México

¿Hay clases mañana 31 de agosto? SEP confirma qué estados comienzan el ciclo escolar

Preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional están regidos por el mismo calendario

Vista exterior de la Escuela Primaria "Benito Juárez" en la Ciudad de México, con su portón abierto por donde entran niños con mochilas, y adultos observando.
El inicio de clases será el 31 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Miles de familias se preparan para el inicio del ciclo escolar, aunque aún puede haber personas con dudas sobre la fecha de regreso a preescolar, primaria y secundaria.

Para quienes se preguntan por la fecha oficial, sí habrá clases este lunes 31 de agosto de 2026, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció este día como el inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de nivel básico a nivel básico.

El calendario escolar aplica a las 32 entidades federativas, tanto para escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional; sin embargo, una sección escolar de Oaxaca ya había comenzado labores desde el 24 de agosto.

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Cuándo es el primer puente del ciclo escolar 2026 - 2027

A lo largo del ciclo, el calendario oficial contempla diversas suspensiones de labores docentes, así como jornadas sin clases por sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Infografía con ilustraciones de una escuela, estudiantes, una campana, un calendario y bloques de texto con fechas del ciclo escolar.
Una infografía de Infobae detalla el calendario de la SEP con las suspensiones de clases, los periodos vacacionales y las fechas de trámites para el ciclo escolar 2026-2027 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del 16 de septiembre, el siguiente día sin clases será el lunes 16 de noviembre, vinculado a la Revolución Mexicana.

Esta fecha ofrecerá a los estudiantes el primer fin de semana largo del periodo escolar.

El calendario incluye otras fechas relevantes: el viernes 1 y el miércoles 6 de enero de 2027, ambos días marcados como suspensión de labores.

Durante febrero, el lunes 1 será otro día sin clases, seguido del lunes 15 de marzo y el miércoles 5 de mayo en los meses siguientes.

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Las reuniones del Consejo Técnico Escolar también generan suspensiones regulares.

La primera sesión será el viernes 25 de septiembre, apenas unas semanas después de iniciado el ciclo.

A estas se suman las reuniones programadas para el 30 de octubre y el 27 de noviembre de 2026, así como el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Para quienes se preguntan cuándo tendrán los estudiantes sus próximos descansos, el calendario de la SEP ya define las fechas clave: el primer día de suspensión será el 16 de septiembre, seguido de un puente en noviembre y varios más a lo largo del ciclo, tanto por celebraciones nacionales como por reuniones del Consejo Técnico Escolar.

Pizarrón verde con logo SEP apoyado en pared, frente a patio de escuela pública mexicana vacía con edificios de dos pisos y aro de baloncesto bajo cielo azul.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada fecha representa una oportunidad para que las familias organicen actividades o viajes, anticipando los días en que los alumnos permanecerán en casa.

Fechas clave para trámites y calificaciones

El calendario de la SEP también incluye momentos fundamentales para la gestión académica.

El registro de calificaciones se realizará el 13 de noviembre de 2026, el 5 de marzo de 2027 y el 2 de julio de 2027.

La comunicación de resultados y preinscripciones para el siguiente ciclo se dará en febrero y marzo, de modo que padres y alumnos puedan prepararse para los cambios de nivel escolar.

  • 24 al 28 de agosto de 2026: Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (solo para docentes)
  • 31 de agosto de 2026: Inicio oficial de clases para educación básica en 31 entidades y planteles federales
  • 16 de septiembre de 2026: Suspensión de labores docentes (Independencia de México)
  • 25 de septiembre de 2026: Primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar
  • 2 de noviembre de 2026: Suspensión por conmemoración de Día de Muertos
  • 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027: Vacaciones de invierno
  • 22 de marzo al 3 de abril de 2027: Vacaciones de primavera (Semana Santa)
  • 9 de julio de 2027: Conclusión oficial de clases para educación básica

El calendario también contempla otras fechas de suspensión y sesiones del Consejo Técnico Escolar, que pueden consultarse íntegramente en los comunicados oficiales publicados por la SEP.

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