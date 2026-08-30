Captura de “El Chava”: Comando Norte de EEUU asegura que cooperación protege la soberanía de México

Fue detenido junto con una mujer en Mexicali. Crédito: Gabinete de Seguridad

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El Comando Norte de Estados Unidos destacó la captura de Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano” en Mexicali, al asegurar que ambos países también protegen su soberanía al desmantelar las redes criminales y sus estructuras financieras.

A través de sus redes sociales, el organismo militar destacó que trabajan de manera conjunta con los funcionarios de seguridad en México para combatir a los cárteles tanto en Baja California como en toda la frontera.

“Proteger la soberanía de ambas naciones significa desmantelar las redes criminales que amenazan a nuestros ciudadanos, desde los operadores hasta las estructuras financieras detrás de ellos”, aseguró.

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Y es que “El Chava” fue identificado como presunto operador financiero de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, quien en marzo de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU y enfrenta una acusación federal por conspiración para lavar instrumentos monetarios ante el Tribunal de Distrito Sur de California.

Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que “El Chava” también contaba con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El reconocimiento del Comando Norte de EEUU se suma el respaldo del embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien aseguró que ambos países continuarán trabajando de manera conjunta para combatir a los cárteles y destacó que esta detención era un reflejo de que “la cooperación produce resultados”.

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Director de la DEA felicitó a Harfuch por la detención de “El Chava”

Otro funcionario estadounidense que se sumó al reconocimiento de la caída de Salvador Díaz Rodríguez fue el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien felicitó directamente a Harfuch por su colaboración en el desmantelamiento de redes criminales.

“Este arresto es el resultado de un trabajo constante de inteligencia, investigación y análisis financiero a ambos lados de la frontera. Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde la cúpula del cártel hasta la infraestructura financiera que las mantiene operativas. Felicito al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su continua colaboración”, escribió en sus redes sociales.

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Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch

Díaz Rodríguez fue arrestado el pasado 27 de agosto, cuando circulaba en un Toyota Corolla color café por la avenida General Santiago Vidaurri, en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSC) lo detuvieron junto a Kitzuki Yaczely “N”, de 26 años, originaria de Culiacán, Sinaloa. En el vehículo hallaron 57 envoltorios con aproximadamente 38 gramos de metanfetamina.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo identificó por operar dentro de la red financiera encabezada por Alberto David Benguiat Jiménez, con base en la Ciudad de México que habría lavado más de 50 millones de dólares hasta marzo 2025.

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Esa estructura trasladaba ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia México en beneficio de Los Chapitos y del narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta. Asimismo, importaba precursores químicos de China para fabricar fentanilo, MDMA, metanfetamina cristalina y ketamina.

Las autoridades estadounidenses también lo señalaron como sicario: presuntamente recaudaba cobro de piso para una organización criminal local en Mexicali y asesinaba a quienes no pagaban.

Organigrama criminal revelado por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2025. Crédito: DOT

Por su parte, las facciones de Los Mayos y Los Chapitos mantienen una disputa desde el 9 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. Esta guerra ha provocado una ola de violencia que se concentra en Sinaloa, aunque también alcanzó otras entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, entre otras, que son los estados en los que también presencia junto a sus aliados.

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La captura de “El Chava” se produjo, además, días después de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Mexicali, vinculada al posible uso de explosivos contra edificios institucionales y relacionada con operativos previos contra “Los Rusos”, brazo armado de Los Mayos.