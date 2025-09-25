¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Guanajuato, según la IA?

El puente de Batanes y la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz son símbolos de la riqueza arquitectónica de Salvatierra. (Foto: Facebook/Hacienda de San José del Carmen)

La inteligencia artificial ScribNews de Infobae ha realizado una selección detallada de los cuatro Pueblos Mágicos más bonitos de Guanajuato. Para esta evaluación, el sistema analizó datos provenientes de sitios especializados, rankings establecidos por la comunidad viajera y opiniones de expertos, descartando criterios subjetivos y enfocándose en el valor natural y arquitectónico documentado de cada localidad.

En el cuarto lugar , en orden ascendente, se encuentra Yuriria, un Pueblo Mágico que obtiene su lugar por la singularidad de su laguna artificial, considerada una de las más antiguas de México y construida en el siglo XVI. Este espejo de agua, además de constituir un atractivo paisajístico notable, sirve de marco al entorno colonial del sitio y ofrece vistas privilegiadas hacia el volcán, proponiendo recorridos que combinan historia y naturaleza.

El Convento de San Agustín en Yuriria, identificable por su fachada y torre de cantera rosada, encarna una de las piezas más significativas del arte sacro novohispano en la región. Adicionalmente, el malecón que rodea la laguna enriquece la experiencia, creando una conexión directa entre la riqueza colonial urbana y los paisajes acuáticos circundantes.

Jalpa de Cánovas se posiciona segundo por su equilibrio entre naturaleza, arquitectura rural y patrimonio histórico. Crédito: Wikimedia Commons / Comisión Mexicana de Filmaciones

Un puesto arriba, en tercer lugar, Mineral de Pozos aparece como una opción distinta, sobre todo por su pasado como pueblo minero y su ambiente de “pueblo fantasma” recuperado.

Mineral de Pozos destaca gracias a la presencia de vestigios industriales del Porfiriato y edificaciones semiderruidas que conforman escenarios únicos para la exploración. Las haciendas, túneles abandonados y casonas de cantera remiten a un pasado de bonanza minera, mientras que la Parroquia de San Pedro y la Escuela Modelo suman valor histórico.

El segundo lugar lo ocupa Jalpa de Cánovas, elegido por su equilibrio entre naturaleza y arquitectura rural típicamente bajiana. El atractivo principal del Pueblo Mágico sigue siendo la armonía entre los campos de nogales, canales históricos y haciendas, junto a un centro urbano de casonas con portales y techos inclinados. La presencia del templo neogótico dedicado a la Virgen de Guadalupe y la cercanía del Parque de la Alameda refuerzan su importancia histórica y cultural.

Mineral de Pozos ocupa el tercer lugar por su pasado minero, vestigios industriales y ambiente de pueblo fantasma recuperado. Sectur

Encabezando el ranking, en la cima de la lista está Salvatierra, localidad que ostenta el título de Zona de Monumentos Históricos y resume de manera ejemplar lo que significa la conjunción entre patrimonio arquitectónico monumental y entorno natural. Elementos como el histórico puente de Batanes y la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz son exponentes de la maestría en la cantería y la riqueza del arte virreinal

Las plazas ajardinadas, fuentes y callejones, sumadas a la ribera del río Lerma y los paisajes que ofrecen las montañas, refuerzan el potencial turístico de esta localidad. Salvatierra sobresale por la forma en que sus espacios verdes y su estructura urbana se integran, reflejando la esencia del Bajío y convirtiéndose en el Pueblo Mágico mejor valorado por ScribNews.