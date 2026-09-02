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América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

El ganador del partido se verá las caras frente a León o Toluca, que ya esperan en la otra llave para definir al campeón

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El conjunto azulcrema viene de despachar 2-0 al Columbus Crew y atraviesa un gran momento, pero enfrente tendrá a un fuerte cuadro regiomontano que avanzó tras imponerse 2-1 al Chicago Fire. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
El conjunto azulcrema viene de despachar 2-0 al Columbus Crew y atraviesa un gran momento, pero enfrente tendrá a un fuerte cuadro regiomontano que avanzó tras imponerse 2-1 al Chicago Fire. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

América y Monterrey se enfrentan por el último boleto a la Final de la Leagues Cup 2026, en una jornada que garantiza la presencia de un club de Liga MX en la definición por el título.

Las Águilas llegan como líderes e invictas del Apertura 2026, con cuatro triunfos consecutivos entre ambas competiciones, mientras que los Rayados buscan recuperar regularidad tras caer ante el Atlético de San Luis.

Además, América viene de eliminar 2-0 al Columbus Crew y Monterrey superó 2-1 al Chicago Fire para instalarse en semifinales. Así, el duelo en el Dignity Health Sports Park promete gran expectativa, con el ganador entre Toluca y León ya esperando.

21:15 hsHoy

Antes de iniciar el partido, vale la pena saber a qué hora comenzará:

América vs Monterrey EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal de Leagues Cup 2026?

El boleto a la final está en juego y ambos equipos se medirán este miércoles en una semifinal completamente mexicana

El duelo mexicano se celebrará en California y tendrá diferentes alternativas de transmisión para los aficionados que lo sigan desde territorio nacional. (Ilustración: Jesús Aviles)
El duelo mexicano se celebrará en California y tendrá diferentes alternativas de transmisión para los aficionados que lo sigan desde territorio nacional. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa decisiva y el futbol mexicano tiene asegurada su presencia en la gran final. Después de una fase en la que los clubes de la Liga MX consiguieron imponerse a sus rivales de la MLS, América y Monterrey se encontrarán este miércoles para disputar uno de los boletos al partido por el título.

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