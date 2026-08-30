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Johan Vásquez suma otra derrota en Serie A y se va al fondo de la tabla

Sin puntos ni goles tras dos jornadas, el Genoa revive fantasmas de campañas pasadas y aumenta la exigencia sobre Daniele De Rossi

El zaguero mexicano portó el brazalete de capitán como titular indiscutible pero su escuadra apenas generó un tiro a puerta ante la Lazio, acumulando otro descalabro tras la derrota ante el Napoli. (Instagram/ johan_pipe)
El zaguero mexicano portó el brazalete de capitán como titular indiscutible pero su escuadra apenas generó un tiro a puerta ante la Lazio, acumulando otro descalabro tras la derrota ante el Napoli. (Instagram/ johan_pipe)
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El arranque de temporada para el Genoa ha sido un golpe de realidad. En la Jornada 2 de la Serie A, el equipo volvió a perder, esta vez frente a la Lazio, y se mantiene sin puntos ni goles anotados.

La derrota dejó al club en la parte baja de la clasificación, aumentando la presión sobre jugadores y cuerpo técnico. En medio de este panorama, Johan Vásquez sigue siendo protagonista.

El Genoa perdió ante la Lazio en la Jornada 2 de la Serie A y sigue sin puntos ni goles en el arranque de temporada. (X/ @GenoaCFC)
El Genoa perdió ante la Lazio en la Jornada 2 de la Serie A y sigue sin puntos ni goles en el arranque de temporada. (X/ @GenoaCFC)

El defensa mexicano porta el gafete de capitán y ha disputado dos partidos completos, mostrando solidez y gran liderazgo. Sin embargo, sus esfuerzos individuales no han bastado para evitar que el equipo se hunda en la tabla, lo que refleja la fragilidad colectiva del proyecto.

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Una noche amarga para el Genoa en Roma

El duelo en el Estadio Olímpico reflejó las carencias ofensivas del Genoa y la resistencia de su defensa.

  • Gol decisivo: Davide Frattesi marcó al minuto 25 tras una asistencia de Nuno Tavares.
  • Actuación de Vásquez: Jugó 78 minutos, con 69 pases precisos y sin cometer faltas.
  • Defensa ordenada: Acompañado por Ostigard y Marcandalli, resistió los ataques romanos.
  • Ofensiva apagada: El Genoa sólo logró un disparo a puerta en todo el partido.
  • Sensación final: El equipo dominó la posesión, pero careció de profundidad y claridad en el último pase.
Davide Frattesi marcó el único gol al minuto 25 tras una asistencia de Nuno Tavares, definiendo el Lazio vs Genoa. REUTERS/Vincenzo Livieri
Davide Frattesi marcó el único gol al minuto 25 tras una asistencia de Nuno Tavares, definiendo el Lazio vs Genoa. REUTERS/Vincenzo Livieri

El resultado fue un 1-0 que dejó al Genoa sin capacidad de reacción. Así, la solidez defensiva de Johan contrastó con la falta de contundencia ofensiva de su equipo, un desequilibrio que se ha repetido jornada tras jornada.

Los fantasmas del descenso

Las dos primeras jornadas han sido un reflejo de las dificultades que atraviesa el club.

  • Jornada 1: Derrota 0-2 frente al Napoli.
  • Jornada 2: Caída 0-1 contra Lazio.
  • Clasificación: El Genoa ocupa el puesto 16, cerca de la zona de descenso.
  • Problema recurrente: No ha marcado goles en lo que va del torneo.
  • Presión creciente: La afición comienza a exigir respuestas inmediatas.
  • Comparación histórica: El mal inicio recuerda campañas pasadas donde el club luchó por la permanencia en la categoría.
Johan Vásquez porta el gafete de capitán y se mantiene como referente del equipo en medio de la crisis. REUTERS/Matteo Ciambelli
Johan Vásquez porta el gafete de capitán y se mantiene como referente del equipo en medio de la crisis. REUTERS/Matteo Ciambelli

El arranque negativo confirma que el equipo necesita ajustes urgentes. La presión aumenta sobre Daniele De Rossi y sus dirigidos, mientras Johan Vásquez se mantiene como referente en medio de la crisis, intentando sostener la moral de un vestidor golpeado.

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El reto de Johan Vásquez

El mexicano enfrenta un desafío inmenso: sostener su nivel individual y liderar a un equipo en crisis.

  • Confianza del técnico: De Rossi lo mantiene como capitán y pieza clave.
  • Experiencia acumulada: Con más de 140 partidos en Serie A, aporta jerarquía.
  • Próximo partido: El Genoa recibirá al Torino el 4 de septiembre.
  • Objetivo inmediato: Cortar la racha negativa y sumar los primeros puntos.
El Genoa de Daniel de Rossi ocupa el puesto 16, cerca de la zona de descenso, y busca cortar la racha negativa ante el Torino este 4 de septiembre. REUTERS/Vincenzo Livieri
El Genoa de Daniel de Rossi ocupa el puesto 16, cerca de la zona de descenso, y busca cortar la racha negativa ante el Torino este 4 de septiembre. REUTERS/Vincenzo Livieri

En este sentido, el futuro del Genoa dependerá de cómo transforme su dominio de balón en goles. Para Johan, el reto será convertir su liderazgo en victorias que permitan al club salir del fondo de la tabla, demostrando que su papel como capitán puede ser el motor de una reacción colectiva.

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