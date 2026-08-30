EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto

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12:23 hsHoy

Incendio en Tlatelolco moviliza a servicios de emergencia de la CDMX: evacuan a vecinos

Incendio se registró en comercio de reparación de aparatos eléctricos en el edificio Riva Palacio, en Tlatelolco, no se reportan heridos

Se registra incendio de un local de reparación de aparatos eléctricos ubicado en el Edificio Riva Palacio, en Tlatelolco, Ciudad de México. Se tuvo que evacuar a vecinos de la zona. (Video: @AlessandraRdlv)

Un incendio registrado la noche de este sábado en un comercio de reparación de aparatos eléctricos ubicado en el edificio de Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 2 Norte Manuel González en la zona de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a cuerpos de emergencia y provocó la evacuación preventiva de vecinos del inmueble.

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12:22 hsHoy

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

La agresión ocurrió en la franja limítrofe con Aguascalientes; un probable responsable originario de ese estado fue detenido mientras las fiscalías de ambas entidades determinan en qué territorio se originó

El secretario de Gobierno de Zacatecas confirmó los hechos. Crédito: Redes Sociales
El secretario de Gobierno de Zacatecas confirmó los hechos. Crédito: Redes Sociales

Un ataque armado contra elementos de la Policía Estatal de Zacatecas en el municipio de Villa García dejó dos personas heridas —un policía y una civil—, según confirmó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a través de su cuenta de Facebook. Posterior a la agresión, el funcionario reportó la detención de uno de los presuntos responsables.

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