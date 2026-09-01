México

Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla

El operativo en Huejotzingo dejó un predio sellado, tres tractocamiones con producto y equipo de cómputo bajo resguardo federal, dentro de una indagatoria por delincuencia organizada ligada al mercado ilegal de combustibles

Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla, Marina.
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La Marina en conjunto con la Fiscalía General de la República aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo en un inmueble de Huejotzingo, Puebla, tras ejecutar una orden de cateo en el marco de una investigación por delincuencia organizada vinculada al robo, almacenamiento y distribución ilícita de combustibles. El valor estimado del material confiscado asciende a 16 millones 851 mil pesos.

La operación fue coordinada entre la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex). El inmueble, ubicado en el municipio poblano de Huejotzingo, era operado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos.

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El cateo se realizó en seguimiento a información obtenida durante trabajos de investigación, lo que permitió a las autoridades identificar presuntas actividades ilícitas relacionadas con el almacenamiento y manejo de hidrocarburos en ese predio.

Cateo en Huejotzingo: cómo se desarrolló la diligencia

La orden de cateo se ejecutó como resultado de una investigación por posibles hechos constitutivos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles. Las autoridades identificaron el inmueble como un punto de operación vinculado al almacenamiento y manejo irregular de este tipo de productos.

Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina
Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina

En la diligencia participaron agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para el procesamiento y aseguramiento de los indicios. El personal de las tres instituciones participantes estuvo presente durante toda la operación.

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Al concluir las actuaciones, el predio fue sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Tres tractocamiones asegurados, todos abastecidos

Entre los bienes confiscados destacan tres tractocamiones con tanques de almacenamiento, todos ellos abastecidos con producto líquido al momento del cateo. Cada unidad fue documentada de forma individual por los peritos de la FGR presentes en la diligencia.

Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina
Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina

El primero, de color verde, contaba con un tanque con capacidad aproximada de 20 mil litros, el cual se encontraba abastecido. El segundo, de color blanco, estaba acoplado a un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 39 mil 500 litros, también abastecido. El tercero, igualmente blanco, portaba un tanque con capacidad aproximada de 20 mil litros, abastecido al momento del aseguramiento.

Los tres vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte del aseguramiento total de bienes vinculados a la investigación.

Muestras para análisis pericial y evidencia digital

Las autoridades confiscaron diversas muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, halladas en el interior del inmueble. Dichas muestras serán sometidas a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y, en su caso, establecer su naturaleza y procedencia.

Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina
Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina

De forma paralela, se aseguraron equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y equipos CPU, así como documentación diversa, considerados de interés para la investigación. Estos materiales quedaron bajo resguardo de la FGR.

Golpe a la capacidad operativa de distribución ilícita

Con el aseguramiento, las autoridades afectaron de manera directa la capacidad operativa relacionada con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburo. El valor estimado del total de lo confiscado asciende a 16 millones 851 mil pesos.

Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina
Tras cateo, Marina asegura casi 800 mil litros de huachicol en Puebla. Marina

La investigación apunta a una empresa con actividad registrada en la fabricación y comercialización de combustibles alternos, cuyo inmueble fue el objetivo del cateo ordenado por las autoridades federales. La diligencia fue realizada por personal de las tres instituciones participantes, con la intervención directa de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR.

Gabinete de Seguridad refrenda coordinación interinstitucional

La operación forma parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para combatir el mercado ilícito de combustibles, un fenómeno que afecta la seguridad pública y el patrimonio del Estado mexicano. Marina, FGR, SSPC y Pemex reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada frente a este tipo de delitos.

Las instituciones señalaron que estas acciones buscan fortalecer las medidas contra el robo, almacenamiento, posesión y comercialización ilícita de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

Las instituciones participantes no informaron sobre detenidos al momento de emitir el comunicado sobre el operativo en Huejotzingo.

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