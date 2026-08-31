Pato Salas se va a Portugal y se une a Rodrigo Dourado como baja del América; Almada habría intervenido

El posible movimiento de Patricio Salas se suma a las bajas de Rodrigo Dourado y Jonathan Dos Santos, consolidando el cambio de proyecto en el plantel azulcrema. (Instagram/ @patosalas_)

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El Club América atraviesa un verano de transición marcado por las salidas que han redefinido su identidad. Entre las noticias más relevantes está la posible salida de Patricio Salas, quien habría llegado a un acuerdo para jugar en el Famalicão de Portugal.

La operación se interpreta como parte de la reestructuración que vive el equipo bajo Guillermo Almada, y se suma a la reciente baja de Rodrigo Dourado, mediocampista brasileño que fue fichaje estrella en la etapa de André Jardine.

Patricio Salas habría llegado a un acuerdo para jugar en el Famalicão de Portugal como parte de la reconstrucción del América. REUTERS/Eloisa Sanchez

Según adelantó el periodista experto César Luis Merlo, el acuerdo entre las Águilas y el club portugués sería un préstamo por un año con opción de compra.

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La salida de Salas: de borrado en Coapa a Europa

El posible caso del “Pato” refleja un cambio drástico en su rol dentro del club. De ser considerado una joya de cantera bajo Jardine, pasó a quedar relegado en el inicio del Apertura 2026 con Almada.

Durante el Clausura 2026 disputó 16 partidos, con tres goles y dos asistencias.

En el Apertura 2026 apenas sumó 33 minutos en dos encuentros.

La llegada de Miguel Borja y la preferencia por Alejandro Cárdenas limitarían sus oportunidades.

El préstamo al Famalicão se interpreta como una vía para que recupere protagonismo en Europa.

El Pato Salas pasó de ser joya canterana con André Jardine a quedar relegado al inicio del Apertura 2026 con Guillermo Almada. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la salida no se entiende como un corte definitivo, sino como una apuesta: que el delantero se foguee en Portugal y, si cumple expectativas, pueda ser repatriado más maduro.

Rodrigo Dourado y el fin del sello brasileño

La baja de Dourado simbolizó el cierre de la etapa brasileña impulsada por Jardine. Su salida confirmaría que Almada busca un mediocampo distinto, más dinámico y con sello propio.

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Llegó como petición expresa de André , tras su paso por el Atlético San Luis .

Fue presentado como fichaje estelar proveniente de Brasil para reforzar la contención.

Con Guillermo perdió protagonismo y concluyó siendo cedido hacia los Bravos de Juárez.

La salida de Rodrigo Dourado contribuye para confirmar el cierre del sello brasileño de Jardine tras perder protagonismo con Almada. (Foto: Alan Poizner-Imagn Images)

De esta manera, Dourado representa el fin de un modelo que apostó por figuras extranjeras y que ahora cede espacio a un proyecto más joven y primordialmente nacional.

Almada, la clave en el traspaso del Pato

La transferencia de Salas hacia Europa no se explicaría sólo por la falta de minutos, sino por la intervención de Almada. Según Julio Ibáñez, el técnico habría facilitado la operación gracias a su relación con el club lúsitano.

Guillermo entendía que Patricio tendría pocas oportunidades dentro de su esquema.

Prefirió que el delantero sumara minutos en Europa antes que quedar relegado en México .

La operación se interpreta como una apuesta estratégica, más que como un descarte.

En paralelo, Almada ya reorganiza el plantel con fichajes como Borja, Perea y Cerrillo.

Almada habría facilitado el préstamo de Salas al Famalicão por su relación con el club lúsitano, mientras reorganiza el plantel con fichajes como Borja, Perea y Cerrillo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la intervención del técnico uruguayo se leería como parte de un plan mayor: cerrar el ciclo con sello brasileño de Jardine y abrir uno nuevo con un modelo distinto.

El reto será comprobar si estas decisiones fortalecen al equipo en el corto plazo y si la exportación del “Pato” se convierte en un éxito que reafirme la propuesta de talento.

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