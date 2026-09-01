México

Morena se va y llega el Verde a la presidencia de Diputados: Raúl Bolaños Cacho fue elegido

El legislador del PVEM sustituirá a Kenia López Rabadán y aseguró que dejará de lado su filiación partidista para conducir la Cámara

El apoyo de Morena abrió el camino para que Bolaños Cacho Cué encabezara San Lázaro.
El apoyo de Morena abrió el camino para que Bolaños Cacho Cué encabezara San Lázaro.
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Con 432 votos a favor, el diputado del Partido Verde Ecologista de México fue elegido para encabezar la Mesa Directiva durante el tercer y último año de la LXVI Legislatura.

Cámara de Diputados elige a Raúl Bolaños Cacho Cué

La Cámara de Diputados eligió este lunes a Raúl Bolaños Cacho Cué, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como presidente de la Mesa Directiva para el último año de la LXVI Legislatura.

La designación fue aprobada durante la sesión preparatoria, que comenzó a las 17:20 horas, con 432 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. Tras la votación, Bolaños Cacho Cué y los demás integrantes del nuevo órgano legislativo rindieron protesta de manera inmediata.

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Con esta elección, el legislador oaxaqueño sustituirá a la panista Kenia López Rabadán al frente de la Cámara de Diputados y será quien conduzca los trabajos del pleno durante el periodo que inicia este 1 de septiembre.

Así queda la nueva Mesa Directiva de San Lázaro

Además de la presidencia, los diputados aprobaron la integración completa de la Mesa Directiva, órgano encargado de conducir las sesiones y garantizar el desarrollo de los trabajos parlamentarios.

La nueva estructura quedó conformada de la siguiente manera:

  • Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente.
  • Sergio Gutiérrez Luna, primer vicepresidente.
  • Annia Sarahí Gómez Cárdenas, segunda vicepresidenta.
  • Nayeli Arlen Fernández Cruz, tercera vicepresidenta.

Julieta Villalpando Riquelme, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Santa Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Iraís Ballesteros Mancilla, como secretarios.

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Una de las novedades de la sesión fue que, por primera vez, la elección de la Mesa Directiva se realizó mediante el tablero electrónico de votación, dejando atrás el mecanismo tradicional de papeletas depositadas en una urna.

Morena respalda al diputado del Partido Verde

La llegada de Bolaños Cacho Cué a la presidencia contó con el respaldo de la bancada de Morena. El coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, informó previamente que los diputados morenistas habían acordado apoyar por unanimidad la propuesta presentada por el Partido Verde.

El acuerdo ocurre en el marco de la alianza legislativa entre ambas fuerzas políticas y permite al PVEM ocupar por primera vez durante todo un periodo la presidencia de la Mesa Directiva, de acuerdo con lo señalado por el propio Bolaños Cacho Cué.

El legislador también destacó que su partido cuenta actualmente con 63 diputadas y diputados, lo que lo coloca como la tercera fuerza política de la Cámara.

Raúl Bolaños promete neutralidad en la Cámara de Diputados

Tras ser elegido, Bolaños Cacho Cué aseguró que su actuación al frente de San Lázaro estará marcada por la neutralidad y el respeto a todas las fuerzas políticas.

El diputado afirmó que, al asumir la presidencia, dejará de lado su filiación partidista para desempeñar una responsabilidad institucional. Su objetivo, dijo, será garantizar que tanto la mayoría como la oposición puedan participar y ser escuchadas.

También planteó que la Cámara debe convertirse en un espacio para construir acuerdos y privilegiar el debate parlamentario por encima de las confrontaciones.

¿Quién es Raúl Bolaños Cacho Cué?

Originario de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Cué nació el 2 de junio de 1988 y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Antes de llegar a la Cámara de Diputados, ocupó distintos cargos en la administración pública y fue senador de la República.

Entre su formación y trayectoria destacan:

  • Posgrados en financiamiento de vivienda y políticas públicas.
  • Experiencia como abogado y docente.
  • Cargos en el Gobierno de Oaxaca.
  • Trabajo previo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
  • Participación como legislador y dirigente dentro del PVEM.

El diputado también tiene un conocido vínculo familiar con el comediante Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, a través de la familia Bolaños-Cacho.

Su primer reto: recibir el informe de Claudia Sheinbaum

La nueva Mesa Directiva tendrá su primera prueba este martes, cuando corresponda recibir el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bolaños Cacho Cué adelantó que buscará conducir una jornada seria y ordenada, especialmente ante la expectativa por el debate entre las distintas fuerzas políticas.

Con su llegada, el legislador del Partido Verde asume la conducción de San Lázaro en el último tramo de la LXVI Legislatura, periodo en el que deberá enfrentar el reto de mantener el equilibrio entre las fuerzas políticas y facilitar la construcción de acuerdos.

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