Natanael Cano Vol. 1 y su relación con “Los Salazar”, la organización que conformó el Cártel Independiente de Sonora

Natanael Cano Vol. 1 y su relación con Los Salazar, la organización que conformó el Nuevo Cártel Independiente de Sonora.(Instagram: Natanael Cano)

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Nathanahel Rubén Cano Monge, conocido como Natanael Cano, lanzó el 27 de agosto de 2026 su decimotercer álbum de estudio, Natanael Cano Vol. 1, un disco con letras que hacen referencias al crimen organizado. Entre los temas, La Boina contiene la frase más directa: “Somos Salazar y si salgo del jale pues escríbame apá”, en alusión a Los Salazar, organización criminal que operó durante décadas como brazo armado del Cartel de Sinaloa (CDS) en Sonora, el estado natal del cantante, y que desde 2023 actúa de forma independiente tras romper con la facción de Los Chapitos. En 2025, esa misma ruptura derivó en amenazas directas contra el artista, cuando grupos rivales lo acusaron públicamente de financiar al clan sonorense.

Las letras que encendieron la polémica

El disco concentra sus referencias al crimen organizado en al menos tres canciones que van escalando en explicitación: de la narrativa hasta la mención directa del clan sonorense.

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En Apelativo, tercer track del álbum en colaboración con Crecer Germán, la historia gira en torno a un criminal apodado Chiquilín: “Por Chiquilín apodado, brazo armado pa’ la empresa”. La letra construye el perfil de un operador leal que “desde morro le entró al ruedo” y que, pese a conocer la violencia, nunca ha “rajado pa’ los pelotazos”. La referencia a “4 de cuidado” y a un “señor muy grande” apunta a una estructura de mando sin nombrarlo.

Natanael Cano Vol. 1 y su relación con Los Salazar, la organización que conformó el Nuevo Cártel Independiente de Sonora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nos Vamos de Dance, grabada junto a Gabito Ballesteros y Javier Rosas, da el siguiente paso. Entre versos de fiesta y lujo aparece la primera mención directa al clan: “Pues Salazar no se ha ganado el power que trae en la maña”. La frase se repite dos veces en la canción y va acompañada de otra referencia que sus seguidores no pasaron por alto: “charola de Don Adán”, alusión al alias del fundador del grupo, Adán Salazar Zamorano.

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La letra también menciona a “Diego”, quien podría referirse a Diego Salazar ‘El Flaco’, como figura protectora dentro de la organización y celebra tres generaciones del clan: “Son tres generaciones, Sonora está fuerte”, una línea que traza la continuidad del grupo desde su fundación en los años 90 hasta el presente.

La Boina, en colaboración con Andrés Vázquez, es donde la referencia se vuelve declaración. El corrido narra en primera persona la figura de un operador de élite con “inteligencia de GAFE”, boina personalizada y fusil, cuya lealtad absoluta al jefe estructura toda la canción: “A la orden del señor que no ocupo ni mencionar, un paso adelante de él, yo doy, soy sus ojos, su espalda y su sombra”.

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Natanael Cano Vol. 1 y su relación con Los Salazar, la organización que conformó el Nuevo Cártel Independiente de Sonora. Cortesía

El coro elimina cualquier ambigüedad: “Somos Salazar, y si hablo de jale pues cuido a mi apá”. La letra añade elementos identitarios del grupo: una insignia tatuada, un murciélago como símbolo y un “dije de oro que nos dio el señor” como marca de pertenencia. El cierre del coro describe al equipo como “puros dementes listos pa’ la acción”, en una narrativa que glorifica la estructura militar del clan.

Las tres canciones forman una secuencia que va del perfil individual del operador en Apelativo, al poder territorial del clan en Nos Vamos de Dance, hasta la declaración de identidad colectiva en La Boina, donde Natanael Cano canta en primera persona el nombre de una organización criminal activa en su propio estado natal.

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La narcomanta que apuntó a Natanael Cano

La madrugada del 5 de enero de 2025, la Policía Municipal de Hermosillo reportó el hallazgo de una narcomanta colgada en la estructura de una preparatoria al norte de la ciudad. El mensaje, firmado por “Jalisco Mata Salas”, célula armada vinculada a Los Chapitos, nombraba directamente a Natanael Cano, a Tito Torbellino Jr. y a Javier Rosas, además de agrupaciones musicales e influencers de Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa.

