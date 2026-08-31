De Nezahualcóyotl a Reforma: la historia de los Cacos 13 y su reciente enfrentamiento

Una pelea campal entre integrantes de la pandilla Cacos 13 y un grupo de cholos dejó tres personas heridas el fin de semana en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Crédito: Especial

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Los Cacos 13, una pandilla urbana con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México, irrumpieron en la atención pública el 15 de agosto de 2026 tras protagonizar una pelea campal contra un grupo de cholos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. El enfrentamiento ocurrió durante la rodada ciclista Low Rider sobre Paseo de la Reforma y dejó tres personas heridas.

Sin embargo, cuentan con una historia arraigada en la cultura de barrio y han mantenido presencia en distintas zonas metropolitanas durante décadas. A continuación su historia.

Quiénes son los Cacos 13 y dónde operan

Los Cacos 13 son una agrupación de barrio con raíces en zonas como Nezahualcóyotl y La Perla, en el Estado de México. Su identidad se nutre de dinámicas pandilleras que tienen décadas de presencia en el área metropolitana de la Ciudad de México.

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El grupo tiene una marca visual reconocible: sus integrantes utilizan camisetas blancas y azules con el número 13 estampado. Además, muchos de ellos portan tatuajes vinculados a sus barrios de origen.

Un grupo de jóvenes vestidos con camisetas con el número 13 conversa en una calle de la Ciudad de México junto a varias bicicletas modificadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presencia no se circunscribe a la capital ni al Estado de México. Existen agrupaciones similares en Querétaro, San Luis Potosí y varios estados del norte del país, aunque sus dinámicas varían según la región.

A diferencia del perfil de las pandillas juveniles tradicionales de los años noventa, los integrantes actuales de los Cacos 13 no responden a un único modelo de vida. Según especialistas citados por Milenio, algunos de ellos tienen familia y trabajo estable.

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Entre las actividades que los miembros del grupo practican están la reparación de autos antiguos, los recorridos en motocicleta y la asistencia a eventos de cultura urbana. Estas prácticas los conectan con una tradición de barrio que mezcla identidad grupal con expresiones recreativas.

Los especialistas advierten que la transformación de estas agrupaciones ha puesto en cuestión la idea de que los barrios son espacios exclusivamente asociados a la violencia. Muchas de estas pandillas mantienen elementos de su identidad histórica, pero sus integrantes desarrollan una vida cotidiana alejada del crimen organizado.

Un grupo de personas vestidas con camisetas numeradas posa de espaldas junto a sus bicicletas de estilo low rider en la avenida Paseo de la Reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia que afecta actualmente a los barrios del país tiene un origen distinto al de estos grupos. De acuerdo con los mismos especialistas, ese fenómeno está vinculado principalmente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, no a los enfrentamientos entre pandillas tradicionales.

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El contexto: la rodada Low Rider del 15 de agosto y el antecedente de 2008

El evento en el que ocurrió el enfrentamiento fue organizado por el Mexican’s Family Lowrider Bike Club, una agrupación dedicada a promover la cultura lowrider y las bicicletas personalizadas en la capital. La rodada formó parte de la exposición AztLÁn, túnel del tiempo, enmarcada en las celebraciones del Día Internacional de los Museos, con entrada gratuita para todos los asistentes.

La cultura Low Rider reúne a personas que modifican bicicletas, colectivos urbanos y seguidores de la estética chicana. La relación de los Cacos 13 con ese movimiento se explica por el vínculo histórico entre la cultura de barrio y las expresiones urbanas que han acompañado a las pandillas mexicanas durante décadas.

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El altercado del Monumento a la Revolución evoca, por su escenario y su escala, otro episodio que marcó a la Ciudad de México: el enfrentamiento del 16 de marzo de 2008 entre punketos y emos en la Glorieta de Insurgentes. Aquel choque movilizó a más de 100 elementos policiales y se convocó a través de plataformas como Hi5, Metroflog, Messenger y MySpace.

Integrantes de la pandilla Cacos 13 y un grupo de cholos se fueron a los golpes, las patadas y las armas blancas en plena rodada Low Rider frente al Monumento a la Revolución. Crédito: Especial

En 2008, los punketos acusaban a los emos de imitar su estética sin identidad propia. Los emos llegaron al lugar con la intención de realizar una protesta pacífica, pero las agresiones verbales escalaron a golpes, lanzamiento de botellas y uso de cinturones con estoperoles; a los punketos se sumaron posteriormente grupos de darketos y metaleros.

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El desenlace de aquel enfrentamiento llegó de forma imprevista: un grupo del movimiento Hare Krishna salió de la estación del Metro Insurgentes con cantos y llamados a la paz. Su presencia dispersó a los jóvenes sin que se registraran heridos graves.

A diferencia del episodio de 2008, el altercado del 15 de agosto de 2026 dejó tres personas lesionadas. El estado de salud de los heridos se desconoce, y las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el hecho.

La trifulca de la Glorieta de Insurgentes es recordada hoy como uno de los primeros ejemplos en México del poder de convocatoria de internet entre grupos juveniles. El enfrentamiento frente al Monumento a la Revolución, casi dos décadas después, muestra que la tensión entre grupos urbanos en espacios públicos de la capital persiste bajo nuevas formas y con nuevos actores.

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