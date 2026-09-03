Es oficial, reprograman partidos de la Jornada 7 y 8 de Liga MX por la final de Leagues Cup

Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America and Puebla players line up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

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La LIGA BBVA MX decidió reprogramar partidos del Torneo Apertura 2026 debido al avance de varios equipos nacionales a las últimas etapas de la Leagues Cup 2026, un certamen internacional que enfrenta clubes de México y Estados Unidos. El ajuste en el calendario afecta directamente a los equipos Toluca, León, América y Rayados, protagonistas de las semifinales, la final y el encuentro por el tercer lugar del torneo continental.

La medida, formalizada este 2 de septiembre desde Toluca, Estado de México, se apoya en lo dispuesto en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2026-2027. Este artículo faculta a la organización a modificar fechas y horarios cuando los clubes se ven involucrados en competencias oficiales ajenas al calendario local. Así, la liga actúa para evitar superposiciones y sanciones que pudieran perjudicar a los equipos o al prestigio del torneo mexicano.

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Toluca, como sede del anuncio y uno de los equipos involucrados, representa el punto de convergencia entre la responsabilidad doméstica y el desafío internacional que enfrentan los clubes mexicanos. La liga remarcó el compromiso de todas las instituciones afectadas, subrayando la colaboración dinámica entre América, Rayados y León, que mostraron apertura ante el reordenamiento necesario.

¿Cuáles son los nuevos horarios de la Jornada 7 y 8 del Apertura 2026?

El comunicado enfatizó que estas modificaciones cumplen estrictamente con el marco reglamentario y buscan garantizar la participación óptima de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026, evitando cualquier afectación al desarrollo regular del Torneo Apertura.

“Agradecemos la disposición y apoyo de los clubes para las modificaciones en el calendario, en cumplimiento de la participación internacional y con base en el Reglamento de Competencia”, señala el documento oficial, subrayando el esfuerzo colectivo tanto de la liga como de las instituciones representadas en esta etapa decisiva del torneo internacional.

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El calendario actualizado se comunicará en breve a los involucrados, mientras la atención de la afición se concentra ahora en la posibilidad de que un club mexicano levante el trofeo de la Leagues Cup 2026.

Así quedaron los horarios de la Jornada 7 por reprogramación

Pumas vs León - Jornada 7

Fecha: 10 de septiembre

Horario: 21:00 hrs.

Sede: Olímpico Universitario

Puebla vs Toluca - Jornada 7

Fecha: 15 de septiembre

Horario 19:00 hrs.

Sede: Estadio Cuauhtémoc

América vs Xolos - Jornada 7

Fecha: 28 de octubre

Horario: 21:00 hrs.

Sede: Estadio Banorte

Querétaro vs Rayados - Jornada 7

Fecha: 14 de noviembre

Horario: 17:00 hrs.

Sede: Estadio La Corregidora

León vs Atlético de San Luis - Jornada 8

Fecha: 14 de septiembre

Horario 19:00 hrs.

Sede: Estadio Nou Camp