Rebeca Bernal se acerca al Mancherter United, primera mexicana en la Women’s Super League

Soccer Football - CONCACAF W Champions Cup - Final - America v Washington Spirit - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 23, 2026 Washington Spirit's Rebeca Bernal and Leicy Santos look dejected after losing the CONCACAF W Champions Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

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El fichaje de Rebeca Bernal con el Manchester United Femenil está en la fase final y la defensora mexicana llegaría procedente del Washington Spirit. La operación apunta a cerrarse antes de que termine este jueves el mercado de transferencias de la Women’s Super League.

La zaguera de 28 años no apareció en la convocatoria del Spirit para el partido más reciente ante Bay FC, que terminó con triunfo de 1-0. Antes del encuentro, el club la incluyó en su reporte con el estatus de “ausencia justificada”, un movimiento que encendió las alertas sobre una salida inminente.

Si se concreta su incorporación, Bernal se convertirá en la primera futbolista mexicana en jugar en la Women’s Super League. La expectativa es que el anuncio oficial llegue antes del partido inaugural de temporada del Manchester United Femenil, programado para este 4 de septiembre.

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El interés del club inglés responde a la necesidad de reforzar la defensa tras las bajas de Millie Turner y Gabby George. En ese contexto, el perfil de Rebeca Bernal resulta atractivo por su capacidad para jugar como central y también como contención.

Desde su llegada al Washington Spirit en febrero de 2025, la mexicana se convirtió en una pieza constante dentro del equipo. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y, desde entonces, disputó 41 de 47 partidos de liga, además de formar parte del plantel que alcanzó los subcampeonatos de la NWSL y de la Concacaf W Champions Cup.

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En 2026, la defensa acumula 20 partidos con el Spirit. Su regularidad también se refleja en la Selección Mexicana, donde suma 65 apariciones internacionales y siete goles, además de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

Antes de su etapa en Estados Unidos, Bernal construyó una trayectoria destacada con Rayadas de Monterrey, equipo al que capitaneó durante una de las etapas más exitosas de su carrera. Con el club regiomontano superó los 250 partidos, ganó cuatro títulos de liga y marcó 66 goles, varios de ellos en penales y jugadas a balón parado.

Su recorrido entre la Liga MX Femenil, la NWSL y ahora la posibilidad de llegar a Inglaterra coloca a la mexicana ante un nuevo paso en su carrera. Todo queda sujeto a que el club cierre la negociación dentro del plazo previsto y formalice una operación que la pondría en un sitio inédito para una jugadora mexicana en la WSL.

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