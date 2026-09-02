América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

El conjunto azulcrema viene de despachar 2-0 al Columbus Crew y atraviesa un gran momento, pero enfrente tendrá a un fuerte cuadro regiomontano que avanzó tras imponerse 2-1 al Chicago Fire. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

América y Monterrey se enfrentan por el último boleto a la Final de la Leagues Cup 2026, en una jornada que garantiza la presencia de un club de Liga MX en la definición por el título.

Las Águilas llegan como líderes e invictas del Apertura 2026, con cuatro triunfos consecutivos entre ambas competiciones, mientras que los Rayados buscan recuperar regularidad tras caer ante el Atlético de San Luis.

Además, América viene de eliminar 2-0 al Columbus Crew y Monterrey superó 2-1 al Chicago Fire para instalarse en semifinales. Así, el duelo en el Dignity Health Sports Park promete gran expectativa, con el ganador entre Toluca y León ya esperando.