EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 30 de agosto

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima de 24 a 26 °C. Durante la tarde, se pronostica cielo nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes.
Temperaturas máximas para este domingo en México
El calor extremo dominará gran parte del país este domingo. Baja California, en su zona noreste, tendrá temperaturas superiores a 45 °C. Se esperan máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca. Otros 14 estados alcanzarán entre 35 y 40 °C, principalmente en el occidente, sur, centro y península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para este 30 de agosto:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora (norte, centro y este), Sinaloa (norte y sur), Coahuila (sureste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (oeste y centro), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte, centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste, centro y este), Tabasco (oeste), Campeche (centro y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
Baja California
Este domingo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sureste de México. Nayarit y Jalisco tendrán lluvias intensas, mientras que la onda tropical 34 reforzará las precipitaciones en la península de Yucatán.