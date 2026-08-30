México

Hijo de Cepillín enfrenta a Ernesto Laguardia por comentarios sobre su papá en La Casa de los Famosos México

Ricardo González rompe el silencio y defiende la memoria de Cepellín tras las declaraciones de Ernesto Laguardia en el popular reality show mexicano

Hijo de Cepillín desmiente a Ernesto Laguardia tras comentarios sobre su padre. (Redes)

Guardar

En las últimas horas, Ricardo González, hijo de Cepillín, manifestó su decepción tras escuchar los comentarios de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México.

El actor recordó un episodio incómodo con el famoso payaso durante un espectáculo en la Ciudad de México, asegurando que fue reprendido frente a su familia.

Según González, la versión de Laguardia no coincide con la realidad que él vivió, lo que ha generado malestar y sorpresa, especialmente porque el hijo del payaso había expresado su apoyo al actor dentro del reality.

Ernesto Laguardia revive un viejo encuentro con Cepillín

Durante una conversación en el programa, Ernesto Laguardia relató que asistió, junto con su esposa Patricia Rodríguez y sus hijos, a un evento de Cepillín en la capital mexicana.

PUBLICIDAD

Según su relato, el payaso detuvo el espectáculo, lo señaló frente a la audiencia y lo invitó a cantar en público, lo que le resultó incómodo y bochornoso.

“Me puso una regañada, güey... Enfrente de mis hijos, de todos, paró todo, se me acercaba y me hacía así... no, no, no, espantoso”, afirmó el actor, quien aseguró que la experiencia lo marcó negativamente.

Laguardia agregó que no pudo retirarse del lugar porque estaban en medio del recinto y que, al final, fue invitado a cantar una canción junto a Cepillín, lo que incrementó su incomodidad.

“Lo quería matar al güey”, concluyó entre risas, dejando claro que la situación lo superó.

Ernesto Laguardia
Ernesto Laguardia asegura que vivió un momento incómodo y bochornoso en un show de Cepillín. (La Casa de los Famosos México)

Ricardo González responde y defiende la memoria de su padre

La reacción de Ricardo González no tardó en llegar. A través de un video dirigido a sus seguidores, expresó su tristeza por las palabras de Laguardia.

PUBLICIDAD

González recordó que estuvo presente en ese espectáculo y que, para él, el ambiente fue completamente distinto. Según su testimonio, el show estaba lleno y la familia del actor disfrutó del evento sin incidentes negativos.

“Me dio mucha tristeza, sus palabras, el decir que mi papá lo había regañado en pleno espectáculo”, declaró Ricardo González, quien sugirió que pudo haber existido un malentendido por la forma de hablar característica del norte de México.

“A lo mejor lo malinterpretó Ernesto Laguardia porque, mi papá, nosotros los norteños hablamos muy golpeado”, reflexionó. Este tipo de comunicación, según explicó, a veces es percibido como agresivo por quienes no están acostumbrados.

El hijo de Cepillín mostró una fotografía tomada al final de ese evento donde, según él, se observa a Laguardia y su familia contentos, lo que contradice la versión del actor sobre haber sido maltratado.

“No se ve nada enojado Ernesto, y aunque sea actor, si alguien le falta el respeto a él o a su familia, pues no te quedas a la foto, te vas al momento”, afirmó González, apelando a la lógica de las reacciones espontáneas ante una situación desagradable.

Apoyo inesperado y desilusión en La Casa de los Famosos México

Antes de escuchar los comentarios de Laguardia, Ricardo González confesó que lo apoyaba activamente dentro del reality.

“He estado apoyándolo en las redes sociales, de que he estado votando, apoyando a Ernesto porque, las dos experiencias que tuve (con él), habían sido muy bonitas, siempre ha habido una bonita relación”, explicó.

Esta actitud de respaldo se vio afectada por las declaraciones del actor, que para González resultaron sorprendentes y dolorosas.

El payaso, que ha continuado con el legado de su padre en el mundo del clown, lamentó que la opinión de Laguardia contraste con la de otros artistas que han compartido escenario o experiencias con Cepillín.

Mencionó, por ejemplo, a Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa y Yahir, quienes según González, siempre han hablado bien del trato recibido por parte de su padre.

Tres tomas de un hombre con maquillaje de payaso y gorra roja junto a miniatura de un hombre recostado en un sillón
Antes de escuchar los comentarios de Laguardia, Ricardo González confesó que lo apoyaba activamente dentro del reality. (Captura de video: cepillintv)

Recuerdos y relaciones del entorno artístico

Ricardo González también aprovechó para aclarar otras anécdotas que surgieron en la conversación dentro del reality.

Relató que su padre ofrecía sus servicios como animador no solo a famosos, sino también a amigos y conocidos, muchas veces de forma desinteresada.

