“Pemex necesita de la inversión privada para garantizar su crecimiento y modernización”, reconoce su director ante empresarios

El director de Pemex Juan Carlos Carpio Fragoso reconoció que Pemex necesita de la inversión privada. Crédito: X/ @Pemex

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El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, reconoció que la petrolera busca impulsar su plan estratégico con apoyo de la inversión privada para garantizar el crecimiento y modernización de su línea productiva.

Durante su participación en el Foro “Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento” , organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carpio Fragoso explicó que la prioridad es acelerar el plan estratégico presentado en 2025.

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“Lo fundamental que necesita el plan para avanzar es la relación con el sector privado. Se diseñaron contratos mixtos para exploración y extracción, y necesitamos acelerar su implementación, incluso más allá de lo que prevé la Ley de Hidrocarburos, siempre dentro de lo que permite la propia ley de Pemex”, dijo el funcionario.

¿En qué prevé ocupar Pemex el dinero de la inversión privada?

El titular de la empresa productiva del Estado explicó que los contratos mixtos y la colaboración privada estarán destinados a “la exploración, aguas profundas, desarrollo sísmico, reprocesamiento de información, extracción, nuevas tecnologías para aumentar el factor de recuperación, mantenimiento y rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, petroquímica e incluso en logística, almacenamiento e infraestructura”.

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Además, puso especial énfasis en que el modelo busca esquemas de “participación mixta para ampliar la capacidad de inversión en desarrollo, operación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, compartiendo riesgos, costos y beneficios, sin ceder el control del interés público”.

El director de Pemex Juan Carlos Carpio estuvo presente en un evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial. Crédito: X/ @Pemex

Proponen mesas estratégicas para resolver adeudos

Juan Carlos también adelantó la creación de mesas estratégicas para escuchar y atender las inquietudes del sector, que deberán darle solución a los adeudos y definir los esquemas contractuales para cada proyecto.

“Queremos mesas estratégicas y operativas para resolver adeudos y definir esquemas contractuales a la medida de cada proyecto. En los próximos días nos organizaremos porque el siguiente cuatrimestre será fundamental para la empresa y para lo que pueda aportar al país en los próximos años”, expuso.

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Carpio muestra cifras de la paraestatal a los empresarios

Carpio Fragoso recordó que los ingresos de la empresa alcanzaron 876 mil millones de pesos en el primer semestre de 2026, el mayor nivel desde 2022. La utilidad operativa sumó 125 mil millones de pesos, el doble respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas nacionales crecieron 17 por ciento y “la deuda a junio de 2026 se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 11 años, 20 por ciento menor respecto a 2024, con un perfil de vencimientos optimizado y menor riesgo de refinanciamiento”, subrayó el funcionario.

El director de Pemex Juan Carlos Carpio Fragoso no escatimó a la hora de reconocer que la empresa requiere de la inversión privada. Crédito: X / @Pemex

Reconoce colaboración con la secretarías de Energía y Hacienda

Por otro lado, el directivo reconoció la disciplina financiera y el trabajo conjunto con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, que, a su consideración, han sido clave para los números positivos de la petrolera.

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“El regreso exitoso de Pemex al mercado local en febrero pasado, luego de nueve años, y el pago de más de 830 mil millones de pesos a proveedores y contratistas entre 2025 y el primer semestre de 2026, fortalecen la liquidez de la cadena productiva”, reveló.

¿Qué necesita México para alcanzar la autosuficiencia energética?

Mientras que Merlín Cochran, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), explicó, ante medios de comunicación, que México consume actualmente cerca de nueve mil millones de pies cúbicos diarios de gas. Alcanzar la autosuficiencia mediante recursos no convencionales requeriría un desarrollo intensivo de 24 proyectos en el norte del país.

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Este escenario implicaría una inversión cercana a los 108 mil millones de dólares, equivalente a 1.4 veces la inversión que generó la reforma energética de 2013. Cochran destacó que se trata de un ejercicio hipotético, pues su viabilidad dependerá de ajustes en el marco fiscal y contractual para atraer capital.

A tanker truck of the Mexican state oil firm Pemex's drives from Monterrey to Cadereyta Jimenez, in Guadalupe, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Daniel Becerril (Reuters)

Según Amexhi, los proyectos no convencionales en otros países operan con cargas fiscales promedio de 60 por ciento a 65 por ciento, mientras que en México los contratos mixtos actuales implican regalías de hasta 85 por ciento a 90 por ciento.

Cabe recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el “rescate de la soberanía” de Pemex, rechazando la inversión privada; sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ve a ese sector, como eje principal para que la petrolera crezca y se modernice.

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