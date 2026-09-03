México

Marina inhabilita narcolaboratorio clandestino en Sinaloa y asegura 750 kilos de metanfetamina en el sitio

Personal de la Armada de México localizó un reactor de destilación con capacidad de 500 litros dentro de una instalación ilegal en la entidad, en trabajos coordinados con la FGR y la SSPC

El golpe contra el narco fue revelado este 2 de septiembre. Crédito: Gabinete de Seguridad
El golpe contra el narco fue revelado este 2 de septiembre. Crédito: Gabinete de Seguridad
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Personal de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó un laboratorio clandestino de producción de metanfetamina localizado en inmediaciones del poblado Los Cedritos, en Sinaloa. Según datos oficiales, la operación se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante recorridos de búsqueda, localización e inhabilitación de narcolaboratorios y erradicación de plantíos ilícitos.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 750 kilos de aparente metanfetamina, entre droga terminada y sustancia en proceso de cocimiento. El hallazgo se sumó a más de una tonelada de precursores y otras sustancias químicas localizadas en la misma instalación, que quedó registrada dentro de la carpeta de investigación correspondiente de la FGR.

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Hasta el momento las autoridades no han vinculado este golpe con alguna organización criminal con operación en la entidad.

El laboratorio ocupaba una superficie de 15 mil metros cuadrados

El predio donde operaba el narcolaboratorio tenía dimensiones aproximadas de 300 por 50 metros, lo que equivalía a una superficie total cercana a los 15 mil metros cuadrados. La magnitud del terreno permitió a las autoridades ubicar distintas áreas destinadas al procesamiento y almacenamiento de sustancias dentro de un mismo predio.

La localización se dio en el marco de recorridos de seguridad enfocados en la detección de instalaciones destinadas a la producción de drogas sintéticas en la entidad.

Se localizaron más de una tonelada de precursores y sustancias químicas

Además de los 750 kilos de metanfetamina, los elementos federales encontraron 15 bidones que contenían 750 litros de precursores y químicos esenciales utilizados en el proceso de fabricación. A esto se sumaron 50 costales con más de mil 200 kilos de diferentes sustancias, también aseguradas en el operativo.

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Precursores químicos destruidos en el sitio. Crédito: Gabinete de Seguridad
Precursores químicos destruidos en el sitio. Crédito: Gabinete de Seguridad

El material formó parte de los insumos que, según un comunicado compartido este 2 de septiembre, habrían sido destinados a la producción de sustancias ilícitas de no mediar la intervención de las autoridades. La cantidad de precursores localizados evidenció la escala de operación que tenía el sitio.

El equipo industrial incluía un reactor de destilación con capacidad de 500 litros

En el predio se aseguró también maquinaria empleada en el proceso de elaboración de la droga: un reactor de destilación con capacidad de 500 litros, seis centrifugadoras y ocho quemadores.

También se localizaron 23 tinas de color marrón vacías, 63 tambos, 11 ollas de peltre y cinco tanques de gas de 30 kilos cada uno.

Reactor localizado en el sitio asegurado. Crédito: Gabinete de Seguridad
Reactor localizado en el sitio asegurado. Crédito: Gabinete de Seguridad

El inventario se completó con 69 bidones, 10 palas, 11 pinzas de presión, una barreta y un pico, herramientas utilizadas en las labores del laboratorio. Todo el material fue destruido en el lugar por el personal participante, conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de la autoridad ministerial competente.

La Semar señaló que la acción se enmarcó en el trabajo coordinado con instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, bajo el marco jurídico aplicable y con respeto a los derechos humanos.

La metanfetamina mexicana está llegando a Europa

El tipo de droga asegurada en el narcolaboratorio de Los Cedritos —metanfetamina terminada y en proceso de cocimiento— corresponde a la misma sustancia que circuló en el mercado europeo bajo el nombre de shaboo, según documentó el informe anual 2025 de la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia (DCSA).

El reporte oficial señala que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron de operar únicamente en la frontera entre México y Estados Unidos para convertirse en redes con presencia activa en varios continentes.

De acuerdo con el documento, ambas organizaciones instalaron laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en países como España, Países Bajos y Bélgica, donde enviaron a sus propios “cocineros” para entrenar a socios locales encargados de operar los sitios.

El informe también registró que desde puertos mexicanos del Pacífico, como Mazatlán y Manzanillo, y del Atlántico, como Veracruz, Matamoros y Tampico, salieron cargamentos con destino a Europa, a través de rutas que pasaron por África Occidental y el Sahel.

El cargamento salió desde Monterrey y fue asegurado por las autoridades luego del aterrizaje. Crédito: X - @GDF

Un caso reciente evidenció otro modo. El 28 de agosto, autoridades italianas reportaron la detención de dos ciudadanos mexicanos en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma con 17.415 kilogramos de metanfetamina, ocultos en el doble fondo de sus maletas y procedentes de Monterrey, con escala en la Ciudad de México. El cargamento representó una procedencia distinta a las rutas que hasta entonces documentaba la DCSA.

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