandilla en una investigación ultrasecreta. Tras el hecho, las autoridades capturan a Tetsuo y lo someten a experimentos.

La situación despierta en él capacidades psíquicas que no logra controlar. El personaje inicia entonces un proceso de transformación que lo enfrenta con el ejército, con Kaneda y con una ciudad que lo había considerado débil.

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Ôtomo dirigió una película de 124 minutos que cuenta con las voces de Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki y Mami Koyama. La producción reúne acción, ciencia ficción y una visión urbana atravesada por conflictos sociales y políticos.

Crunchyroll y Sony estrenarán Akira en Estados Unidos y Canadá el 4 de septiembre

El regreso de la película también tendrá una fecha distinta en América del Norte. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment anunciaron funciones en salas seleccionadas de Estados Unidos y Canadá desde el 4 de septiembre, con versiones en 4K e IMAX.

La exhibición norteamericana ofrecerá el filme en japonés con subtítulos en inglés y también con doblaje al inglés.

La trama se sitúa en 2019, tres décadas después de una guerra que destruyó Tokio y dio paso a una metrópolis marcada por la violencia, la vigilancia estatal y el poder militar. CULTURA BANDAI / KODANSHA

La versión 4K permitirá redescubrir Neo-Tokio

La nueva exhibición permitirá revisar la animación realizada a mano, el diseño de producción y la música de Geinoh Yamashirogumi en una sala de cine.

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Para quienes conocieron la obra en formatos domésticos y para quienes la verán por primera vez, el reestreno ofrece la posibilidad de seguir la historia de Kaneda y Tetsuo en pantalla grande.