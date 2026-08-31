Sorteo Zodiaco Especial 1759 de la Lotería Nacional del domingo 30 de agosto: resultados del premio mayor y números ganadores

Lotería Nacional.

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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1759 de este domingo 30 de agosto de 2026 celebra el 26° aniversario de la Conanp, reconociendo su labor en la conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas en México.

El diseño destaca la conexión entre las personas y la biodiversidad del país, al mostrar figuras humanas acompañadas de especies emblemáticas como el águila, el jaguar, el mono y la ballena, integrando aire, tierra y mar para simbolizar que todos los seres vivos estamos vinculados.

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Esta edición reconoce y honra a quienes, desde sus comunidades y territorios, contribuyen diariamente al cuidado de la naturaleza.

$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 30 de agosto del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Libra 4920

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Acuario 1427

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Virgo 4155

Premio de 176 mil pesos: Piscis 4552

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos: Aries 8660

Premio de 88 mil pesos: Acuario 6432

Premio de 61 mil 600 pesos: Géminis 5399

Premio de 61 mil 600 pesos: Escorpión 1285

Premio de 52 mil 800 pesos: Piscis 4289

Premio de 52 mil 800 pesos: Escorpión 6548

Premio de 44 mil pesos: Virgo 4364

Premio de 44 mil pesos:

Premio de 44 mil pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 5850

Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 7461

Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 7141

Premio de 26 mil 400 pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

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El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.