EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto de 2026, la Ciudad de México será epicentro de una intensa jornada de movilizaciones sociales, marchas, concentraciones y plantones, según la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Diversos grupos, gremios y colectivos se manifestarán en al menos 16 puntos de la capital, exigiendo desde mejores condiciones laborales, justicia, derechos humanos y libertad sindical, hasta el cese de desalojos y mayor reconocimiento a minorías.

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