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Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”

El gobernador de Sonora arremetió contra el senador emecista por señalamientos al gobierno de Sheinbaum

Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”.
Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”.
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A través de un mensaje en redes sociales, el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Alvárez Maynéz, dio a conocer que emprendieron acciones legales contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, luego de que arremetiera contra la carrera política de quien se perfila a ser el candidato rumbo a la gubernatura del estado, Luis Donaldo Colosio.

El disgusto del gobernador de Sonora le valió una queja ante el órgano electoral

El líder del partido naranja detalló que el extenso mensaje que Durazo colocó en redes sociales este miércoles 2 de septiembre, valió que MC presentara una “queja formal ante las autoridades electorales”.

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Compartió la caratula del documento, donde se puede leer que la queja es con motivo del “uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad”.

Las palabras del gobernador sonorense se dan previo a que inicie de manera oficial el proceso electoral 2026-2027, donde se elegirá a 17 gobernadores, entre las candidaturas se disputará la de Sonora.

Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”.
Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”.

¿Qué dijo Durazo sobre Luis Donaldo Colosio?

El gobernador de Sinaloa se lanzó contra el senador Colosio a través de su cuenta de X, Alfonso Durazo afirmó que Colosio “tiene mucho futuro, pero este no le ha llegado todavía” y le atribuyó falta de experiencia para entender “la complejidad de un gobierno estatal”. El mensaje llega un día después de que el legislador cuestionara el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durazo sostuvo que Colosio “carece de la autoridad moral imprescindible” para señalar deficiencias del gobierno federal. El gobernador de Sinaloa recordó que el senador “dejó una estela de rezagos y desaciertos” durante su gestión como presidente municipal de Monterrey, cargo que ocupó antes de llegar al Senado.

“Ese pasado debe tomarlo en cuenta a la hora de juzgar. No puede hablar como si estuviera exento de rendir cuentas”, escribió el gobernador. Durazo añadió que “quienes somos o hemos sido servidores públicos estamos siempre sujetos al escrutinio público” y advirtió que en Nuevo León “no lo olvidan” ese historial.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, salió en defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, salió en defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum.

El gobernador de Sinaloa recordó además que Colosio llegó al Senado por la vía de primera minoría, tras perder la contienda por la senaduría de Nuevo León frente a la 4T. “No le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido”, señaló Durazo, quien concluyó que “la experiencia y la madurez tienen un papel muy importante que desempeñar aún” en la carrera política del senador.

Esto dijo el senador de Sonora desde la tribuna

Durante la Sesión General del Congreso de la Unión, el senador de Sonora, acusó que la administración de Sheinbaum aplica “justicia selectiva”, mientras su gobierno protege a gobernadores como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Colosio resaltó que su discursó caló al interior del gobierno morenista:

“Hay que tener la madurez emocional para poder ver esas cosas y no inmutarse… Entiendo que el mensaje que expresé el día de ayer caló tanto al grado que pues desde el nacional mandaron a un gobernador a responderme. Sin embargo, yo no voy a caer en sus provocaciones ni sus descalificativos”.

Colosio Riojas arremete contra Morena por el caso Carlos Manzo.
Colosio Riojas arremete contra Morena por el caso Carlos Manzo.

Detalló que desde tribuna no habló de manera personal, sino como senador de México:

“En la comunicación que leí de parte del gobernador pues hablaba mucho de mi futuro, y yo el día de ayer no hablaba de mi futuro, hablaba del futuro de México. Yo le tengo mucho aprecio al gobernador, no voy a caer en provocaciones”.

Colosio se perfila para ser el candidato de Movimiento Ciudadano en Sonora, hecho que le agrega otro tono al mensaje de Durazo, en días previos a que se de inicio al proceso electoral.

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