Por disputa entre grupos criminales: Fiscalía de Sonora atribuye incendio de ring en Hermosillo al narcomenudeo

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo.

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El incendio del Centro de Usos Múltiples (CUM) en que se llevaría a cabo una función de boxeo entre influencers en la llamada Noche Suprema en Hermosillo, Sonora, se habría provocado como parte de una disputa entre grupos criminales dedicados al narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES) informó que esta es la principal hipótesis que mantienen debido a que algunos de los participantes en el evento han hecho promoción pública de actividades asociadas al consumo de drogas, por lo que creen se trató de una agresión entre células criminales.

Respecto a un posible cobro de piso, las autoridades descartaron que los hechos tuvieran relación alguna con este delito. Asimismo, detallaron que ninguna persona resultó lesionada y que solo existen daños materiales parciales en las instalaciones.

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Y es que los hechos ocurrieron cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el CUM, realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo durante la noche del viernes. Esto provocó que el evento previsto para el sábado 29 de agosto fuera cancelado.

Autoridades tienen a los agresores identificados: los relacionan con un homicidio y narcomensaje

Foto: Redes sociales

La Fiscalía de Sonora informó que la línea de investigación les ha permitido identificar al grupo delictivo y los autores del incendio del CUM en Hermosillo, ya que también están relacionados con otros hechos cometidos tanto de manera previa como posterior al siniestro.

Uno de ellos ocurrió la noche del 29 de agosto, un día después del ataque al CUM, cuando se registró el homicidio de una persona cuyo cuerpo fue abandonado en la vía pública. Junto al cadáver, el grupo delictivo responsable dejó un narcomensaje con señalamientos directos contra una banda rival y contra un cantante de “corridos tumbados” con residencia en Sonora, aunque no se reportó de quien se trató.

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Según la FGJES, este hecho refuerza la hipótesis de enfrentamiento entre bandas, ya que el mismo grupo identificado como autor del ataque a las instalaciones deportivas se reivindica ambos hechos.

La cartelera bajo la lupa: antecedentes penales y vínculos señalados

Las diligencias de la Fiscalía del Estado también permitieron establecer que algunas de las personas anunciadas en la cartelera de Noche Suprema cuentan con registros policiales, procesos penales y órdenes de aprehensión vigentes por delitos ajenos a la realización del espectáculo, por lo que procederá contra ellas conforme a derecho.

Un cartel promocional anuncia el evento de boxeo Noche Suprema programado para el 29 de agosto de 2026 en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora. (Facebook)

Entre los participantes anunciados figuraba El Vitolias, identificado públicamente como examigo del influencer Markitos Toys. Su nombre apareció en narcovolantes lanzados desde una avioneta en Sinaloa, en el que lo señalaron por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

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La Fiscalía de Sonora también subrayó que la información sobre la presentación de personas con procesos abiertos no fue proporcionada previamente al Gabinete de Seguridad del Estado para la correspondiente evaluación de riesgo.

Hasta el momento, las autoridades han recabado las declaraciones de 24 personas: testigos, generadores de contenido en redes sociales, promotores, boxeadores y personal técnico de iluminación, audio y video, además de recibir denuncias de autoridades y particulares afectados.

Sin embargo, detalló que existe un número adicional de personas que deben ser interrogadas, pero que ya no se encuentran en Sonora o nunca llegaron al estado. Para localizarlos, se activaron solicitudes de apoyo y cooperación a través de la colaboración interfiscalías.

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Un camión de bomberos atiende el incendio del ring para el evento de boxeo Noche Suprema en un recinto de Hermosillo. (X)

La Fiscalía del Estado detalló que los organizadores contaban con permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, pero no existía un Plan de Seguridad Física que garantizara la cobertura de asistentes y participantes. Ese documento, señaló la dependencia, debió ser presentado por el promotor y sometido a la Mesa de Seguridad del Estado para su valoración.

Por los daños materiales ocasionados al equipo de iluminación, audio y video —subarrendado por el promotor—, la Fiscalía indicó que corresponde a los organizadores asumir las responsabilidades legales que procedan.