Autoridades golpean de nuevo a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca; detienen a tres y aseguran droga, armas y dinero en Valles Centrales

El primer golpe contra la estructura del ASAEO ocurrió el pasado 27 de agosto. Crédito: FGEO

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Fuerzas estatales y federales detuvieron a tres personas y aseguraron droga, armas de fuego y dinero en efectivo durante una segunda etapa de operativos contra la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). Las diligencias se ejecutaron este miércoles 2 de septiembre en seis puntos distintos de los Valles Centrales.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinaron el despliegue a partir de los trabajos de inteligencia derivados de los primeros operativos, realizados el 27 de agosto, cuando fueron capturados los principales dirigentes de la organización.

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Para esta segunda fase, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el C5i y la Unidad de Fuerzas de Acción Estratégica brindaron contención y seguridad perimetral, en cumplimiento a la resolución emitida por el Juez de Control de los Valles Centrales.

Seis cateos golpearon cinco puntos de los Valles Centrales

Las autoridades intervinieron domicilios en la Agencia de Policía de Cinco Señores, en Oaxaca de Juárez, y en Santo Domingo Barrio Bajo, en Villa Etla. También se cateó un tercer y cuarto domicilio en la Colonia Centro, en Soledad Etla.

El operativo se completó con la revisión de un inmueble en la Colonia Francisco I. Madero, en Santa Cruz Xoxocotlán, y otro más en la localidad de Guadalupe Hidalgo, en Etla. En conjunto, las seis diligencias abarcaron cinco municipios de la región.

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Parte de los inmuebles cateados por las autoridades en Oaxaca. Crédito: FGEO

Como resultado, fueron detenidos dos hombres y una mujer, identificados con las siglas E.M.M.S., J.Z.M. y A.V.M.M. Las autoridades aseguraron dinero en efectivo, droga, armas de fuego y dos vehículos, además de teléfonos celulares y radios de comunicación localizados en los inmuebles intervenidos, los cuales también quedaron asegurados.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó los alcances de la acción. “En seguimiento a las acciones coordinadas entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Gobierno de México, este miércoles 2 de septiembre ejecutamos seis cateos simultáneos en distintos puntos de los Valles Centrales, como parte de una segunda etapa de las investigaciones relacionadas con la ASAEO”, declaró.

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La primera etapa dejó nueve detenidos con roles de liderazgo en la ASAEO

El 27 de agosto, la FGEO había ejecutado 14 cateos simultáneos con el respaldo del Gabinete de Seguridad. El operativo reunió a más de 300 elementos de corporaciones federales y estatales.

Los inmuebles intervenidos se ubicaron en Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda en San Pablo Etla, y Santa Cruz Xoxocotlán, todos dentro de la zona metropolitana de Oaxaca. El despliegue permitió, además de las detenciones, el aseguramiento de armas en los domicilios cateados.

Detenidos del 27 de agosto vinculados con la ASAEO. Crédito: FGEO

Entre los nueve detenidos figuraron H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G., y H.A.G.Q. También fueron capturadas dos mujeres identificadas como S.I.C.H., alias “La Italia”, y E.S.M.C., quien se desempeñaba como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal.

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Algunas de las personas detenidas fueron trasladadas por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social, conforme a los protocolos aplicables para este tipo de traslados. La FGEO vinculó la intervención con procesos de investigación relacionados con delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

Tras las operaciones, la dependencia estatal refrendó su compromiso de continuar el trabajo coordinado con las instancias de seguridad federales y estatales, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones en curso y garantizar que las personas detenidas fueran puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

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La SSPC reportó cifras distintas para la misma jornada del 27 de agosto

Un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, difundido también el 27 de agosto, ofreció un balance diferente al de la FGEO para esa fecha. La dependencia federal reportó 21 órdenes de cateo ejecutadas en diversos puntos del estado de Oaxaca, siete más de las 14 que había informado la Fiscalía estatal.

De acuerdo con la SSPC, las diligencias derivaron en la detención de 10 presuntos infractores de la ley, uno más de los nueve reportados por la FGEO. El operativo se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la propia FGEO.

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Detenidos el 27 de agosto en la operación contra la ASAEO. Crédito: FGEO

El comunicado federal atribuyó las detenciones a una célula relacionada con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios, sin mencionar de forma explícita a la ASAEO. Como resultado del despliegue, las autoridades aseguraron cuatro armas largas y dos armas cortas en los domicilios intervenidos.

Según los datos oficiales, las personas detenidas, una vez leídos sus derechos de ley, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes junto con lo asegurado, para determinar su situación jurídica.

En el comunicado, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada, con inteligencia, investigación y presencia territorial.

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