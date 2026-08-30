EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto

12:23 hsHoy
Un incendio registrado la noche de este sábado en un comercio de reparación de aparatos eléctricos ubicado en el edificio de Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 2 Norte Manuel González en la zona de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a cuerpos de emergencia y provocó la evacuación preventiva de vecinos del inmueble.
12:22 hsHoy
Un ataque armado contra elementos de la Policía Estatal de Zacatecas en el municipio de Villa García dejó dos personas heridas —un policía y una civil—, según confirmó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a través de su cuenta de Facebook. Posterior a la agresión, el funcionario reportó la detención de uno de los presuntos responsables.