México

Your Name regresa a cines en México: cuándo y dónde verla en su 10° aniversario

La exitosa película de Makoto Shinkai, cumple diez años y vuelve a los cines de México

Your Name película anime (CoMix Wave Films)
El regreso de Your Name se concretará a partir del 8 de octubre de 2026, fecha en la que la película estará disponible en salas seleccionadas de Cinépolis a nivel nacional. (CoMix Wave Films)
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El reencuentro con Your Name, la aclamada película de animación japonesa escrita y dirigida por Makoto Shinkai, será posible en México a partir del 8 de octubre de 2026.

La cinta regresa a la cartelera en el marco de su décimo aniversario, ofreciendo la oportunidad de revivir en pantalla grande la historia de Mitsuha y Taki.

El reestreno se llevará a cabo en salas seleccionadas de Cinépolis bajo el sello +QUE CINE, iniciativa que acerca clásicos y obras de culto a nuevas generaciones y seguidores de siempre.

El motivo de este retorno es la celebración de diez años desde el estreno original del filme, considerado un fenómeno de la animación por su impacto en la taquilla y su permanencia en la memoria de los fans.

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Makoto Shinkai y la huella de Your Name

La trayectoria de Shinkai se consolidó con el estreno de Your Name en 2016.

El director, también responsable de títulos como Weathering with You y Suzume, dotó a la película de una sensibilidad visual que transformó cada paisaje, atardecer y escena urbana en parte fundamental del relato.

La propuesta visual de Shinkai, caracterizada por cielos vibrantes y detalles minuciosos en escenarios cotidianos, marcó una diferencia en la animación contemporánea.

A través de esta obra, el cineasta reafirmó su estilo: historias de vínculos humanos que resisten la distancia, el tiempo y la memoria, aunque todo indique que deberían romperse.

'Your Name', la película de Makoto Shinkai cumple 10 años y regresa a los cines
La trayectoria de Shinkai se consolidó con el estreno de Your Name en 2016.

La historia de Mitsuha y Taki: entre la memoria y el destino

Your Name narra el encuentro improbable entre Mitsuha Miyamizu, una estudiante de un pequeño pueblo llamada Itomori, y Taki Tachibana, un joven de Tokio.

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Ambos jóvenes, desconocidos entre sí, despiertan un día en el cuerpo del otro, enfrentando la confusión inicial con mensajes, notas y reglas que les permiten adaptarse a la vida ajena.

Lo que inicia como una situación curiosa y divertida se transforma en una conexión profunda.

La relación evoluciona a través de pequeñas acciones cotidianas, hasta que los intercambios se interrumpen de manera repentina.

Esa separación desencadena una búsqueda marcada por la nostalgia y la certeza de que existe alguien imposible de olvidar.

En el contexto de la trama, el paso de un cometa y los sueños compartidos tejen una narrativa sobre el destino y la imposibilidad de controlar ciertos encuentros.

La película explora emociones como la pérdida, el anhelo y la esperanza, elementos que han conquistado a públicos de todas las edades.

Un fenómeno en la taquilla y la cultura pop

El impacto de Your Name fue inmediato tras su estreno en Japón, donde superó los 174 millones de USD en recaudación.

El éxito no solo se midió en cifras, sino en la influencia que ejerció sobre la animación mundial y en la consolidación de Makoto Shinkai como referente del género.

La combinación de fantasía, romance y drama, sumada a la atención al detalle en cada escena, posicionó a la cinta como un referente de la animación japonesa en la última década.

La historia de Mitsuha y Taki trascendió fronteras, inspirando debates sobre el tiempo, el espacio y las conexiones humanas.

Un fotograma de la película 'Your Name'
Your Name narra el encuentro improbable entre Mitsuha Miyamizu, una estudiante de un pequeño pueblo llamada Itomori, y Taki Tachibana, un joven de Tokio.

La música de RADWIMPS: un elemento inseparable

Uno de los aspectos más recordados por el público es la banda sonora compuesta e interpretada por RADWIMPS.

Canciones como Zenzenzense, Sparkle y Nandemonaiya acompañan los momentos más emotivos del filme, reforzando la atmósfera de nostalgia y búsqueda constante.

La música adquiere un papel esencial en la experiencia sensorial que ofrece la película.

En su reestreno en salas, los temas musicales vuelven a cobrar protagonismo, intensificando las emociones y el recuerdo de los espectadores.

Fechas, preventa y disponibilidad

El regreso de Your Name se concretará a partir del 8 de octubre de 2026, fecha en la que la película estará disponible en salas seleccionadas de Cinépolis a nivel nacional.

Los boletos pueden adquirirse ya en preventa a través de la aplicación Cinépolis y el sitio web oficial de la cadena.

La exhibición forma parte de las funciones especiales de +QUE CINE, la ventana dedicada a contenidos alternativos, clásicos y películas de culto.

Esta iniciativa ha permitido el regreso a cartelera de obras que han marcado a distintas generaciones y comunidades de fans.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial la proyección en versión remasterizada 4K, la expectativa crece entre quienes buscan experimentar la cinta con la mejor calidad visual posible.

Para conocer detalles sobre las salas participantes y posibles actualizaciones, se recomienda consultar regularmente los canales oficiales de Cinépolis.

Expectativas y recomendaciones para el reestreno

El reestreno de Your Name representa una oportunidad para quienes ya conocen la historia de revivirla en las condiciones ideales de una sala de cine, y para quienes la descubrirán por primera vez, el acceso a una experiencia visual y sonora integral.

La cita se presenta como un evento para compartir entre generaciones, amigos y seguidores de la animación japonesa.

Dada la alta demanda esperada, se aconseja adquirir los boletos con anticipación y estar atentos a los anuncios relacionados con formatos de proyección y horarios.

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