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Armando “Hormiga” González se muestra insatisfecho en su debut con el Olympiacos: “Lo puedo hacer mucho mejor”

El delantero mexicano entró al minuto 69 y tuvo el empate en el agregado, pero estrelló su remate en el travesaño y luego la zaga desvió el rebote

El ex Chivas vivió un estreno intenso al generar peligro y fallar una opción clara con el arquero vencido. Pese al triunfo por la mínima, admitió que su nivel puede crecer aún más en Grecia. (Instagram/
El ex Chivas vivió un estreno intenso al generar peligro y fallar una opción clara con el arquero vencido. Pese al triunfo por la mínima, admitió que su nivel puede crecer aún más en Grecia. (Instagram/
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El debut europeo de Armando “Hormiga” González con el Olympiacos fue un capítulo lleno de emociones encontradas para el ex Chivas.

El delantero mexicano ingresó en el segundo tiempo de la victoria 1-0 sobre Asteras Tripolis y, aunque rozó el gol en más de una ocasión, terminó con la sensación de que podía haber hecho más.

Armando “Hormiga” González debutó en Europa con Olympiacos en la victoria 1-0 sobre Asteras Tripolis. (X/ @olympiacosfc)
Armando “Hormiga” González debutó en Europa con Olympiacos en la victoria 1-0 sobre Asteras Tripolis. (X/ @olympiacosfc)

La ilusión de estrenarse en el futbol europeo se mezcló con la frustración de fallar una oportunidad clara en el tiempo agregado. Armando celebró el triunfo colectivo, pero dejó claro que su rendimiento personal no lo dejó satisfecho, abriendo un relato de autocrítica y ambición que marcará su camino en Grecia.

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Un debut con sabor agridulce para la Hormiga

El estreno de Armando reflejó tanto entusiasmo como nerviosismo:

  • Ingreso al minuto 69: Sustituyó a Joel Roca con el marcador 1-0.
  • Primeras acciones: Intentó disparos de media distancia y buscó desmarques constantes.
  • La jugada clave: En el agregado, con el portero vencido, su disparo se estrelló en el travesaño.
  • Segundo intento: El rebote le permitió cabecear, pero la defensa desvió el balón.
  • Balance final: Se fue con la victoria, pero sin el gol que pudo haber convertido su debut en un estreno soñado.
Armando González rozó el gol en el tiempo agregado, pero su disparo reventó en el travesaño con el portero vencido. REUTERS/Eloisa Sanchez
Armando González rozó el gol en el tiempo agregado, pero su disparo reventó en el travesaño con el portero vencido. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el partido dejó claro que González necesita serenidad en momentos decisivos, aunque su movilidad y presencia ofensiva fueron señales positivas para el cuerpo técnico y la afición.

Palabras que reflejan ambición

Tras el encuentro, Armando expresó un discurso que combinó humildad y hambre de éxito. Reconoció que debutar en Europa es una experiencia única, pero insistió: “no estoy satisfecho, creo que lo puedo hacer mucho mejor”.

También confesó su necesidad de marcar: “Estoy muy ansioso de meter el gol, pero muy contento de que hayamos ganado”. El delantero subrayó que el futbol griego es “muy dinámico y muy físico”, lo que le exigirá adaptación inmediata. Aun así, se mostró confiado en que si hace lo que sabe, le irá bien.

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El ex Chivas afirma tras el partido que no está satisfecho y que puede hacerlo mucho mejor en Europa. REUTERS/Henry Romero
El ex Chivas afirma tras el partido que no está satisfecho y que puede hacerlo mucho mejor en Europa. REUTERS/Henry Romero

Finalmente, lanzó una promesa que resume su compromiso: “Mi entrega total es lo que yo puedo prometer, y si Dios quiere, muchos goles”. Estas frases reflejan a un jugador consciente de la exigencia y decidido a convertir su autocrítica en motivación para consolidarse en Europa.

Lo que viene para la Hormiga

El camino apenas comienza y los retos se multiplican.

  • Próximo partido: Copa de Grecia ante AEL el 2 de septiembre.
  • Calendario inmediato: Volos (5 de septiembre), OFI (12 de septiembre) y Jagiellonia en Europa League (16 de septiembre).
  • Competencia interna: Deberá disputar minutos con Ayoub El Kaabi, goleador del equipo.
  • Responsabilidad como refuerzo: Convertir su entrega en goles que respalden la inversión del club.
Un jugador de fútbol con la camiseta de rayas rojas y blancas del Olympiacos sostiene su uniforme cerca del rostro y apunta hacia arriba.
González dice que está ansioso de meter su primer gol, aunque celebra el triunfo colectivo del Olympiacos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, el futuro de González dependerá de cómo transforme su ansiedad en goles y su autocrítica en rendimiento sostenido. El debut fue apenas el primer capítulo de una historia que promete grandes emociones en Grecia y en Europa, con la presión de demostrar que puede ser protagonista.

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