“Cuando fuimos a la fiesta de Jair, que Jair ahí también la menciona, nosotros solamente lo que nos pagó nuestro querido amigo Jair fue los boletos de avión. Lo hicimos con todo el corazón del mundo. Fuimos para Hermosillo, Sonora y la pasamos superpipe”, rememoró.

Sobre su relación con Cynthia Klitbo, recordó las temporadas en que trabajaron juntos en obras como “Aladino y la Lámpara Maravillosa”, donde también participaron actores como Salma Hayek.

González subrayó que la mayoría de quienes conocieron a su padre guardan impresiones positivas de él, aunque reconoció que podía tener un carácter fuerte en ciertas ocasiones.

Día Internacional del Payaso – payaso - Miliki – Cepillín – Perú noticias – 4 noviembre
Ricardo González relató que su padre ofrecía sus servicios como animador no solo a famosos, sino también a amigos y conocidos, muchas veces de forma desinteresada. (Facebook)

Diferentes perspectivas y una memoria en disputa

El testimonio de Ricardo González y la versión de Ernesto Laguardia dejan constancia de visiones opuestas sobre aquel encuentro.

“Me da cosita por Ernesto. Yo te estaba apoyando en la casa de los famosos”, concluyó González.

Por ahora, ambas posturas permanecen expuestas ante el público, sin que exista una resolución definitiva sobre el incidente.

Temas Relacionados

Ernesto LaguardiaCepillinLa Casa De Los Famosos Mexico 2026La Casa De Los Famosos Mexico 4mexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan y procesan a un hombre acusado de producir y distribuir pornografía infantil en Iztacalco

La indagatoria surgió por un aviso técnico de un organismo de Estados Unidos y derivó en una captura tras seguir huellas en internet, cuentas electrónicas y líneas telefónicas asociadas a una sola persona

Capturan y procesan a un hombre acusado de producir y distribuir pornografía infantil en Iztacalco

Plant Fest 2026 llega a CDMX: fechas, sede y actividades del festival botánico más esperado

El festival botánico más grande de la ciudad regresa con tres días de plantas, macetas, actividades y asesoría de expertos

Plant Fest 2026 llega a CDMX: fechas, sede y actividades del festival botánico más esperado

Por qué la FMF homenajeó al Ejército Mexicano y fuerzas armadas en el Estadio Azteca

En la ceremonia participaron figuras como Memo Ochoa y Rafa Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana

Por qué la FMF homenajeó al Ejército Mexicano y fuerzas armadas en el Estadio Azteca

Violencia obstétrica persiste en México: mujeres jóvenes y con discapacidad enfrentan mayor riesgo

El informe reporta mayor incidencia en mujeres menores de 30 años, así como en pacientes sin pareja o con discapacidad

Violencia obstétrica persiste en México: mujeres jóvenes y con discapacidad enfrentan mayor riesgo

Chucky Lozano ignora saludo de su exentrenador de San Diego, Mikey Salas, en derrota del LA Galaxy

Hirving cortó casi nueve meses sin marcar con su primer tanto con el club angelino y generó la expulsión que dejó con diez a los rivales

Chucky Lozano ignora saludo de su exentrenador de San Diego, Mikey Salas, en derrota del LA Galaxy
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

Captura de “El Chava”: Comando Norte de EEUU asegura que cooperación protege la soberanía de México

Por disputa entre grupos criminales: Fiscalía de Sonora atribuye incendio de ring en Hermosillo al narcomenudeo

El CJNG no sólo pierde sicarios: ofensiva de agosto golpea mandos regionales y redes de extorsión

Capturan a ocho personas por el secuestro de dos trabajadores de la CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién podría ser el quinto eliminado y las grandes polémicas en la gala

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién podría ser el quinto eliminado y las grandes polémicas en la gala

Your Name regresa a cines en México: cuándo y dónde verla en su 10° aniversario

Acusan a Danna y Belinda de plagiar canción de Paulina Rubio en ‘Dolce Vita’: esta sería la comparación

Critican a The Warning tras estrenar disco y no dar conciertos en México: “Aquí nunca tocan”

La Cruz llega a México con ‘El Nene En El Club Tour’: boletos y todo lo que debes saber sobre su ‘reggaetón gay’

DEPORTES

Johan Vásquez suma otra derrota en Serie A y se va al fondo de la tabla

Johan Vásquez suma otra derrota en Serie A y se va al fondo de la tabla

Por qué la FMF homenajeó al Ejército Mexicano y fuerzas armadas en el Estadio Azteca

Chucky Lozano ignora saludo de su exentrenador de San Diego, Mikey Salas, en derrota del LA Galaxy

Cruz Azul Leyendas vence a Femex Tecámac: afición responde al llamado y Chaco Giménez el jugador con más ovación

Armando González debuta con el Olympiacos con victoria en la Liga de Grecia