El texto era explícito en su acusación y en su advertencia: “Señores artistas del medio regional e influencers, se les hace un atento llamado de advertencia de no apoyar económicamente y con influencias en el gobierno al grupo delictivo Los Salazares o Independientes”. Cerraba con una amenaza directa: “Dedíquense a lo suyo, que es la profesión de ser músicos. Ojo, esto no es por hacer corridos, es por colaborar con dinero económicamente y cualquier acción ilegal. Si no hacen caso a esta advertencia, serán fusilados”.

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Narcomanta contra Natanael Cano, Tito Torbellino y otros cantantes. (X/@OMGNotiMorelos)

El narcomensaje aclaraba que las amenazas no tenían relación con la creación de corridos, sino con una presunta colaboración económica con Los Salazar, en ese momento ya rivales directos de Los Chapitos en la disputa por el control de Sonora.

Tras la circulación de la manta, comenzaron a difundirse en redes sociales imágenes en las que se veía a Natanael Cano conviviendo con Cristian Cervantes Elizalde, alias El Viejo Lobo o La Negra, señalado de controlar puntos de venta de metanfetamina para Los Salazar en Hermosillo. El cantante eliminó una publicación relacionada al episodio, aunque la imagen ya se había viralizado.

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El fiscal estatal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) abrió una carpeta de investigación por amenazas y notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si había delitos del fuero federal involucrados.

La respuesta a la narcomanta: “Las únicas mantitas que me preocupan”

El 7 de enero de 2025, dos días después del hallazgo de la manta en Hermosillo, Natanael Cano publicó una historia en su cuenta de Instagram con una fotografía de dos cobijas estampadas con su propia imagen. El mensaje que acompañaba la foto era directo en su sarcasmo: “Las únicas mantitas que me preocupan ahorita”, seguido de un emoji de risa y la pregunta entre paréntesis: “¿Y si calentarán?”.

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La respuesta de Natanael Cano a las amenazas que recibió. (Instagram: @natanael_cano/ Captura de pantalla)

La publicación no fue solo una burla. Cano la acompañó con la canción AFS, uno de sus corridos con referencias explícitas a Los Salazar, en lo que sus seguidores interpretaron como un desafío a quienes lo amenazaban. La historia fue eliminada poco después por el propio artista, aunque ya se había viralizado en redes sociales.

El 27 de enero, nuevas amenazas aparecieron en forma de pintas en escuelas de Hermosillo, donde se mencionaba nuevamente a Cano, Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas.

Las referencias a Los Salazar antes de Vol. 1

El vínculo entre Natanael Cano y Los Salazar en sus letras no comenzó con el nuevo álbum.

Viejo Lobo, grabada junto a Luis R. Conriquez, narra la historia de un personaje conocido como La Negra o El Viejo Lobo, el mismo alias de Cristian Cervantes Elizalde, señalado de controlar puntos de venta de metanfetamina para Los Salazar. La letra incluye la frase “cargamos bandera del señor que está guardado”, interpretada como una alusión a El Chapo Guzmán, y narra operaciones de tráfico hacia Estados Unidos en 2019.

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Colaboración de Máximo Grado y Natanael Cano saldrá este 30 de junio. (maximogradooficial)

AFS, octavo track del mismo álbum, contiene la referencia más explícita al clan. Las siglas del título aluden a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo conocido como Alfredillo, aunque la letra nombra directamente a otro miembro del grupo: “la bandera de aquel viejo aquí se respeta, que se escuche Alfredo Salazar”, en referencia a un integrante del clan sonorense. El corrido también describe operaciones de tráfico en el desierto y menciona refuerzos armados en convoy.

En enero de 2025, semanas después de recibir las amenazas de muerte, Cano lanzó junto a Grupo Máximo Grado una nueva versión de Gallos y Caballos, corrido popularizado originalmente en 2014 que hace referencia a El F1, exlíder de Los Salazar arrestado en 2024. Sus seguidores leyeron el lanzamiento como una respuesta deliberada a Los Mata Salas.

