“Cuando vean una ficha no la quiten”: clamor de familiares de personas desaparecidas en marcha de CDMX

Durante la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX, la hija de Guadalupe Ruiz González, desaparecida desde el 30 de septiembre de 2024, Mary Palacios, pidió a la ciudadanía respetar las fichas de búsqueda que son colocadas en distintos lugares, destacando la labor que realizan para encontrar a sus seres queridos. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

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Mientras en Monumento a la Revolución el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo la segunda edición de la Feria del Nopal, a unas calles se escucha el grito de decenas de familias: “¿Dónde están, dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?”.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres buscadoras, colectivos y organizaciones que se han unido a la causa, llevaron a cabo una marcha que partió del Ángel de la Independencia -sobre Paseo de la Reforma-, hasta llegar al Hemiciclo a Benito Juárez, en la capital del país.

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Durante la jornada de este 30 de agosto, destacaron los reclamos de las familias hacia la administración federal, ante el reciente anuncio sobre cifras de personas localizadas que dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob), donde también se adelantó la presentación de 10 acciones para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Pega de fichas en la <i>Glorieta de las y los desaparecidos</i>

Familiares, colectivos y personas solidarias, llevaron a cabo una misa ecuménica en la Glorieta de las y los desaparecidos, donde recordaron a sus seres queridos que se encuentran ausentes, la ceremonia la encabezó el padre Arturo Carrasco.

En las vallas que se encuentran rodeando la glorieta, fueron colocadas 2 mil 500 fichas de búsqueda, las cuales cubrieron por completo cada espacio, visibilizando la crisis que ya registra 132 mil 836 personas con estatus de desaparición o no localizado en todo el país.

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La jornada “Hagámosles Visibles” estuvo conformada por el colectivo “Hasta Encontrarles CDMX” y el “Centro Prodh”, quienes iniciaron actividades en el centro de la capital del país alrededor de las 9:00 de la mañana y culminaran alrededor de las 21:00 horas de este domingo.

Familiares de personas desaparecidas llevaron a cabo la pega de fichas de búsqueda en la Glorieta de las y los desaparecidos en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Entre la denuncia de indolencia y un llamado a la ciudadanía

Alrededor de las 14:00 horas, inicio la marcha convocada por los colectivos: Luciérnagas Buscadoras, Corazones Robados, Mariposas Buscando Corazones. Al frente de los contingentes iba el Ajolote Buscador, que durante la justa mundialista tomó mayor relevancia como un símbolo de protesta de las familias buscadoras, ante la llamada “ajolotización de la ciudad”, realizada por el gobierno de Clara Brugada.

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Las familias caminaron con pancartas, lonas y fichas de búsqueda a lo largo de Paseo de la Reforma y avenida Juárez, para denunciar la problemática de desaparición en el país; también usaron mantas largas para definir los contingentes en los extremos, con las frases “Los desaparecidos son de todos” y con los rostros de los casi 133 mil personas víctimas de desaparición forzada.

La indiferencia contra las y los familiares que se encontraban protestando se hizo presente durante el trayecto de la marcha, muestra de ello fue el rechazo de algunos ciudadanos a recibir las fichas de búsqueda que compartían las familias, además, una madre buscadora fue revictimizada por un señor ajeno a los contingentes, quien la responsabilizo por la desaparición de su hijo.

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Aunque en un inicio, se anunció que la marcha culminaría en el Zócalo, ésta se detuvo en el Hemiciclo a Juárez, donde las mujeres que conformaban los contingentes comenzaron a tomar el micrófono para dar mayor visibilidad a cada uno de sus casos.

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Una de las primeras en plantarse frente a medios de comunicación fue la hija de Guadalupe Ruiz González, desaparecida desde el 30 de septiembre de 2024, Mary Palacios, quien lanzó un llamado a la ciudadanía, que en ocasiones se muestra omisa e indiferente ante la problemática:

“Les pido a la sociedad que cuando vean una ficha, no la quiten, no la desprendan, porque nos cuesta. Familias perdemos trabajos, perdemos vidas, perdemos identidad por estar buscando a nuestros seres queridos”.

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