PAN lanza advertencia a Morena rumbo a 2027: “Les daremos la sorpresa de su vida”

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aseguró que su partido llegará fortalecido a las elecciones de 2027 y lanzó una advertencia a Morena al afirmar que Acción Nacional podría darle “la sorpresa de su vida” al partido gobernante.

En el marco de la reunión plenaria de los senadores panistas, Romero manifestó su confianza en que el PAN conservará las gubernaturas que actualmente encabeza en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, aunque evitó adelantar cuántos triunfos podría obtener su partido en el resto del país.

El líder nacional del blanquiazul señaló que Acción Nacional competirá en las 17 entidades donde habrá procesos electorales y sostuvo que la estrategia dependerá de las condiciones políticas de cada estado.

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“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar”, expresó al referirse particularmente a Chihuahua, una de las entidades que el PAN considera prioritarias para conservar.

Jorge Romero defiende a Maru Campos y presume respaldo ciudadano

Romero destacó el respaldo que, según dijo, mantiene la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y aseguró que los ataques provenientes de la llamada Cuarta Transformación terminaron fortaleciendo su posición.

El dirigente panista cuestionó los señalamientos relacionados con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio y afirmó que, lejos de afectar a la mandataria, la controversia habría incrementado sus niveles de aprobación.

“Hoy más que nunca te puedo asegurar que en Chihuahua vamos a retener el gobierno”, sostuvo Romero, quien señaló que el PAN cuenta con posibilidades de competir y ganar con sus propias siglas.

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Sin embargo, dejó abierta la puerta a posibles acuerdos con otras fuerzas políticas al insistir en que el objetivo será conservar el gobierno estatal, incluso si para ello es necesario construir alianzas.

Alianzas para las elecciones 2027 se definirán estado por estado

Respecto a una eventual política de coaliciones, Jorge Romero explicó que el PAN analizará cada entidad de manera particular y tomará en cuenta las opiniones de las dirigencias estatales y de la militancia.

La decisión final sobre las alianzas corresponderá a los órganos nacionales del partido, pero el dirigente aseguró que no habrá una fórmula única para los comicios de 2027.

Además, consideró que las diferencias internas de Morena podrían modificar el escenario electoral y representar una oportunidad para la oposición.

No obstante, sostuvo que el resultado dependerá principalmente del trabajo territorial, la selección de candidaturas y la estrategia que el PAN construya en cada estado.

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El PAN buscará retener Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro.

Competirá en las 17 entidades con elecciones en 2027.

Las alianzas serán analizadas según las condiciones de cada estado.

La dirigencia escuchará a liderazgos y militancias locales.

Acción Nacional impulsará 111 iniciativas en el próximo periodo legislativo.

PAN presenta 111 iniciativas contra el gobierno de Morena

De cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, Jorge Romero aseguró que el PAN centrará su agenda legislativa en las denominadas 111 Soluciones para México, que serán transformadas en iniciativas en materia de seguridad, economía, salud y educación.

Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que su bancada será oposición frente a Morena, pero también buscará presentar propuestas concretas y evidenciar la postura del oficialismo ante iniciativas que, desde su perspectiva, beneficiarían a la ciudadanía.

Entre las propuestas destacadas se encuentra una reforma constitucional para imponer cadena perpetua a los políticos que sean responsables de pactar con organizaciones criminales.

También plantearán reducir el IVA y el IEPS aplicados a los combustibles con el objetivo de que el precio de la gasolina alcance los 18 pesos por litro, además de eliminar el ISR sobre el aguinaldo y exentar totalmente de este impuesto a quienes perciban ingresos mensuales de hasta 12 mil pesos.

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Lilly Téllez acusa “simulación” por integración de Mesa Directiva del Senado

Durante la misma jornada, la senadora panista Lilly Téllez cuestionó la integración de la Mesa Directiva del Senado y acusó una presunta “simulación” al señalar que una legisladora cercana al grupo político de Adán Augusto López podría ocupar un cargo dentro de ese órgano.

Aunque Téllez no recordó el nombre de la senadora a la que se refería, sostuvo que su eventual incorporación demostraría que el grupo político encabezado por el legislador tabasqueño mantiene influencia dentro de la Cámara Alta.

La panista consideró que la situación representa una “ofensa” y cuestionó que, mientras Adán Augusto López continúa en el Senado, una integrante cercana a su grupo pueda obtener una posición en la Mesa Directiva.

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Las declaraciones ocurrieron en medio de la definición de prioridades legislativas del PAN y del endurecimiento de su discurso frente a Morena. Jorge Romero afirmó que su partido buscará combinar la oposición política con la presentación de propuestas y aseguró que Acción Nacional llegará unido y preparado a la disputa electoral de 2027.