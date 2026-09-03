México

Yeri Mua levanta la mano para entrar a La Casa de los Famosos en el lugar de Aldo Rendón

Se especula que la producción de La Casa de los Famosos México 2026 prepara una sorpresa el domingo, la cantante suena para entrar al reality

Yeri Mua levanta la mano para entrar a La Casa de los Famosos en el lugar de Aldo Rendón (Instagram/@yerimua)
Yeri Mua levanta la mano para entrar a La Casa de los Famosos en el lugar de Aldo Rendón (Instagram/@yerimua)
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La cantante Yeri Mua está lista para entrar a La Casa de los Famosos México 2026 en el lugar del fashion stylist Aldo Rendón, quien abandonó el reality de Televisa para atender un problema de salud que viene arrastrando desde antes del encierro.

En un live reciente, la cantante fue cuestionada por su fans si entraría a la casa en esta temporada, y aseguró que sí le gustaría porque hay “puro mueble” dentro, aunque resaltó que hay personalidades que sí le agradan como Karina Torres.

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En las redes sociales aseguran que Yeri Mua entrará a la casa el próximo domingo, como un movimiento fuerte de la producción para competir con La Granja VIP, el reality de TV Azteca que competirá por el rating con La Casa de los Famosos durante el próximo mes.

yeri mua
La canción ya supera el millón de reproducciones en plataformas digitales. (Imagen: captura de pantalla YouTube).

Yeri Mua entraría a La Casa de los Famosos México 2026, cometen error en redes sociales

En redes sociales comenzó a circular una supuesta publicación en las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos México 2026, en la que habrían confirmado el ingreso de la cantante Yeri Mua al encierro en esta semana, pero habrían borrado la foto a segundos de publicarla.

Muchos usuarios han tomado esta publicación para asegurar que la cantante entrará al reality el próximo domingo, como una sorpresa por parte de la producción para competir con La Granja VIP, que estrenará el mismo día de la próxima gala de eliminación de la casa.

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Supuesta publicación que confirmaría a Yeri Mua en La Casa de los Famosos México 2026
Supuesta publicación que confirmaría a Yeri Mua en La Casa de los Famosos México 2026

Yeri Mua habría hablado de su posible entrada en un live

De acuerdo con rumores que circulan entre las fanáticas de Yeri Mua, la cantante fue cuestionada en un live reciente sobre si entraría al reality en esta temporada. La intérprete habría respondido que sí le gustaría participar porque hay “puro mueble” dentro de la casa, aunque señaló que hay personalidades que le agradan, como Karina Torres.

“Pues yo creo que si manas, porque ya ven que puro mueble”, respondió Yeri Mua, dejando abierta la puerta a una posible participación. “O sea, yo la verdad es que me cae muy bien Karina, me cae muy bien el Aldo, me caen muy bien todos”, comentó durante la transmisión.

Además, la cantante dio su opinión sobre Masad Altamimi, a quien aseguró que no apoya ni comparte lo que defienden sus fans de él. “Menos el Masad, a mi el Masad se me hace un mustio y, esas viajas que apoyan al Massad son las mismas viejas que apoyan cada vez que entra un abusador a un reality”, expresó.

yeri mua -México- 05 noviembre
(Luis Angel H Mora/Infobae)

Estas declaraciones tomaron relevancia en el contexto de la salida de Aldo Rendón y el inicio de la Granja VIP en la misma semana, ya que se espera que la producción de La Casa de los Famosos realice un movimiento sorpresivo para competir en el rating, ya que el fashion stylist era una de las personalidades más fuertes y polémicas del reality.

Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por cuentas oficiales de la casa, ni por la propia Yeri Mua, por lo que se mantiene como especulación por parte de los fans.

La producción descartó a Yeri Mua meses antes del arranque

La versión sobre el ingreso de Yeri Mua contrasta con declaraciones previas de la producción del reality. En junio de 2026, la productora Rosa María Noguerón descartó de forma oficial la participación de la cantante y del rapero Emiliano Aguilar en esta temporada.

Montaje de tres primeros planos: Emiliano Aguilar (izq.), Rosa María Noguerón (centro) y Yeri Mua (der.). Aguilar lleva gorra, Noguerón cabello oscuro, y Mua cabello rojo y collar
Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, confirmó el acercamiento con Emiliano Aguilar y Yeri Mua para el reality, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo. (Instagram: Emiliano Aguilar, Rosa María Noguerón, Yeri Mua)

Noguerón explicó entonces que no existieron pláticas formales con Yeri Mua y que los principales obstáculos eran las prioridades profesionales de la cantante y su renuencia a someterse al aislamiento extremo que exige el formato del programa. La productora fue tajante al señalar que la creadora de contenido “no está convencida de encerrarse tanto tiempo”.

Hasta este 2 de septiembre, ni La Casa de los Famosos México ni representantes de Yeri Mua emiten un comunicado que confirme o desmienta su ingreso al reality en sustitución de Aldo Rendón.

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