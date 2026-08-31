Poner sal en la escoba durante toda la noche: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Una escoba de madera con granos de sal gruesa entre sus cerdas reposa sobre un suelo de baldosas rústicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En muchos hogares de México, la limpieza va más allá de lo superficial y abarca rituales transmitidos de generación en generación.

Uno de los métodos más populares consiste en remojar la escoba en agua caliente con sal durante toda la noche.

Esta práctica, que combina razones prácticas de higiene con creencias sobre la limpieza energética, sigue vigente en la rutina de quienes buscan mantener espacios libres de suciedad y “malas vibras”.

Una escoba de fibras naturales reposa en un balde metálico con agua y sal sobre el piso de terracota de una cocina con azulejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve remojar la escoba en agua caliente con sal como método de limpieza

Remojar la escoba en agua caliente con sal es una práctica común en muchos hogares mexicanos y de América Latina, y tiene tanto una función práctica como un significado simbólico.

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Función práctica

Desinfección: El agua caliente ayuda a eliminar bacterias, gérmenes y suciedad acumulada en las cerdas de la escoba. La sal, por sus propiedades antimicrobianas, contribuye a la limpieza y desinfección.

Eliminación de malos olores: Esta mezcla ayuda a quitar los olores desagradables que pueden quedar en la escoba por el uso constante.

Mantenimiento: Remojar la escoba en esta solución puede ayudar a prolongar su vida útil, ya que elimina residuos y restos de suciedad que pueden dañar las cerdas.

Significado simbólico

Limpieza energética: En la cultura popular, se cree que la combinación de agua caliente y sal no solo limpia físicamente, sino que también elimina “malas energías” o vibras negativas que la escoba pueda haber recogido.

Ritual de renovación: Algunas personas realizan este procedimiento como un ritual para “reiniciar” la energía del hogar, sobre todo después de haber tenido visitas, discusiones o situaciones negativas.

¿Por qué se recomienda?

Por motivos de higiene, ya que ayuda a mantener la escoba limpia y libre de gérmenes.

Por tradición, como parte de rituales de limpieza energética del hogar.

Remojar la escoba en agua caliente con sal sirve para desinfectar y eliminar malos olores de forma práctica, y también responde a creencias de limpieza energética presentes en la cultura popular mexicana.

Cómo realizar el método de limpieza de dejar remojando la escoba toda la noche en agua caliente con sal

Aquí te explicamos cómo realizar el método de limpieza de dejar remojando la escoba toda la noche en agua caliente con sal, siguiendo las costumbres más comunes en México:

Materiales necesarios

1 escoba (puede ser de cerdas naturales o sintéticas)

1 cubeta o recipiente grande

Agua caliente (la cantidad suficiente para cubrir las cerdas de la escoba)

Sal de mesa (puede ser sal gruesa o fina; algunas personas prefieren la sal de grano)

Instrucciones paso a paso

Llena la cubeta Agrega agua caliente en la cubeta o recipiente. La cantidad debe ser suficiente para sumergir completamente las cerdas de la escoba. Agrega la sal Añade entre media y una taza de sal al agua caliente. Revuelve bien para que la sal se disuelva. Sumerge la escoba Coloca las cerdas de la escoba dentro del agua con sal. Asegúrate de que queden completamente sumergidas; el palo puede quedar fuera. Déjala reposar toda la noche Deja la escoba en remojo durante toda la noche, preferentemente en un lugar tranquilo y ventilado. Enjuaga y seca Al día siguiente, saca la escoba de la cubeta. Enjuaga las cerdas con agua limpia para eliminar restos de sal. Deja secar la escoba al aire libre, de preferencia colgada con las cerdas hacia abajo para evitar deformaciones.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento de remojo nocturno con agua caliente y sal para prolongar la vida útil de una escoba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales

Si realizas este método por motivos de “limpieza energética”, puedes acompañar el proceso con una intención personal de renovación o protección para el hogar.

Este procedimiento se recomienda hacerlo al menos una vez al mes, o después de eventos que consideres importantes en tu casa (visitas, discusiones, cambios, etc.).

Aunque el método es seguro para la mayoría de las escobas, verifica que tu escoba soporte el agua caliente para evitar daños.