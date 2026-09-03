México

Hasta cuándo estará la exposición gratuita de Leonora Carrington en Mixcoac

Leonora Carrington, referente del surrealismo en México, protagoniza una exposición gratuita en Ciudad de México

Leonora Carrington
El universo surrealista de Leonora Carrington en una exposición gratuita en CDMX.
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La exposición Leonora Carrington: un viaje sagrado permanecerá abierta y con entrada gratuita hasta principios de noviembre en el Centro Vlady de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Mixcoac.

La muestra reúne 60 piezas y 20 fotografías para mostrar cómo la artista vinculó su obra con los sueños, la literatura, la naturaleza, la mitología y la búsqueda de libertad.

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La Universidad Autónoma de la Ciudad de México plantea la propuesta como un espacio cultural abierto a la ciudadanía y como una forma de acercar el arte a la educación y al derecho a la ciudad.

El recorrido puede visitarse de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas, en Goya 63, colonia Insurgentes Mixcoac.

El Centro Vlady exhibe 60 obras de Leonora Carrington

La exposición presenta esculturas, joyas, litografías, dibujos y grabados en metal que pertenecen a la colección del Consejo Leonora Carrington. El conjunto también incorpora 20 fotografías vinculadas con distintos momentos de la vida de la creadora.

La muestra fue inaugurada el 27 de agosto y ocupa las salas del Centro Vlady, recinto de la UACM ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac, en Ciudad de México.

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La selección propone una aproximación a Carrington que abarca varias disciplinas. La artista desarrolló trabajos visuales, literarios y objetos que integraron experiencias cotidianas, sueños, lecturas, cine, naturaleza e imaginación.

La propuesta curatorial parte de la idea de que la vida y la obra de Carrington no estaban separadas por fronteras rígidas. Sus experiencias personales y su trabajo creativo formaban parte de un mismo universo.

El acceso no tiene costo y el horario permite recorrer la exposición durante seis días de la semana. Los visitantes podrán acudir hasta la fecha de cierre anunciada, sin necesidad de pagar entrada.

Fermín Llamazares reúne obras gráficas, joyas y esculturas de la artista

La curaduría está a cargo de Fermín Llamazares, presidente del Consejo Leonora Carrington. El planteamiento busca exponer la amplitud de una producción que atravesó soportes y técnicas diferentes.

Las obras seleccionadas muestran a una creadora interesada en construir escenas con personajes fantásticos, criaturas místicas y referencias de diversas tradiciones culturales. La relación entre lo real y lo imaginario ocupa un lugar central en esa producción.

Llamazares recordó durante la inauguración el vínculo de Carrington con el movimiento feminista y su amistad con la escritora Gloria Orenstein. En ese encuentro se recuperó una frase atribuida a la artista: “Es tiempo de exigir mi derecho de ave”.

La expresión quedó asociada a la autonomía que acompañó la trayectoria de Carrington. El símbolo del vuelo también se enlazó con el nombre de la exposición y con la noción de un recorrido personal y creativo.

El Consejo Leonora Carrington conserva las piezas incluidas en la muestra. La colección fue fundada por Pablo Weisz Carrington, hijo de la artista, de acuerdo con la información difundida sobre la exposición.

Leonora Carrington hizo de México su hogar desde 1942

Leonora Carrington nació en 1917 en Lancashire, Inglaterra. A los 19 años dejó su hogar y viajó a París junto al pintor alemán Max Ernst, etapa en la que tuvo contacto con el círculo surrealista.

Durante ese periodo se relacionó con figuras como André Breton, Joan Miró y Pablo Picasso. La experiencia europea influyó en la formación de un lenguaje propio, aunque su producción posterior no quedó limitada a los postulados de un solo movimiento artístico.

La Segunda Guerra Mundial atravesó su vida de forma directa. Carrington sufrió una crisis nerviosa y permaneció cerca de dos años internada en un sanatorio en España.

En 1942 llegó a México y más tarde obtuvo la nacionalidad mexicana. El país se convirtió en su lugar de residencia y en el escenario donde consolidó buena parte de la obra por la que alcanzó reconocimiento internacional.

En territorio mexicano mantuvo una estrecha amistad con la pintora Remedios Varo. Las dos artistas compartieron afinidades creativas, aunque cada una desarrolló una producción con rasgos propios.

Carrington murió en 2011, a los 94 años, a causa de una neumonía. Su obra conserva presencia internacional y continúa motivando nuevas lecturas sobre el surrealismo, el feminismo, la imaginación y la creación artística.

Leonora Carrington
Leonora Carrington llegó a México en 1942 y más tarde obtuvo la nacionalidad mexicana. El país se convirtió en su lugar de residencia y en el escenario donde consolidó buena parte de la obra por la que alcanzó reconocimiento internacional. FOTO: ARCHIVO /CONACULTA /CUARTOSCURO.COM

La UACM propone un diálogo entre artistas y generaciones en Mixcoac

El rector de la UACM, Juan Carlos Aguilar, sostuvo durante la inauguración que la presentación de la obra de Carrington en el Centro Vlady abre un diálogo entre generaciones, trayectorias y formas de creación.

La universidad incluyó la exposición dentro de su vocación de mantener disponibles sus espacios culturales. La propuesta acerca al público una selección de piezas que permite observar distintas facetas de la artista.

El cierre de la exposición está previsto para el 11 de noviembre. Hasta entonces, el Centro Vlady ofrecerá una oportunidad gratuita para conocer obras, objetos y fotografías de Leonora Carrington en Mixcoac.

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