Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

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El hallazgo de los cuerpos de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo, junto con su esposa embarazada Ana Paula Barragán, su hija de tres años, una mujer que trabajaba en labores domésticas e incluso el perro de la familia tiene conmocionado al país por la brutalidad de los hechos.

El hecho ocurrió dentro de un departamento en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde los cuerpos fueron encontrados por un amigo del musico. El único sobreviviente fue el hijo de 6 años de la pareja.

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Lo que más ha consternado en a la sociedad y en redes sociales es que junto al tecladista, fueron asesinados casi todos los miembros de su familia de forma brutal.

Ana Paula, identificada en redes sociales como @anapaugb, tenía 35 años y se encontraba entre el cuarto o quinto mes de embarazo al momento del asesinato, según los primeros reportes.

La mujer era madre de una niña pequeña y esposa de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda mexicana Camilo Séptimo.

En redes sociales se puede ver que su esposo la llamaba de cariño Paulita y la foto con su esposa las personas expresan su pésame ante los hechos.

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(Ig:honasmelendez)

Aunque su esposo mantenía una presencia pública, ella optaba por la discreción en su vida cotidiana y restringía el acceso a sus redes sociales, donde acumulaba más de 700 publicaciones y alrededor de 130 seguidores.

(Instagram)

En su perfil mostraba una fotografía sentada frente al mar y su descripción apenas incluía algunos emojis y una referencia a su usuario.

Al momento, no existen datos públicos sobre la profesión, lugar de nacimiento, estudios u otras actividades personales de Ana Paula, debido a su bajo perfil y privacidad.

En las fotos se aprecia que la pareja se encontraba en un viaje por Europa Foto: Instagram

De acuerdo con la información disponible, la familia llevaba una vida reservada y lejos de los reflectores, a pesar de la notoriedad de Jonathan Meléndez como integrante de Camilo Séptimo.

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¿Quién era <b>Jonathan</b> <b>Meléndez</b>, tecladista y compositor de <b>Camilo</b> <b>Séptimo</b>?

Jonathan Meléndez, tecladista y compositor de Camilo Séptimo, fue asesinado el martes 1 de septiembre junto con cinco integrantes de su entorno familiar y doméstico en un departamento de Atizapán, Estado de México; el caso dejó a un niño de seis años con vida y derivó en la detención de dos hombres, uno de ellos identificado por las autoridades como presunto autor intelectual.

El músico tenía 38 años. Murió junto con su esposa de 35 años, quien cursaba cuatro meses de embarazo; su hija de tres años; una mujer de 21 que trabajaría en su hogar, y el perro de la familia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el ataque se cometió con arma de fuego.

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De acuerdo con las autoridades, el sobreviviente fue un niño de seis años que habría logrado esconderse entre cobijas. La agresión ocurrió en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, donde Jonathan Meléndez fue localizado sin vida.

Las autoridades señalaron que dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas. Esas personas y la menor de edad presentaban disparos en la cabeza, mientras que la cuarta víctima tenía un impacto de bala en la espalda.

Por el multihomicidio fueron detenidos Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”. Este último era socio de Meléndez y fue señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del crimen, pues habría aprovechado la relación de confianza para entrar al domicilio.

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Datos extraoficiales obtenidos por esta casa editorial indican que el músico alertó antes a un amigo sobre una reunión que sostendría con Diego Sebastián “N”, con quien arrastraba rencillas desde tiempo atrás. Según esa versión, le pidió que si al día siguiente no sabía nada de él llamara a la policía, lo que posibilitó el hallazgo.

Jonathan Meléndez compositor y tecladista de la banda Camilo Séptimo. (@honasmelendez)

Jonathan Meléndez fundó Camilo Séptimo en 2013

Jonathan Meléndez nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México y era conocido como “Honas”. Fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo junto con Manuel Mendoza “Coe” y Erick Vázquez.

La banda surgió en 2013 y comenzó su trayectoria con el álbum Óleos. Ese lanzamiento los posicionó dentro de la escena por un sonido asociado con sintetizadores y atmósferas electrónicas, y les valió dos nominaciones a los Premios IMAs por artista nuevo y canción del año, además de una a los Premios MTV Miaw por video del año con “Inevitable”.

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Meléndez también colaboraba con una agrupación llamada Mangata, de formación reciente. Su presentación más cercana ocurrió en mayo, cuando tocaron como teloneros de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes.

(IG: honasmelendez)

La banda se preparaba para la segunda parte de su gira Mapas II. Esa etapa comenzó el 28 de mayo con un concierto en el Palacio de los Deportes y sus siguientes presentaciones iniciarían el próximo 19 de septiembre en Ciudad Juárez.