“Nos van a tener que matar”

Con este nuevo álbum, lejos de bajar el perfil, Natanael Cano eligió el escenario del lanzamiento de su nuevo álbum para fijar su postura. Ante la pregunta del productor Pepe Garza sobre si dejaría de cantar corridos tumbados y narcocorridos, el artista respondió sin rodeos: “Nos van a tener que matar, compadre. Nos van a tener que matar porque esto lo hacemos de corazón y por gusto”.

Sus seguidores entendieron de inmediato la carga de esas palabras en el contexto de las amenazas de 2025.

El cantante Natanael Cano interpreta un tema junto a un invitado sobre una escenografía iluminada por un foco durante su concierto en el Estadio GNP Seguros. (X)

Cano también marcó distancia de Junior H y Los Tigres del Norte, figuras del regional mexicano que se convirtieron en voceros de México Canta, concurso binacional impulsado por la Secretaría de Cultura que promueve el rechazo a la apología de la violencia.

A mediados de 2025, en el pódcast El Flowcast, el cantante ya había adelantado esa postura: “La neta, no va a arreglar ni solucionar nada que prohíban corridos”, y calificó las restricciones de “una estupidez”. En declaraciones más recientes añadió: “Voy a cantar corridos tumbados hasta que lo decida yo, aunque quieran prohibirlos o quitarme de carteles”.

El álbum que cierra el círculo

Natanael Cano Vol. 1 es el decimotercer disco de estudio del sonorense y el primero con temas inéditos de corridos tumbados desde Nata Montana, lanzado en 2023.

El disco consta de 15 canciones que navegan entre corridos, temas de amor y versiones de baladas clásicas: Por amarte así, de Cristian Castro, y Frente a frente, de Jeanette, adaptadas al ritmo sierreño. Las cuerdas y la tuba marcan el sonido del álbum, en un regreso a las raíces del género tras Porque la demora, disco de trap y reguetón publicado en el año 2025.

Entre las colaboraciones figuran Gabito Ballesteros y Adriel Favela en Pa’ La Maña; Ballesteros también aparece en La Cherokee y, junto a Javier Rosas, en Nos Vamos de Dance. Crecer Germán participa en Apelativo, Dan Sánchez en No Soy Amigo De Todos, Bajo Perfil en MDLD y Andrés Vázquez en La Boina.

El artista llevará el material a los escenarios con la gira Natanael Cano Vol. 1 Tour: los días 18 y 19 de septiembre se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, y el 25 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara.

Quiénes son “Los Salazar”

Los Salazar son una de las células más antiguas y arraigadas del Cartel de Sinaloa (CDS) en el noroeste de México. El grupo fue fundado por Adán Salazar Zamorano, alias Don Adán, originario del municipio de Chínipas, Chihuahua, aunque su base de operaciones se estableció en Navojoa, Sonora, desde la década de 1990.

Adán Salazar Zamorano, alias "Don Adán". Fundador del grupo criminal Los Salazar y exsocio cercano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. RRSS

Durante más de dos décadas, Don Adán fue el principal productor y distribuidor de marihuana en el Valle del Mayo. Su cercanía con Joaquín El Chapo Guzmán le permitió expandir las operaciones del clan hacia ciudades como Guaymas y San Carlos, consolidando rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.

Detenido en 2011 y extraditado a ese país en 2023, Salazar Zamorano dejó una organización que ya había encajado otros golpes: su hijo Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, fue capturado en 2012, y otro de sus hijos, conocido como El Indio, fue asesinado en 2016.

El liderazgo recayó entonces en Crispín Salazar Zamorano, alias “El Tío”, hermano de Don Adán y actual operador del grupo en la franja Sonora-Chihuahua, frontera con Arizona.

A finales de 2023, Los Salazar se asociaron con otras dos células que antes operaban bajo Los Chapitos, Los Cazadores y Los Paredes, para conformar una nueva estructura: el Nuevo Cartel Independiente de Sonora. Ese movimiento los convirtió en rivales directos de los propios Chapitos en el estado.