Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

El operativo derivó del asesinato de dos hombres el pasado 10 de agosto de 2026 en el municipio de San Francisco de los Romo. Crédito: FGE Aguascalientes

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La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó este 2 de septiembre la detención de Miguel “N”, alias “El Niño Concepción”, señalado como objetivo prioritario y generador de violencia en la frontera entre Zacatecas y Aguascalientes. La captura se concretó en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, delito cometido en agravio de dos personas.

El operativo combinó labores de inteligencia, investigación de campo y coordinación entre corporaciones. Participaron la Agencia Estatal de Investigación Criminal, la Policía Estatal a través del Grupo de Operaciones Especiales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en una acción diseñada para ubicar y asegurar a un blanco considerado de alto riesgo para la seguridad regional.

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El doble homicidio ocurrió el 10 de agosto en San Francisco de los Romo

Los hechos que motivaron la investigación se remontan a la madrugada del 10 de agosto de 2026. Las víctimas permanecían en el exterior de un domicilio del fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, en el municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo con las investigaciones, “El Niño Concepción” llegó al lugar y disparó contra los presentes. Dos hombres murieron y un tercero resultó herido antes de que el atacante huyera de la escena.

La reconstrucción del ataque permitió a los investigadores trazar la ruta que después condujo hasta la detención.

El rastreo de movimientos entre tres estados llevó a su ubicación en Cosío

Tras el homicidio, los agentes de investigación criminal cruzaron videograbaciones, entrevistas y datos de campo para construir el perfil del responsable. Ese trabajo derivó en la identificación de Miguel “N” como probable autor del ataque.

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La Fiscalía de Aguascalientes compartió imágenes de "El Niño Concepción" tras el arresto. Crédito: FGE Aguascalientes

El seguimiento posterior documentó sus desplazamientos entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, un patrón de movilidad que los investigadores utilizaron para acotar su ubicación. La pista terminó por situarlo en el municipio de Cosío, Aguascalientes, donde se ejecutó la orden judicial.

Con esa información geográfica, las corporaciones diseñaron el operativo final que culminó en su detención sin que se reportaran incidentes adicionales.

Enfrenta una segunda orden de aprehensión vigente en Zacatecas

Autoridades detallaron que Miguel “N” es originario de La Concepción, Zacatecas, y lo vinculan a una célula delictiva que opera en la franja limítrofe entre ambos estados. Además del caso de Aguascalientes, mantiene una orden de aprehensión activa en territorio zacatecano por otro homicidio doloso calificado.

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Tras su captura, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Aguascalientes para las diligencias legales correspondientes. Posteriormente ingresó al Centro Penitenciario Estatal, donde permanece a disposición de un Juez de Control que determinará su situación jurídica conforme al principio de presunción de inocencia.

La zona limítrofe registró otro ataque armado el 30 de agosto

Días antes de la captura de Miguel “N”, un ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas dejó dos heridos en el municipio de Villa García, en la misma franja que ambos estados vigilan de forma conjunta. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el saldo —un policía y una civil— y reportó la detención de uno de los presuntos responsables, originario de Aguascalientes.

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El secretario de Gobierno de Zacatecas confirmó los hechos. Crédito: Redes Sociales

Imágenes del sitio compartidas por testigos mostraron un automóvil calcinado parcialmente. Versiones preliminares apuntaron al uso de un artefacto explosivo en la agresión, extremo que las autoridades no confirmaron.

Los hechos ocurrieron en territorio que las fiscalías de ambas entidades investigan de manera conjunta para determinar el punto exacto de origen de la agresión. Villa García forma parte del corredor vigilado mediante el Acuerdo Regional y Operativo SAGAZ, mecanismo de patrullaje compartido entre Zacatecas y Aguascalientes.

El ataque coincidió con una conferencia encabezada por el gobernador David Monreal Ávila, en el que el secretario de Seguridad Pública del estado expuso la reducción de homicidios dolosos en la entidad: de mil 741 casos en 2021 a 63 en lo que va de 2026. “Zacatecas entiende que la seguridad no tiene fronteras”, sostuvo el gobernador durante el evento.

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