EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto de 2026, la Ciudad de México será epicentro de una intensa jornada de movilizaciones sociales, marchas, concentraciones y plantones, según la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Diversos grupos, gremios y colectivos se manifestarán en al menos 16 puntos de la capital, exigiendo desde mejores condiciones laborales, justicia, derechos humanos y libertad sindical, hasta el cese de desalojos y mayor reconocimiento a minorías.
Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex:
Habitantes de la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México podrían enfrentar complicaciones viales y de transporte público este lunes 31 de agosto, debido a las movilizaciones anunciadas por empresas agrupadas en el consorcio TROLEMEX.
Agenda de movilizaciones hoy 31 de agosto
Por la mañana, integrantes del “Movimiento Plural de Maquineros/Siembra Cultura, A.C.” partirán a las 11:00 horas del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación. Exigen el cese de lo que consideran acciones arbitrarias que afectan su fuente de trabajo en la industria del entretenimiento, así como el reconocimiento de su trabajo como lícito.
A la misma hora, colectivos feministas del oriente del Estado de México protestarán en la estación Tepalcates del Metro exigiendo avances en casos de feminicidio y justicia para las víctimas de violencia de género. Se anticipa la posible incorporación de organizaciones defensoras de derechos humanos y bloqueos de vialidades como medida de presión.
También desde las 09:00 horas, Fundar, junto con otras organizaciones, realizará una conferencia de prensa afuera de la Suprema Corte para exigir el reconocimiento del caso Rosendo Radilla como desaparición forzada y parte del terrorismo de Estado.
En otro frente, la Plataforma 4:20 llevará a cabo jornadas itinerantes de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos en tres puntos de la ciudad (Monumento a la Madre, Narvarte y Gustavo A. Madero), buscando visibilizar la legislación, reducción de riesgos y mejorar el bienestar de los usuarios.
Personal de enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI se concentrará en demanda de más personal, insumos y mejores condiciones para la atención pediátrica, con posible afectación vial.
Protestas laborales y educativas
La Alianza Nacional de Jubilados estará en la Cámara de Diputados a las 10:30 para exigir garantías en materia de pensiones y certeza jurídica; mientras que el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recaudación de firmas a lo largo del día en Benito Juárez, en demanda de justicia sindical en el sector eléctrico.
Por la tarde, alumnos y exalumnos de escuelas nocturnas para trabajadores en Tlalpan demandarán el respeto a sus derechos y la no discriminación, así como mayor inversión y visibilidad para estas instituciones educativas.