Hijo de Cepillín enfrenta a Ernesto Laguardia por comentarios sobre su papá en La Casa de los Famosos México

Hijo de Cepillín desmiente a Ernesto Laguardia tras comentarios sobre su padre. (Redes)

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En las últimas horas, Ricardo González, hijo de Cepillín, manifestó su decepción tras escuchar los comentarios de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México.

El actor recordó un episodio incómodo con el famoso payaso durante un espectáculo en la Ciudad de México, asegurando que fue reprendido frente a su familia.

Según González, la versión de Laguardia no coincide con la realidad que él vivió, lo que ha generado malestar y sorpresa, especialmente porque el hijo del payaso había expresado su apoyo al actor dentro del reality.

Ernesto Laguardia revive un viejo encuentro con Cepillín

Durante una conversación en el programa, Ernesto Laguardia relató que asistió, junto con su esposa Patricia Rodríguez y sus hijos, a un evento de Cepillín en la capital mexicana.

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Según su relato, el payaso detuvo el espectáculo, lo señaló frente a la audiencia y lo invitó a cantar en público, lo que le resultó incómodo y bochornoso.

“Me puso una regañada, güey... Enfrente de mis hijos, de todos, paró todo, se me acercaba y me hacía así... no, no, no, espantoso”, afirmó el actor, quien aseguró que la experiencia lo marcó negativamente.

Laguardia agregó que no pudo retirarse del lugar porque estaban en medio del recinto y que, al final, fue invitado a cantar una canción junto a Cepillín, lo que incrementó su incomodidad.

“Lo quería matar al güey”, concluyó entre risas, dejando claro que la situación lo superó.

Ernesto Laguardia asegura que vivió un momento incómodo y bochornoso en un show de Cepillín. (La Casa de los Famosos México)

Ricardo González responde y defiende la memoria de su padre

La reacción de Ricardo González no tardó en llegar. A través de un video dirigido a sus seguidores, expresó su tristeza por las palabras de Laguardia.

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González recordó que estuvo presente en ese espectáculo y que, para él, el ambiente fue completamente distinto. Según su testimonio, el show estaba lleno y la familia del actor disfrutó del evento sin incidentes negativos.

“Me dio mucha tristeza, sus palabras, el decir que mi papá lo había regañado en pleno espectáculo”, declaró Ricardo González, quien sugirió que pudo haber existido un malentendido por la forma de hablar característica del norte de México.

“A lo mejor lo malinterpretó Ernesto Laguardia porque, mi papá, nosotros los norteños hablamos muy golpeado”, reflexionó. Este tipo de comunicación, según explicó, a veces es percibido como agresivo por quienes no están acostumbrados.

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El hijo de Cepillín mostró una fotografía tomada al final de ese evento donde, según él, se observa a Laguardia y su familia contentos, lo que contradice la versión del actor sobre haber sido maltratado.

“No se ve nada enojado Ernesto, y aunque sea actor, si alguien le falta el respeto a él o a su familia, pues no te quedas a la foto, te vas al momento”, afirmó González, apelando a la lógica de las reacciones espontáneas ante una situación desagradable.

Apoyo inesperado y desilusión en La Casa de los Famosos México

Antes de escuchar los comentarios de Laguardia, Ricardo González confesó que lo apoyaba activamente dentro del reality.

“He estado apoyándolo en las redes sociales, de que he estado votando, apoyando a Ernesto porque, las dos experiencias que tuve (con él), habían sido muy bonitas, siempre ha habido una bonita relación”, explicó.

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Esta actitud de respaldo se vio afectada por las declaraciones del actor, que para González resultaron sorprendentes y dolorosas.

El payaso, que ha continuado con el legado de su padre en el mundo del clown, lamentó que la opinión de Laguardia contraste con la de otros artistas que han compartido escenario o experiencias con Cepillín.

Mencionó, por ejemplo, a Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa y Yahir, quienes según González, siempre han hablado bien del trato recibido por parte de su padre.

Antes de escuchar los comentarios de Laguardia, Ricardo González confesó que lo apoyaba activamente dentro del reality. (Captura de video: cepillintv)

Recuerdos y relaciones del entorno artístico

Ricardo González también aprovechó para aclarar otras anécdotas que surgieron en la conversación dentro del reality.

Relató que su padre ofrecía sus servicios como animador no solo a famosos, sino también a amigos y conocidos, muchas veces de forma desinteresada.

“Cuando fuimos a la fiesta de Jair, que Jair ahí también la menciona, nosotros solamente lo que nos pagó nuestro querido amigo Jair fue los boletos de avión. Lo hicimos con todo el corazón del mundo. Fuimos para Hermosillo, Sonora y la pasamos superpipe”, rememoró.

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Sobre su relación con Cynthia Klitbo, recordó las temporadas en que trabajaron juntos en obras como “Aladino y la Lámpara Maravillosa”, donde también participaron actores como Salma Hayek.

González subrayó que la mayoría de quienes conocieron a su padre guardan impresiones positivas de él, aunque reconoció que podía tener un carácter fuerte en ciertas ocasiones.

Ricardo González relató que su padre ofrecía sus servicios como animador no solo a famosos, sino también a amigos y conocidos, muchas veces de forma desinteresada. (Facebook)

Diferentes perspectivas y una memoria en disputa

El testimonio de Ricardo González y la versión de Ernesto Laguardia dejan constancia de visiones opuestas sobre aquel encuentro.

“Me da cosita por Ernesto. Yo te estaba apoyando en la casa de los famosos”, concluyó González.

Por ahora, ambas posturas permanecen expuestas ante el público, sin que exista una resolución definitiva sobre el incidente.