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¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo

El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo
El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo
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Durante la temporada de lluvias, las coladeras obstruidas por basura y otros residuos pueden provocar encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la Ciudad de México. Para atender estos problemas, el Gobierno capitalino dispone de un servicio gratuito de desazolve y limpieza de la red de drenaje.

Los trabajos son realizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en coordinación con las 16 alcaldías. Por ello, ninguna cuadrilla encargada de limpiar una coladera, drenaje o atarjea en la vía pública debe exigir el pago de cuotas o propinas obligatorias.

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El servicio se encuentra disponible durante todo el año, aunque adquiere especial relevancia durante el periodo de lluvias y ciclones tropicales, que abarca del 15 de mayo al 30 de noviembre, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo reportar una coladera tapada en CDMX?

Una de las formas más rápidas de solicitar el desazolve de una coladera es comunicarse con Locatel. Los ciudadanos pueden marcar al *0311 o al 55 5658 1111. La atención telefónica funciona las 24 horas, los 365 días del año.

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También es posible enviar un mensaje de WhatsApp al 55 5658 1111, correspondiente al chatbot del Gobierno de la Ciudad de México. En este canal se deben proporcionar los datos necesarios para identificar el sitio afectado y, de ser posible, fotografías que permitan observar el estado de la coladera o la magnitud del encharcamiento.

Trabajadores con chalecos naranjas limpian una coladera de una calle mojada. Hay un camión de desazolve y un cartel de "Desazolve y Limpieza Gratuito".
El desazolve de coladeras en la Ciudad de México puede solicitarse gratuitamente a través de los canales oficiales

Otra alternativa de mensajería señalada para reportar el incidente y compartir imágenes es el número 55 6099 0025. Además, la ciudadanía puede comunicarse directamente con SACMEX al 55 8957 4950.

Los reportes también pueden realizarse mediante las cuentas oficiales de SACMEX y Locatel en redes sociales. En X, antes Twitter, se encuentran disponibles los perfiles @SaxmexCDMX y @locatelmex. En Facebook, los usuarios pueden contactar a @SistemaDeAguasCDMX y @locatelcdmx.

Cómo solicitar el desazolve de coladeras mediante el SUAC

Quienes prefieran realizar el trámite por internet pueden ingresar al portal del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), en suac.cdmx.gob.mx. Para registrar la solicitud es necesario iniciar sesión con una cuenta Llave CDMX o crear una en caso de no tenerla.

Dentro de la plataforma, el usuario deberá proporcionar un número telefónico y un correo electrónico vigentes. Después tendrá que indicar la ubicación exacta del punto afectado mediante el mapa interactivo o escribir la dirección completa.

El reporte debe incluir la calle, número aproximado, colonia, alcaldía, código postal, cruces viales y alguna referencia visual que ayude a las cuadrillas a encontrar el lugar. Por ejemplo, se puede especificar que la coladera se encuentra frente a un comercio, junto a un parque o en determinada esquina.

El sistema permite adjuntar hasta cinco archivos en formato PDF, JPG o PNG, con un peso máximo de 10 MB cada uno. Las fotografías deben mostrar con claridad la coladera obstruida, la acumulación de basura o el nivel alcanzado por el agua.

Al concluir el registro, la plataforma asignará un número de folio. Es importante guardarlo, pues permite consultar el estado de la solicitud y dar seguimiento si la cuadrilla tarda en acudir.

¿Qué datos se necesitan para levantar el reporte?

Antes de llamar o iniciar el trámite digital, conviene tener preparada la siguiente información:

  • Calle y número aproximado donde se localiza la coladera.
  • Colonia, alcaldía y código postal.
  • Calles entre las que se encuentra el punto afectado.
  • Una referencia visual que facilite su ubicación.
  • Nombre completo de la persona solicitante.
  • Número telefónico y correo electrónico de contacto.
  • Fotografías de la obstrucción, el encharcamiento o la inundación.

Si no es posible hacer el reporte por teléfono o internet, la persona interesada puede acudir al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la alcaldía correspondiente.

Fotografía de primer plano de una rejilla de coladera metálica con patrón de barras rectangulares y gotas de agua. Incluye el logotipo SACMEX.
El desazolve de coladeras en la Ciudad de México puede solicitarse gratuitamente a través de los canales oficiales

El folio es indispensable para dar seguimiento

Sin importar el canal utilizado, al finalizar el reporte se debe solicitar y conservar el folio de atención. Este número funciona como comprobante y permite preguntar por el avance de la solicitud.

Las autoridades capitalinas recomiendan utilizar los canales institucionales y evitar intervenir directamente en coladeras inundadas o drenajes obstruidos. Reportar a tiempo la acumulación de basura y residuos puede contribuir a prevenir afectaciones mayores durante las tormentas.

El desazolve de coladeras en la vía pública es gratuito. En consecuencia, el personal operativo no debe condicionar la atención al pago de dinero ni exigir una propina para realizar los trabajos.

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