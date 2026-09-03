México

Katia Gallegos da golpe de autoridad en Exatlón México: gana la medalla transferible y manda mensaje a sus rivales

La atleta mexicana de Crossfit se colgó la presea después de romper su propia marca para desplazar a Ella Bucio y dejarla fuera de la final

Una mujer con top deportivo azul con el nombre Katia señala una medalla dorada frente a una pared de color amarillo.
La participante del equipo azul muestra la presea de la décima temporada de Exatlón México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Katia Gallegos se convirtió en la ganadora de la Medalla femenil transferible hoy 2 de septiembre, después de una lucha espectacular en la prueba celebrada en las playas y tierras del Exatlón México.

La deportista, especializada en Crossfit, aceleró el paso para llegar hasta la última estación del circuito, en el que debía lanzar salvavidas para derribar cuatro postes, en forma consecutiva, para batir su propia marca y quedar en la cima de la clasificatoria, con un tiempo de 43 segundos y 66 milésimas.

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Kat atacó al tiempo de la participante del equipo rojo, Ella Bucio, quien estuvo parcialmente a la cabeza de la tabla con 59 segundos y 23 milésimas, antes de la participación de Gallegos, quien se transformó en la ganadora y así dedicó su triunfo a sus fieles seguidores que la apoyan desde la República Mexicana.

“Hola familia azul, es Kat Attack. Soy la primera medallista de una medalla transferible esta temporada. Estoy más que agradecida. Gracias por todo su apoyo y su amor que nos dan afuera. Yo sé que siempre nos acompañan con nosotros en nuestro corazón. Les mando saludos y un besote de Cat Attack”, dijo a las cámaras de Exatlón México.

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La competencia por la presea dorada enfrentó a las mujeres en una exigencia de velocidad, precisión y resistencia. Rememorar que la primera competidora en ganar el metal transferible de la vigente campaña, fue Doris del Moral el pasado 26 de agosto

Además de la competencia por la medalla transferible, los equipos: Azul y Rojo se enfrentarán en el Juego del Tiempo y también en la segunda Batalla por la Supervivencia. Esta semana Exatlón México transmitirá el programa por cuatro horas seguidas, de las 18:30 a las 22:30 horas (tiempo del centro de la Capital).

¿Para que sirve la medalla transferible?

Medalla circular de color dorado con la palabra TEMPORADA y el número 10 en relieve sobre un fondo de tela negra.
Katia Gallegos la ganó este miércoles 2 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presea que Katia Gallegos se apoderó en la prueba de este miércoles contiene un valor estratégico, ya que la misma se puede utilizar como ventaja en duelos futuros dentro de la décima temporada de Exatlón México. La victoria representa un golpe de autoridad individual en la segunda semana de celebraciones.

El metal de oro le serviría como protección en caso de riesgo de eliminación. La regla actual indica que las medallas pueden utilizarse en un reto de eliminación, por lo que permiten a su poseedora anular su participación y así seguir en el reality.

En cambio, Kat Attack podría ceder dicho reconocimiento a un compañero. La condición de “transferible” significa que la ganadora tendría la posibilidad de entregar ese beneficio a otro atleta.

Por otra parte, cabe decir, que las medallas de transferencia no son para siempre, hay un tiempo límite de acumulación. de hasta ocho medallas. Cuando se alcanza esa cifra, debe usar una medalla en un reto de eliminación o darla a otro atleta. La normativa surgió después de que Aristeo Cázares alcanzó ocho victorias de este tipo en 2018.

¿Quién es Katia Gallegos, ganadora de la Medalla Femenil Transferible?

Una mujer con ropa deportiva azul sostiene una gran medalla dorada en un recinto al aire libre con suelo de grava.
La especialista en Crossfit la puede ocupar estratégicamente en esta décima temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Katia Gallegos es una atleta mexicana de CrossFit e integrante del equipo azul en la décima temporada de Exatlón México. Compite por segunda ocasión al querer obtener un mejor resultado en el programa que se transmite en Azteca Uno.

En la temporada anterior Kat Attack sostuvo una relación con su compañero Adrián Leo, conocido como Black Lion. Ambos volvieron a la competición en este 2026, aunque Katia confirmó que ya no son pareja y mantienen una relación de amistad dentro del reality.

Su disciplina se basa en pruebas de fuerza, resistencia, agilidad y velocidad, habilidades que la colocan como una de las mejores competidoras del equipo azul. Hoy consiguió la medalla transferible femenil y le serviría como un valor de estrategia en este décimo año del Exatlón México.

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