Así es el desafiante circuito con una curva de 70 metros de altura donde podría correr Checo Pérez

El mexicano tendría la posibilidad de disputar una carrera ahí.

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El futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1 podría llevarlo a enfrentar uno de los circuitos más particulares que se están construyendo en el mundo.

Mientras el piloto mexicano trabaja junto a Cadillac en el desarrollo de la nueva escudería estadounidense, en Arabia Saudita avanza la construcción del Qiddiya Speed Park Track, un trazado que apunta a recibir a la máxima categoría y que tendrá como principal atractivo una curva elevada 70 metros sobre el terreno.

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La posibilidad de que el tapatío llegue a competir en este escenario está relacionada directamente con sus planes para mantenerse en la categoría.

Pérez tiene contrato con Cadillac para 2026 y 2027, con una opción abierta para 2028, y recientemente dejó clara su intención de continuar durante más tiempo en el proyecto. “Quiero estar a largo plazo”, señaló el mexicano durante la previa del Gran Premio de los Países Bajos.

The Blade, la curva de 70 metros que desafiará a los pilotos de F1

El elemento que convierte al Qiddiya Speed Park Track en un circuito diferente es The Blade, una sección elevada aproximadamente 70 metros, equivalente a la altura de un edificio de 20 pisos. De acuerdo con Qiddiya, se trata de la primera curva elevada de un circuito de carreras construida en voladizo.

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Es muy diferente a los circuitos tradicionales (redes sociales)

La estructura fue diseñada por el expiloto de Fórmula 1 Alex Wurz y el reconocido diseñador de circuitos Hermann Tilke. Además de convertirse en uno de los puntos visuales más impresionantes del trazado, The Blade tendrá una función para los aficionados, pues su altura permitirá ampliar los ángulos de visión sobre la pista.

El resto del circuito tampoco será convencional. El proyecto contempla 21 curvas, 80 garajes y una velocidad máxima superior a 325 km/h, además de configuraciones tanto abiertas como de estilo urbano. Qiddiya también lo ha concebido para albergar grandes eventos internacionales de automovilismo, incluida la Fórmula 1.

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(redes sociales)

La llegada a este escenario supondría además un cambio importante para el Gran Premio de Arabia Saudita, que actualmente se disputa en el circuito de Yeda. La intención es que Qiddiya tome protagonismo después de 2027, precisamente cuando terminaría el acuerdo vigente con Yeda.

Así va la construcción (redes sociales)

Checo Pérez podría encontrarse con Qiddiya en 2028

Ahí aparece la conexión con Checo Pérez. El mexicano regresó a la Fórmula 1 en 2026 como uno de los pilotos de Cadillac y su vínculo con la escudería estadounidense contempla las temporadas 2026 y 2027. La propia Fórmula 1 identifica su acuerdo como un contrato multianual.

Sin embargo, existe una posibilidad adicional para 2028, año que podría resultar especialmente relevante si Qiddiya entra al calendario de la máxima categoría. Pérez ya manifestó que quiere permanecer a largo plazo, mientras que Cadillac también ha expresado públicamente su confianza en mantener al mexicano dentro de su proyecto.

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El escenario todavía depende de varios factores. Cadillac necesita evolucionar competitivamente durante sus primeras temporadas y Pérez ha reconocido que el equipo todavía debe encontrar mayor rendimiento para acercarse al grupo medio.

Pero el piloto considera que el potencial existe y que el proyecto puede convertirse en algo exitoso.

Por ello, 2028 aparece como una ventana interesante: si Pérez extiende su relación con Cadillac y la escudería consigue consolidarse en la Fórmula 1, el mexicano podría encontrarse entre los pilotos encargados de enfrentar el nuevo desafío saudí.

Un circuito que podría marcar una nueva etapa

El Qiddiya Speed Park Track todavía se encuentra en construcción, pero su diseño ya permite anticipar un reto completamente distinto para los pilotos.

Para Checo Pérez, mantenerse en Cadillac más allá de 2027 abriría la puerta a competir en un circuito que podría convertirse en uno de los escenarios más singulares de la Fórmula 1.

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