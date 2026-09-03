El boxeador de ascendencia mexicana que reta el legado de Canelo Álvarez en las carteleras (Reuters/Henry Romero)

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El cambio generacional en el boxeo es la idea con la que Ryan García se desmarca de cualquier intento por arrebatarle a Saúl Canelo Álvarez las fechas tradicionales del calendario de peleas. El pugilista recientemente aseguró que no busca quitarle espacios a nadie, aunque dejó claro que, si le toca encabezar esas funciones, lo hará ante rivales de primer nivel y con carteleras a la altura.

Canelo Álvarez tiene programada su primera pelea del año para el 31 de octubre, cuando enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita por el título súper medio del CMB. Mientras tanto, la función del fin de semana del 5 de mayo fue estelarizada por David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez, y la del 16 de septiembre tendrá como protagonistas a Ryan García, campeón welter del CMB, y Conor Benn.

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Ante ese panorama, Ryan García insistió en que su enfoque no pasa por desplazar a otro nombre del boxeo. “No intento pensar demasiado en quitarle las fechas a alguien. Siento que en la vida siempre existe un cambio de guardia y alguien tiene que convertirse en el sucesor de alguna manera”, dijo en entrevista con Fight Hub. “Estoy aquí para seguir elevando el deporte y evolucionando con él”.

¿Ryan García busca quitarle la cartelera a Canelo Álvarez?

El propio boxeador abrió la puerta a que su presencia en esos fines de semana emblemáticos llegue como parte de una nueva etapa ((AP Foto/Lucas Peltier))

El propio boxeador abrió la puerta a que su presencia en esos fines de semana emblemáticos llegue como parte de una nueva etapa. Si vence a Conor Benn, existe la posibilidad de una unificación de títulos frente a Teófimo López o Devin Haney durante el fin de semana del 5 de mayo de 2027.

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Sobre ese escenario, García planteó que su interés pasa por el nivel de los rivales y por el tamaño de los eventos. “Eso estaría increíble”, dijo sobre una posible pelea contra Teófimo en mayo próximo. “Si voy a ocupar esas fechas, pueden estar seguros de que enfrentaré a grandes peleadores y me aseguraré de que los eventos siempre sean especiales. También llevaré mi mejor versión a cada pelea. Así que, como dije, estaré listo para esas oportunidades cuando se presenten”.

Ryan también adelantó que ya sostuvo una conversación con David Benavidez para explorar una cartelera compartida en mayo. Esa posibilidad abriría la puerta a una función conjunta.

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Ryan también adelantó que ya sostuvo una conversación con David Benavidez para explorar una cartelera compartida en mayo Crédito: Getty

De acuerdo con lo que explicó, la idea contempla un programa doble con ambos como ejes principales. “De hecho, David Benavidez y yo hablamos de un plan para hacer una cartelera conjunta”, agregó García. “Yo contra Teófimo y él contra alguien especial también”.

Por ahora, el estadounidense mantiene su preparación para la pelea de este 12 de septiembre en Las Vegas frente a Conor Benn. El combate se realizará en la T-Mobile, donde García está seguro de que saldrá con la mano en alto por nocaut, en cinco rounds como máximo.

Qué peleadores encabezan la cartelera en septiembre con ausencia de Canelo

La ausencia de Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre abre espacio para siete boxeadores mexicanos que tendrán actividad en Estados Unidos y México durante el mes patrio. Álvarez prevé regresar el 31 de octubre, luego de una cirugía en el codo izquierdo.

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El calendario incluye peleas en peso completo, ligero, superligero y mediano, además de una función de exhibición en Puebla. Participarán Andy Ruiz Jr., Isaac “Pitbull” Cruz, Marco Verde, Andrés Cortés, Jesús Ramos Jr., Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez.

Andy Ruiz Jr., excampeón de peso completo, será el primero en subir al ring. Enfrentará al polaco Damian Knyba en una pelea a 12 rounds este viernes 4 de septiembre, en el Prudential Center de Nueva Jersey. Será su regreso después de dos años fuera del boxeo.

Andy Ruiz Jr., excampeón de peso completo, será el primero en subir al ring Foto: EFE

El 12 de septiembre, el mexicoamericano Andrés Cortés enfrentará al filipino Mark Magsayo en peso ligero. La pelea será a 10 asaltos en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

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Ese mismo día, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez participarán en una función de exhibición en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. Chávez Jr. enfrentará al colombiano Jeison Troncoso, mientras Omar Chávez todavía espera rival.

La función llevará el nombre de “Knockout contra las adicciones” y la recaudación de taquilla será donada al Sistema DIF Estatal.

La actividad continuará el 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, California. Isaac “Pitbull” Cruz enfrentará al puertorriqueño Néstor Bravo en una de las peleas estelares de la cartelera. El combate marcará la primera defensa de su título mundial interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo y su debut bajo las órdenes de Eddy Reynoso, entrenador del Canelo Team.

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En la misma función, Jesús Alejandro Ramos Jr. peleará ante el kazajo Meiirim Nursultanov por el título mundial interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. El combate será a 12 rounds.

También aparecerá Marco Verde, medallista olímpico de Mazatlán, Sinaloa, quien disputará su quinta pelea como profesional. El boxeador forma parte del Canelo Team tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.