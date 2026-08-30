Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

(Exatlonmx)

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La tensión dominó la jornada de este domingo en Exatlón México, cuando el público fue testigo del primer “Duelo de Eliminación” de la décima temporada.

Con la incertidumbre en aumento, las miradas se centraron en las atletas femeninas, quienes enfrentaron el riesgo de abandonar la competencia y marcar el inicio de las salidas en esta edición.

Durante la semana, diversas filtraciones en redes sociales señalaron que la eliminada de este 30 de agosto podría encontrarse entre Anaid, Montse o Ella por el equipo “rojo”, o Andrea, Natasha o María del conjunto “azul”.

Aunque no existe confirmación oficial, estos nombres resuenan como las principales candidatas a dejar la contienda.

Quiénes están en Exatlón México

Equipo rojo

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Paco Franco

Jerry Lizárraga

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Montse Mejía

Anahí

(FB/ExatlonMx)

Equipo azul

Alexis Vargas

Adrián León

Fernando Vallejo

Erika Segura

Andrea Medina

Natasha Septién

David Juárez “La Bestia”

El estreno de la temporada trajo consigo una serie de desafíos renovados.

Las participantes han debido adaptarse rápidamente a pruebas que exigen tanto fortaleza física como resiliencia mental, bajo la atenta conducción de Antonio Rosique.

La incertidumbre sobre quién será la primera eliminada de la temporada se resolverá al cierre del programa.

Las atletas de ambos equipos han demostrado temple y determinación para evitar convertirse en la primera baja de la competencia.

Cambio de horario de Exatlón México

La producción de Exatlón México anunció oficialmente una modificación temporal en su horario habitual.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, el reality será transmitido durante cuatro horas diarias, de 18:30 a 22:30 (hora del centro de México), en lugar de las dos horas habituales.

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Esta reconfiguración responde a una semana especial. Según la organización, la competencia vivirá jornadas colosales, con sorpresas e invitados que prometen elevar la exigencia y el espectáculo.

En condiciones normales, el programa se emite de lunes a viernes de 18:30 a 20:30, mientras que los domingos de eliminación comienzan a las 18:00.

Por esta semana, el público podrá disfrutar de una cobertura extendida, coincidiendo con los momentos más decisivos de la temporada.

El premio mayor que eleva la competencia

En esta edición, el premio para quien logre consagrarse como campeón es de 2 millones de pesos.

(FB/ExatlonMx)

Esta cifra ha elevado la intensidad de cada enfrentamiento, pues los atletas compiten no solo por el reconocimiento, sino también por la recompensa económica que representa un giro importante en sus vidas.

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A lo largo de la décima temporada, los participantes se enfrentarán a escenarios de máxima dificultad, con el objetivo de conquistar uno de los premios más elevados en la historia del programa.