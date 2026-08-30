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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 30 de agosto

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06:14 hsHoy

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima de 24 a 26 °C. Durante la tarde, se pronostica cielo nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

Mapa de la Ciudad de México con iconos de lluvia y tormenta eléctrica, junto con temperaturas máximas y mínimas para cada alcaldía
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico de lluvias y temperaturas mínimas y máximas por alcaldía en Ciudad de México. (Conagua clima)

Temperaturas máximas para este domingo en México

El calor extremo dominará gran parte del país este domingo. Baja California, en su zona noreste, tendrá temperaturas superiores a 45 °C. Se esperan máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca. Otros 14 estados alcanzarán entre 35 y 40 °C, principalmente en el occidente, sur, centro y península de Yucatán.

06:05 hsHoy

Pronóstico de lluvias para este 30 de agosto:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora (norte, centro y este), Sinaloa (norte y sur), Coahuila (sureste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (oeste y centro), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte, centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste, centro y este), Tabasco (oeste), Campeche (centro y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

06:00 hsHoy

Este domingo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sureste de México. Nayarit y Jalisco tendrán lluvias intensas, mientras que la onda tropical 34 reforzará las precipitaciones en la península de Yucatán.

Mapa satelital de México con nubosidad, símbolos meteorológicos, zonas de presión y trayectorias de tormentas en las costas
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional de México detalla las tormentas tropicales, canales de baja presión y ondas tropicales sobre el territorio nacional. (Conagua clima)

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