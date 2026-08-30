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Por qué la FMF homenajeó al Ejército Mexicano y fuerzas armadas en el Estadio Azteca

En la ceremonia participaron figuras como Memo Ochoa y Rafa Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana

Ejército Nacional fue homenajeado en la cancha del Estadio Azteca (FMF)
Ejército Nacional fue homenajeado en la cancha del Estadio Azteca (FMF)
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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) rindió un homenaje público a las Fuerzas Armadas y a la Policía de la Ciudad de México durante el partido de América vs Puebla en la cancha del Estadio Azteca. Antes de que iniciaran las actividades correspondientes a la Jornada 6 del Apertura 2026, personal de la federación y Selección Mexicana participaron en el evento.

La organización desplegó una comitiva encabezada por Enrique Nieto, secretario general adjunto; Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, y Guillermo Ochoa, emblemático arquero del equipo nacional. Los tres se ubicaron en la Línea de Honor dispuesta sobre el césped, en una escena que buscó simbolizar la sintonía entre la selección y los organismos de seguridad tras semanas de máxima visibilidad mundial.

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El acto incluyó una entrega de reconocimientos institucionales. Enrique Nieto brindó personalmente una distinción a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas, hizo lo propio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX). Autoridades civiles como Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, también participaron de la ceremonia, junto a mandos militares de alto rango.

¿Por qué homenajearon al Ejército Nacional en el Estadio Azteca?

¿Por qué homenajearon al Ejército Nacional en el Estadio Azteca? (REUTERS/Eloisa Sanchez)
¿Por qué homenajearon al Ejército Nacional en el Estadio Azteca? (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El evento se realizó como un reconocimiento por su labor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ceremonia celebrada en el Coloso de Santa Úrsula destacó la colaboración entre el deporte y las instituciones de seguridad en uno de los eventos más relevantes del calendario nacional.

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El contingente de las Fuerzas Armadas contó con la presencia del general de División D.E.M. Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y el general de Brigada D.E.M. Román Villalvazo Barrios, mientras que la representación policial la encabezaron el comisario jefe Cristian Raymundo Sumano Salazar, el comisario Rogelio Ramón Hipólito y el comisario jefe Carlos Mario Zepeda Saavedra.

Uno de los momentos más vistosos de la jornada fue el ingreso de la Bandera Monumental, sostenida y desplegada por 120 elementos de las Fuerzas Armadas: cuarenta del Ejército, cuarenta de la Fuerza Aérea y cuarenta de la Guardia Nacional, acompañados por la Banda de Guerra. Esta acción subrayó el carácter protocolario y solemne del reconocimiento, integrando tres ramas clave de las fuerzas federales en el acto principal.

Rinden homenaje a Ejército Nacional en el Azteca (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Rinden homenaje a Ejército Nacional en el Azteca (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La música también tuvo un rol destacado. Setenta y cinco militares pertenecientes a la Banda de Música, el Coro y la Banda de Guerra de las Fuerzas Armadas participaron en la interpretación del Himno Nacional Mexicano, aportando el tono solemne al homenaje, previo a la proyección de un video conmemorativo de agradecimiento en las principales pantallas del estadio.

El homenaje buscó rendir homenaje a los trabajos de las fuerzas armadas durante la Copa Mundial 2026, el 11 de junio se realizó la inauguración del torneo, y la función de las fuerzas armadas estuvo presente a lo largo de todo el campeonato.

La ceremonia concluyó con la entrega simbólica de los reconocimientos en el mismo terreno de juego, frente a los asistentes y medios, en una apuesta por visibilizar la coordinación entre fútbol, fuerzas de seguridad y autoridades locales. El documento destaca que el acto buscó reconocer la labor de quienes contribuyeron al resguardo y la seguridad del Mundial de la FIFA 2026, señalando la tarea de protección tanto de los equipos como de la afición congregada en el Estadio Banorte.

Mundial 2026 dejó más de 50 mil millones de pesos en derrama económica para México

Mundial 2026 dejó más de 50 mil millones de pesos en derrama económica para México (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Mundial 2026 dejó más de 50 mil millones de pesos en derrama económica para México (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La Copa Mundial 2026 dejó en México una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, de acuerdo con Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del torneo en el país, quien sostuvo que ese resultado fue efecto de una preparación anticipada y de la coordinación para atender la exigencia logística, de movilidad, seguridad y servicios que implicó el campeonato.

La funcionaria también informó que el partido entre México e Inglaterra reunió a 60 millones de espectadores y se convirtió en el encuentro más visto del siglo XXI en territorio nacional. Ese dato colocó al torneo no solo como un motor de consumo en las sedes, sino también como un fenómeno de audiencia dentro del país.

Cuevas presentó este balance al cierre de la participación mexicana como anfitrión del certamen. En su evaluación, dijo que la competencia impulsó sectores como turismo, comercio, hotelería, restaurantes, transporte y servicios.

“Esa emoción llegó también a nuestra economía. Tan sólo en las tres ciudades sede ha dejado una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos. Y para que todo saliera bien, México se preparó como nunca”, afirmó Cuevas.

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